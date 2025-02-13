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台北超便宜10元串串！從中午營業到凌晨五點 「嗯雞刀正宗成都串串香」海鮮、肉串都是銅板價

痴吃的玩／ 文、圖／小白

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台北美食｜台北宵夜『嗯雞刀正宗成都串串香』冰箱各種肉串/海鮮/蔬菜，通通只要10元銅板價！我要吃50支。小白很推韭菜豬/水蓮豬/香菜豬，還能單點腦花/田雞/無骨牛小排/伊比利豬，越夜越美麗的台北街道有特別多宵夜聚餐的好去處，這間招牌鮮豔的嗯雞刀正宗成都串串香，從中午12點到凌晨5點營業時間超長，半夜想吃辣就來嗯雞刀吧。

『嗯雞刀正宗成都串串香』位於台北民生東路上，一踏入店內五光十色的霓虹燈光閃耀著，加上帶有港式復古風格的裝潢，不管怎麼拍都好看。

主打的串串就在這區冰箱內，有海鮮、肉類、內臟、蔬菜、火鍋料等適合煮鍋的食材，通通一串銅板價10元，多達50種品項讓客人不用花大錢就能吃到豐富的串串。

喜歡香菜的朋友這個一定要拿，外層以香菜裹著麻辣牛肉，放入麻辣鍋讓香菜及牛肉吃起來對味。

每一串只要銅板價10元，多樣化的選擇滿足小白這種什麼都想吃，但每一種都點一份又吃不完，讓想吃的食材都能來一點又不傷荷包。

點的鴛鴦鍋右邊是豚骨湯底，適合煮蔬菜類等比較不吸油，最能吃出食材本身的甜味，左邊則是麻辣湯底裡面含鴨血及凍豆腐，辣度可以做調整，適合煮肉類、海鮮及內臟類，而正宗四川的串串麻辣湯屬於又油又鹹不能喝，老闆有特別改良過，改為可以喝的麻辣湯底，辣度也能做調整唷。

串串的肉類吃不夠，也有提供單點肉品價格都有明碼標示，這次點了油花適中的美國安格斯無骨牛小排及伊比利梅花豬，涮進麻辣鍋吃起來香麻過癮，會一片接著一片停不下來。

喜歡吃辣的朋友不要錯過菜單上加點的干碟，以黃豆粉、花生碎及辣椒粉調配，不管是要直接沾還是拌勻沾都讓麻辣鍋的味道很加分。

如果覺得干碟太辣也有提供醬料區，有香菜、蒜碎、蔥花及醬油等調味料可依牆上配方做調配，推薦一定要加正宗的四川保寧醋，獨特的香氣及酸度沾麻辣串串超對味。

店員推薦的人氣商品腦花，這樣一份有兩份豬腦花包含左、右腦及小腦花，喜歡吃辣的一定要放進麻辣鍋內煮10-15分鐘，吃起來口感綿軟像豆腐花一樣再沾點店家特調的麻辣干碟更好吃。

這裡還有提供少見的新鮮田雞，不管是煮麻辣還是豚骨都阻擋不了田雞的美味，口感比雞腿肉再紮實一點加上營養價值高也俘獲不少饕客。

看到菜單有少見的竹笙一定要點來嚐嚐鮮，重量很輕、口感很脆的竹笙是一種菌類，推薦加在豚骨鍋內煮約3-5分鐘，讓竹笙吸附湯汁吃起來好滿足。

有麻辣鍋當然要來份四川寬粉，煮10分鐘左右讓寬粉成透明就可以撈起來囉，這樣直接吃味道剛剛好，想要有層次一點可以拌入保寧醋、香菜、蒜碎等調料會更唰嘴。

喜歡嗯雞刀的麻辣鍋可以來個Google 五星好評，目前是串串打9折或串串吃滿50支就送雪糕一支(二擇一)，當天吃到的是北歐品牌-pols保羅熊的巧克力雪糕口味。

嗯雞刀正宗成都串串香

地址：台北市中山區民生東路一段37號

營業時間：12:00~凌晨05:00

電話：02 – 25367701

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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