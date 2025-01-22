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「ABOUT H Coffee」熱賣「草莓千層蛋糕」吃起來！還有貓咪作陪超萌

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自ABOUT H Coffee臉書粉專
圖／取自ABOUT H Coffee臉書粉專

草莓千層吃起來！位於台北市中正區的「ABOUT H Coffee」是一家深受甜點愛好者喜愛的咖啡廳，特別以其精緻的千層蛋糕和巴斯克蛋糕而聞名。店內環境以純白色系為主，搭配綠意盎然的植栽點綴，營造出簡約且溫馨的氛圍。此外，店內有多隻可愛的貓咪與顧客互動，為用餐體驗增添樂趣。

圖／取自ABOUT H Coffee臉書粉專
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草莓千層蛋糕是店內的招牌甜點之一。這款蛋糕由多層薄餅皮堆疊而成，每層餅皮間夾著濕潤的奶油和新鮮的草莓果肉。蛋糕頂部點綴著一顆鮮紅的草莓，視覺上令人垂涎。入口時，餅皮的蛋香與奶油的細膩交織，再加上草莓的酸甜，帶來豐富的口感層次。這款蛋糕的濕潤度恰到好處，奶油香氣濃郁卻不過膩，深受顧客喜愛。

圖／取自ABOUT H Coffee臉書粉專
圖／取自ABOUT H Coffee臉書粉專

除了草莓千層蛋糕，店內的雙色流水巴斯克蛋糕也是不容錯過的甜點。這款蛋糕採用原味與開心果兩種口味，外層經過炙燒，形成薄脆的焦糖外皮，內餡則是濕潤的半固體質地，呈現出爆漿的流心效果。開心果的香味與乳酪完美融合，甜度適中，口感層次豐富，每一口都帶來驚喜。

圖／取自ABOUT H Coffee臉書粉專
圖／取自ABOUT H Coffee臉書粉專

圖／取自ABOUT H Coffee臉書粉專
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店內的飲品同樣值得一試，熱拿鐵以濃郁的堅果香氣和奶味著稱，搭配可愛的拉花，為甜點增添風味。此外，店內還提供多款季節限定的千層蛋糕，如和歌山蜜桃千層和芒果千層，即使在非當季時期，水果依然甜美，與千層皮完美結合，帶來不同的味覺享受。

由於店內座位有限，且深受顧客喜愛，建議提前預約以確保用餐體驗。「ABOUT H Coffee」距離捷運忠孝新生站僅需步行數分鐘，位於華山文創園區附近的巷弄內，交通便利。店內提供免費Wi-Fi和插座，適合需要工作的顧客。

圖／取自ABOUT H Coffee臉書粉專
圖／取自ABOUT H Coffee臉書粉專

地址：台北市中正區忠孝東路二段39巷2弄18號1樓

電話：（02）3322-5562

營業時間：11:00–19:00（公休日詳見官方Instagram）

官方Instagram：@abouthcoffee_

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