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迪士尼公主也來了！2025「樂活夜櫻季」華麗登場 全新亮點「3大迪士尼造景」必打卡 「展期縮短」台北人手刀衝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／樂活夜櫻季官網及北市工務局提供
圖／樂活夜櫻季官網及北市工務局提供

年度櫻花盛宴「樂活夜櫻季」即將於1/24華麗揭幕，除開幕當日有「花之樂宴-音樂會」外，今年更取得授權打造「迪士尼公主花卉造景」，並加入互動元素，沉浸式感受櫻花的美與迪士尼的夢幻氛圍。

圖／樂活夜櫻季官網
圖／樂活夜櫻季官網

圖／樂活夜櫻季官網
圖／樂活夜櫻季官網

追櫻衝內湖！2025「樂活夜櫻季」將於1/24至2/15間展開為期23天的浪漫盛宴，今年以「櫻花樹下的幸福」為主題，取得授權打造「迪士尼公主花卉造景」，有茉莉公主、樂佩公主及許願光廊等必看亮點，究竟唯美夜櫻與迪士尼公主們的相遇會帶來什麼樣的驚喜，就待民眾親訪揭曉囉！

圖／北市工務局提供
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圖／樂活夜櫻季官網
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圖／北市工務局提供
圖／北市工務局提供

樂活夜櫻季1/24開幕當日18:00，在樂活公園將舉行「花之樂宴-音樂會」，能夠聽到迪士尼公主系列樂曲，以及多組樂團演出與在地新住民舞蹈表演，還會有幸福星光派對、IG美圖大賞等一系列精彩活動，參與開幕式活動打卡還能兌換花季聯名點心「花現喜福」娃娃酥點心，限量100份。

值得一提的是，由於市府正在施作樂活公園地下停車場地面工程，原第2區八重櫻步道區暫停對外開放，因此今年夜櫻季展期較往年短，朝聖賞花要及時喔！

圖／北市工務局提供
圖／北市工務局提供

圖／樂活夜櫻季官網
圖／樂活夜櫻季官網

圖／樂活夜櫻季官網
圖／樂活夜櫻季官網

2025樂活夜櫻季

活動期間：2025/1/24～2/15

地點：內湖樂活公園（台北市內湖區康樂街61巷）

圖／樂活夜櫻季粉專
圖／樂活夜櫻季粉專

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