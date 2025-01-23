拍爆新春最萌「超巨史努比+主題造景」！史努比「75週年新春快閃店」免費逛 主打亮點、限定周邊一次看

提到基隆廟口夜市，不僅是台灣人數一數二喜歡的夜市，更是觀光客必訪的夜市之一。這次RG特派員要帶大家一次爆吃基隆廟口的5家超人氣美食，從鹹到甜通通有，保證讓你看完口水直流，迫不及待衝一波！超豐富的小吃讓你從街頭吃到巷尾，讓人每次來都能發現新驚喜。不管是號稱廟口最強的滷肉飯、超人氣一口香腸，還是甜到心坎裡的酒釀湯圓，每一口都是經典。基隆的美食不僅便宜又大碗，還帶著濃濃的人情味，每道料理背後都有老闆的堅持與故事，快跟著我們一起用味蕾探索基隆廟口吧！

2025-01-22 11:00