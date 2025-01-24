走春散步好去處！新北河濱公園新月橋 夜間光雕超浪漫

【旅奇傳媒/編輯部報導】長達9天的農曆春節假期即將到來，新北河濱公園一直是熱門的走春景點，連接新莊板橋的新月橋更是跨越大漢溪的重要橋梁，新北市政府水利局高灘地工程管理處（簡稱高灘處）預計01/25凌晨完成新月橋主吊索修復作業，為便利通行，春節假期間新月橋將全面開放通行，讓民眾在連假間便利通行大漢溪兩岸，歡迎大家來新北河濱公園走春。

▲新月橋夜間光雕是許多攝影愛好者的取景地點（攝影：謝佑欣）。 圖：新北市政府水利局／提供

新月橋連結板橋435藝文特區與新莊廟街，串連大漢溪兩岸自行車道，串起兩地觀光動線，更是串接新北自行車道動線的重要橋梁。夜晚的光雕秀搭配河面倒影，不但是許多遊客與攝影愛好者的熱門景點，也是新北市的重要地標，高灘處於2024年0403大地震後即啟動新月橋檢測及修復作業。

▲新月橋是連接板橋新莊的重要橋量，夜間光雕為重要地標（攝影：謝佑欣）。 圖：新北市政府水利局／提供

高灘處處長黃裕斌表示，新月橋於2024/12/26起開始安排吊索修復，並利用夜間人潮較少時段封閉主橋段，在施工團隊努力下，預計春節連假前可完成全部56支吊索修復，接下來將進行橋梁索力微調作業，考量春節連假期間民眾出遊便利性，在不影響整體修復工程進度下，春節連假全天開放通行，02/03上班日起復工，夜間不需再封橋。

▲新店親情河濱公園夢遊天地遊戲場2024年開放，是大小朋友春節踏青遊玩的好去處。 圖：新北市政府水利局／提供

黃裕斌補充，新北河濱公園有長達210公里的自行車道及擁有豐富多元的休憩設施，去年也重新整理八里左岸自行車道、新店親情河濱公園，還有淡水金色水岸光雕展及新北大都會公園辰光橋光雕展等，處處精采有看頭，歡迎民眾春節全家出遊至新北河濱公園走春踏青，徜徉水畔自然風光，擁有健康愉快的春節假期。

▲2024年市府重新整理八里左岸自行車道，有許多秘境供遊客休憩。 圖：新北市政府水利局／提供

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