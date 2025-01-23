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「Pokémon GO」新北官方路線 開啟探索自然與文化的冒險之旅

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烏來台車沿著蜿蜒的山路穿越原始森林，讓人置身於大自然懷抱。　圖：新北市觀光旅遊局／提供
烏來台車沿著蜿蜒的山路穿越原始森林，讓人置身於大自然懷抱。　圖：新北市觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】散布在新北市10個行政區的「Pokémon GO」官方路線即日起正式上線，新年走春遊覽新北市的同時，不妨打開「Pokémon GO」順道完成新北市十條官方路線吧！不論是親子同遊、朋友郊遊，就靠新北便捷的交通設施讓你輕鬆探索新北的多元魅力。一邊沉浸於自然景觀、豐富的文化歷史與手作體驗，一邊遊玩「Pokémon GO」官方路線吧。

▲新店碧潭吊橋白天可以俯瞰碧綠的溪水與對岸青翠的山巒，夜晚的燈光映照別有一番風味。　圖：新北市觀光旅遊局／提供
▲新店碧潭吊橋白天可以俯瞰碧綠的溪水與對岸青翠的山巒，夜晚的燈光映照別有一番風味。　圖：新北市觀光旅遊局／提供

來到「Pokémon GO」的新店官方路線，遊客可以在碧潭渡船頭搭乘人力擺渡或是踩天鵝船，體驗新店溪的自然風光，走在碧潭吊橋上俯瞰湛藍的溪水與對岸青翠的山巒，景色令人陶醉，日間的陽光灑落讓人感受到自然與人文的和諧共存。

▲坪林茶業博物館設有手作茶藝體驗課程，讓遊客親自製作茶品。　圖：新北市觀光旅遊局／提供
▲坪林茶業博物館設有手作茶藝體驗課程，讓遊客親自製作茶品。　圖：新北市觀光旅遊局／提供

與新店鄰近的烏來、坪林各有1條「Pokémon GO」官方路線。在烏來，向遊客靜靜訴說泰雅族智慧與歷史的是烏來泰雅民族博物館裡的傳統織布與雕刻，還有烏來老街上的傳統手工藝品，以菱形鋼樑演繹泰雅族編織文化的覽勝大橋橫跨深碧如玉的南勢溪，在烏來滿是並陳的歷史與創意，更有溫泉街上如織的遊人享受有美人湯之稱的碳酸氫納泉洗禮。坪林官方路線以茶業博物館為起點，遊客可以逛一趟茶具展熏得滿身香，上一堂手作茶藝體驗課程帶回自己專屬的茶道紀念品，站上坪林拱橋欣賞壯觀景緻，或是到水柳腳買份遠近知名的吐司、手工皂。

▲三峽老街紅磚建築和獨特的巴洛克風格拱廊，一秒帶你回到舊時光。　圖：新北市觀光旅遊局／提供
▲三峽老街紅磚建築和獨特的巴洛克風格拱廊，一秒帶你回到舊時光。　圖：新北市觀光旅遊局／提供

「Pokémon GO」三峽官方路線帶著旅人走進老街看三角涌的歷史、文化與美食，保存完好的紅磚建築和獨特的巴洛克風格拱廊一秒帶你回到舊時光，嚐一口古早味手工豆花、麥芽酥，沐浴在金牛角濃濃的麵包香。三峽拱橋連接老街與自然景觀，是放鬆心情與拍照留念的絕佳地點，老厝改建而成的甘樂文創充滿在地藝文氛圍。

▲鶯歌老街琳瑯滿目的陶瓷餐具、茶具，每一件都是匠心獨具的作品。　圖：新北市鶯歌區公所／提供
▲鶯歌老街琳瑯滿目的陶瓷餐具、茶具，每一件都是匠心獨具的作品。　圖：新北市鶯歌區公所／提供

「Pokémon GO」鶯歌官方路線是實用與藝術兼具的聯合演出，鶯歌老街眾多陶藝店琳瑯滿目的陶瓷餐具、茶具、裝飾品，每一件都是匠心獨具的作品，更有手作陶藝課程讓你體驗拉胚與彩繪的陶瓷魅力，尋找狹窄的牛車巷感受當年的運輸要道，不遠處的透明景觀電梯以無障礙設計提供友善的旅遊體驗，全透明玻璃也成為新興地標。

為了宣傳「Pokémon GO Tour：合眾地區－新北市」的活動，新北市在三重、淡水、三芝、金山、十分行政區也設有官方路線，並於日前同步上線。各具特色的路線穿梭在過去與現在，透過「Pokémon GO」，讓你的新北旅程充滿發現與回憶的冒險。更多「Pokémon GO Tour：合眾地區－新北市」活動相關訊息，可於「新北市觀光旅遊網」、「新北旅客」Facebook粉絲專頁或「Pokémon GO」官方網站查詢。

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