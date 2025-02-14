全台首創「黑蒜牛肉麵」！ 新莊最好吃「王的秘製黑蒜牛肉麵」 清燉、紅燒口味一麵2吃 雙重享受

王的秘製黑蒜牛肉麵是我在臉書社團看到有人推薦，說是新莊最好吃的牛肉麵店之一，他們家的牛肉麵是全台首創以「黑蒜」熬製成湯頭，有別於一般紅繞、清燉、番茄的口味，大家都知道黑蒜能增加免疫力，是很棒的養生食材，老闆的創新研發，意外在防疫期間相當熱銷。王的秘製黑蒜牛肉麵的湯頭是使用黑蒜、洋蔥以及牛骨經過7小時長時間熬煮而成，看似濃厚，但喝起來卻是相當清爽，蒜頭的嗆辣味已經轉變成湯頭香氣，在這入秋之季，來碗黑蒜牛肉湯是個不錯的滋補選擇！

王的秘製黑蒜牛肉麵｜交通位置

王的秘製黑蒜牛肉麵地理位置相當特殊，真的是隱身在寧靜巷弄裡的那種，位在高級住宅區新莊區歐洲村的一樓，所以不會有大扛棒，很容易走過路過直接錯過。如果是開車前往，可以直接google”百客達停車場“，再走過來只要3分鐘，騎機車可以暫停門口一下，搭捷運就不是很方便囉！

王的秘製黑蒜牛肉麵 地址：新北市新莊區中平路377巷17弄33號

營業時間：12:00-14:00-18:00-20:00 星期一公休

電話：0935 952 920

王的秘製黑蒜牛肉麵｜用餐環境

用餐空間上比較像是家庭式的FU，老闆娘很漂亮，而且人超親切的，先詢問客人是否之前有來過，如果是首次到訪的新顧客，會細心解說他們家餐點的特色，感覺得出來對自家產品的信心及熱忱！

店內沒有加收服務費，餐具自取！

牆上還有媒體專訪，王的秘製黑蒜牛肉麵是全台唯一使用黑蒜熬製的牛肉湯頭，以自己熟成發酵的黑蒜和牛大骨熬製高湯，防疫養生很給力，開業五年，吸引不少饕客慕名而來，只為嚐這碗黑金牛肉麵！

王的秘製黑蒜牛肉麵｜菜單價格

黑蒜湯頭的牛肉麵，有三福、炙燒牛五花、四喜， 分別是不同的牛肉組合，另外還有乾拌麵及丼飯～

隱藏菜單也非常有創意，可以客製專屬自己喜歡的牛肉部位！

除了牛肉麵，也絕對不能錯過老闆親手製作的小菜，菜色會不定時變換，可見老闆的用心，要帶給客人每次不同的驚喜！

王的秘製黑蒜牛肉麵｜餐點品嚐

雙喜黑蒜湯麵（牛腱&炙燒肉）

本來想點炙燒牛五花，但又想吃牛腱，看到雙喜2種牛肉都有，就點雙喜可以一次滿足！

上頭撒得不是青蔥，而是蒜苗，蠻特別的！

選用的牛肉等級不錯，牛腱給得很大方，吃起來非常軟嫩卻不鬆散，很好入口，牙口不好的老人家也可以！

牛腱有4-5片，肉質不柴很厚實，吃得很過癮呀！

炙燒過的牛肉片，多了一股香氣，吸收湯汁後口感滑嫩很juicy，黑蒜跟肉汁混合的鮮甜，吃下去嘴裡滿是黑蒜醇厚的芬芳及濃厚的牛油脂香～個人覺得炙燒再多一點點的話，香氣會更逼人！

麵條是我愛的細拉麵口感，聽說是老闆請製麵廠特製的，麵條Q彈滑順，吃到最後一口也不會變得軟爛，老闆真的用心吔，豎起大姆指！

別看湯頭顏色這麼深，一定是重口味！其實是黑蒜經過熬煮後的顏色，也算是清燉口味，入口厚實但不膩，有蒜頭香味卻不嗆辣，喝起來是清甜順口，入喉還會回甘，之前疫情關係自己有用黑蒜來煮雞湯，真的很好喝唷！還有因為怕影響湯頭的緣故，店裡是不提供酸菜，這是老闆的堅持，如果吃牛肉麵一定要配酸菜的朋友，這裡可能不適合唷！

王的秘製黑蒜牛肉麵還有一個特色，就是牛肉麵可以一麵2吃，其實一開始店裡只有黑蒜清燉單一口味，後來是有客人反應吃牛肉麵不習慣吃清燉，老闆才想出來的對策，店家建議黑蒜原湯先品嚐一半後，再加入老闆自製的辣牛油，立馬就升級成紅燒口味，不但轉換了風味，還增添了香氣，不過並不會重鹹死辣，真的是很棒的發想！即能滿足重口味的朋友，還多了用餐的樂趣～

滷花干

這滷花干也算是店內招牌，和黑蒜牛肉麵一樣的湯底來滷製，再加入麻辣牛油，花干吸附了滷汁，帶點微麻微辣，入口嚼勁十足，越嚼越香！

王的秘製黑蒜牛肉麵是一家值推薦的用心好店，老闆娘熱情招呼，老闆有空時也來來關心用餐的狀況，像是朋友一樣！雖然單價偏高但用料實在好吃是值得的，尤其黑蒜是非常養生的食材，湯頭非常特別且清爽，吃完不會覺得口乾舌燥，和一般外面牛肉麵口味完全不相同～下次路過，會讓人想再訪！

王的秘製黑蒜牛肉麵

地址：新北市新莊區中平路377巷17弄33號

營業時間：12:00-14:00-18:00-20:00 星期一公休

電話：0935 952 920

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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