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拍爆新春最萌「超巨史努比+主題造景」！史努比「75週年新春快閃店」免費逛 主打亮點、限定周邊一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／SOGO百貨粉專
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這裡更好買！「史努比75週年新春快閃店」登陸台北SOGO忠孝館，除在會場有各式史努比造景打卡點與多款必收周邊外，一樓戶外區就有「超巨史努比氣偶」療癒曬日光浴，小吃街也佈滿了超可愛的新春史努比，鐵粉開衝一波！

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超夯IP史努比迎來75週年，最新「新春快閃店」插旗台北SOGO忠孝館12F，快閃現場不僅設計了「6大主題」搭配不同造型的史努比造景，還有台灣限定「OLAF喝珍奶」、星宇航空聯名及75週年限定款等超多周邊商品，免費入場拍好拍滿，再把療癒必收的萌萌史努比帶回家。

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不僅如此，史努比新春快閃店還有一系列活動，像是限定3日的「史努比人偶見面會」、集章兌換限量「史努比相片紙」，以及迎春來店禮「史努比造型氣球」，詳情請見活動頁面

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除了12F會場外，SOGO忠孝館一樓就有超顯眼的「超巨史努比氣偶」，躺在屋頂上的愜意模樣直接萌翻路人，SOGO忠孝館大門、店內各處及美食街也都能找到新春史努比的蹤影，把過年的喜慶氛圍拉到最滿！

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史努比75週年新春快閃店

活動時間：即日起～2/5)

地點：SOGO忠孝館12F活動會館

活動詳情：https://reurl.cc/36pdQ0

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