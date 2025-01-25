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「2025台北燈節」盛大登場！4大展區與6條城市光廊亮點一次看，免費拿小提燈時間曝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自台北燈節官網
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台北燈節自2017年起由台北市政府觀光傳播局主辦，以創新概念結合街區策展，成功將傳統燈節融入城市脈絡，締造全新節慶體驗。今年燈節以「蛇來運轉」為主題，寓意「時來運轉」的吉祥象徵，傳遞新年希望與轉機。燈節從2月2日至2月16日登場，展區涵蓋捷運北門站至西門站，包含4大主題展區及6條城市光廊，持續15天點亮台北夜空。

主燈「福蛇豆豆」現身潮流西門町

今年的主燈「福蛇豆豆」位於西門町，以七彩馬賽克設計展現蛇年的智慧與生命力，並融入DJ音樂符號與西本願寺大鐘等元素，展現濃厚的台北在地風情。彩虹步道旁，街舞與滑板文化交織出年輕活力，而「扭轉乾坤」巨型燈籠則邀請民眾轉動燈籠猜燈謎，無論白天或夜晚都充滿趣味。

圖／取自台北燈節官網
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精采展區點亮文化與科技

燈節各展區亮點一次看！包含西門展區匯聚「祈福燈林」、「開運光廊」等視覺享受，其中「白蛇轉」重現艋舺戲園經典《白蛇傳》場景，結合「祥蛇迎春」的機械升降設計，將傳統與科技完美融合。中華路展區則有日本藝術家TERU打造的「等待豐收的樹」，以蘋果樹象徵生命光芒，另有聲音藝術家林強的「台北留聲機」，以陽明山海芋為靈感，呈現創意與文化的碰撞。

圖／取自台北燈節官網
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城市光廊提前營造濃厚年味

六條城市光廊自1月25日提前點亮，包括「張燈結彩好運到」與「食趣璀璨滿街香」等主題，融合創意文化與新春意象，營造濃厚節慶氛圍。燈節期間還推出「蛇來一手在西門」拍照任務，只需擺出蛇手姿勢與燈組合影並上傳，即有機會抽中西門町商圈住宿券或電影票。

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限量環保小提燈值得收藏

2025年小提燈「台北小Q」以蛇為主題，搭配台北地標與繁花圖案，結合環保設計，可作為筆筒或存錢筒使用，為節慶增添實用價值。燈節期間於指定時間領取，數量有限，想搶先收藏的民眾千萬別錯過！

圖／取自台北燈節官網
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西門町 西門站 觀光

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