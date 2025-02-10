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一週只賣一天！印尼華僑賣的印尼傳統小吃，份量超大還可客製化

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

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鄰近台北車站的北平西路中，小小的巷子有不少印尼美食小吃店，哇哈哈印尼月亮餅就是其中一家，賣的是印尼傳統小吃，類似台灣的免煎粿，不過味道跟口感還是有些差異，假日來買有不少印尼人來捧場，沒事先預訂要等上很久，建議事先加LINE預訂。

第一代的老闆是印尼華僑，目前退休改由第二代一對姊弟（還是兄妹）經營中，印尼月亮餅是他們在印尼從小吃到大的傳統小吃，原汁原味搬到台灣，讓許多思念家鄉味的印尼人能一解思念。

老闆娘說他們平日有工作，所以只賣週日一天，加上平日這附近幾乎沒有人，所以平時買不到，只有星期日才買的到月亮餅。

月亮餅都是甜的口味，可選單一口味或是多種口味，甜度、奶油、煉乳的量都可調整，餅皮也能另加10元更換成斑蘭葉汁餅皮。

現點現做的月亮餅，讓周圍飄散著甜甜的香氣。

單看哇哈哈印尼月亮餅的價格很高，實際上月亮餅的份量很足，絕對值回票價，一份3個人享用不成問題。

口味選擇安全牌的香蕉＋花生，少糖、少奶油、少煉乳讓熱量稍微不要衝向天際；新鮮香蕉給的不少，撒上大量的花生碎再淋上煉乳，月亮餅的外皮很有咬勁，內裡澎鬆而帶Q彈，餅皮的斑蘭葉味道淡淡的，蠻喜歡的斑蘭葉的味道，雖然已經選少奶油不過吃起來依舊有點油。

攤位有提供免洗手套可以自取，就不怕吃的手髒兮兮。

很特別的印尼小吃，雖然很像台灣的免煎粿，不過吃起來完全不同口感跟風味，喜歡甜食的朋友可以試試哇哈哈印尼月亮餅，熱量很高不過久久吃一次或是全家一起分享倒也還好，畢竟不用飛到印尼就能品嚐到印尼在地小吃也不錯。

哇哈哈印尼月亮餅

所在地址：臺灣台北市中正區北平西路8號

營業時間：日 09:00-19:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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