無限續麵不怕吃不飽！「高CP值拉麵」最便宜只要155元　單點甜品30元吃到飽

坊間有多間牛肉麵提供豆漿或是甜品吃到飽，沒想到拉麵也有甜品吃到飽的模式！目前有多家分店的何家拉麵 甜品吃到飽，不僅提供無限續麵，甜品只要30元就讓你吃到飽，超高CP值讓許多民眾趨之若鶩；何家拉麵 甜品吃到飽 三重店鄰近熱鬧的天台商圈，一開幕就吸引不少在地民眾嚐鮮。

直接在門口的點餐機點餐付款，麵條軟硬度和湯頭濃度皆可調整。

店內用餐空間不算非常大，大約21席的座位，廚房作業區是開放性空間。

調味料有蒜泥、辣椒可取用，如果覺得拉麵湯頭不夠重口味，可以加些蒜泥增味，美味度大幅提升。

何家拉麵甜品區提供豆花以及配料，紅豆、綠豆、杏仁凍等，如要點甜品須同桌每人都要點。

新開幕只要有點拉麵就送一碟小菜。

一人一碗拉麵加上三樣小菜，超豐盛的。

自己另外點了小菜組合3樣110元，分別挑了干貝唇、黃金泡菜、川香椒麻杏鮑菇，干貝唇味道中規中矩，黃金泡菜味道偏辣，泡菜比較細碎，少了點口感，川香椒麻杏鮑菇有明顯的花椒味，也是偏辣，口感軟Q，小菜個人覺得都普通。

何家拉麵口味有四款，雞白豚骨拉麵、松露豚骨拉麵、地獄豚骨拉麵以及何家秘選隱藏版拉麵，何家秘選隱藏版拉麵不定期推出隨機口味，需看當天的點餐機才知道。

當天的隱藏版是辣肉赤丸豚骨拉麵，均勻攪拌辣肉醬，豚骨湯頭變得火紅，香中帶辣，屬重口味。泰瑞說吃起來有點像名古屋的味仙拉麵。

基本款的雞白豚骨拉麵吃起來最為清爽，沒有黏唇的膠質，湯頭滑順，加些蒜泥讓風味更加突出。

無限續麵完全不必擔心吃不飽。

另外配料加點叉燒6片(+75元)，整碗肉量爆棚，五花叉燒吃起來並不油膩，瘦肉部分居多，雖有炙燒過的香氣，可惜吃起來稍乾硬，非入口即化型的。

香氣四溢的松露豚骨拉麵，基本款的豚骨湯頭再加上一匙松露，醇郁的湯頭增添了松露的菌香，喜歡松露味的朋友可以試試這款。

幾乎每個人都會點甜品，多吃個幾碗絕對划算，豆花綿密細緻，豆類煮的也還算可以。

何家拉麵可無限續麵，不過我們幾乎吃一碗就飽了，以155元來說，是無法太挑剔的台式拉麵，無限加麵讓整體的CP值相當高，目前分店有永和中正店，板橋三民店，中和新生店，公館汀州店，三重天台店，有興趣的朋友可以找家離自己比較近的店吃吃看。

所在地址：臺灣新北市三重區正義南路15之1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-22:00

備註資訊：11:30–14:30, 17:00–22:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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