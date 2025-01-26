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迪化街年貨大街熱鬧開賣 台北燈節花季接力登場迎蛇年

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2025台北年貨大街自01/11-01/27於迪化商圈、後站商圈、華陰街北車商圈、台北地下街、寧夏夜市、艋舺夜市及濱江市場等地熱鬧登場。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
2025台北年貨大街自01/11-01/27於迪化商圈、後站商圈、華陰街北車商圈、台北地下街、寧夏夜市、艋舺夜市及濱江市場等地熱鬧登場。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年臺北以一系列繽紛活動迎接春節假期，迪化街的「台北年貨大街」熱鬧登場，接著01/24點亮「2025台北燈節」城市光廊，而繽紛花季也將陸續展開，白天踏青賞花，或是年節祈福、採買，再到夜晚觀賞璀璨燈光，皆充滿新春喜氣氛圍。

臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）表示，今年「台北燈節」即將在春節假期最後一天02/02正式開展，賞燈之餘也可前往周邊各大商圈吃美食、逛街採買，與親朋好友共度愉快時光，打造難忘的春節回憶。

▲陽明山花季主題為「讓愛在心中綻放」，首次與迪士尼合作展出四大主題，新春期間除了賞櫻也能享受尋找迪士尼公主的樂趣。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲陽明山花季主題為「讓愛在心中綻放」，首次與迪士尼合作展出四大主題，新春期間除了賞櫻也能享受尋找迪士尼公主的樂趣。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局介紹，「2025台北年貨大街」於迪化街等地揭開新春序幕，歡迎前往採買年貨；緊接著濃厚節慶氛圍的「2025台北燈節 蛇來運轉」，=在01/24率先點亮城市光廊後，將於年節初五 （02/02）正式開展。

今年展區落於美食、商圈、文化濃厚及宮廟聚集的臺北西區，除了賞燈之外，也推薦到周邊的西門町商圈、榮町商圈、博愛路及南陽街美食一級戰區大飽口福，也可散步到省城隍廟、天后宮，以及艋舺龍山寺、青山宮、剝皮寮一帶祈願新氣象。

▲「2025樂活夜櫻季」於1/24展至2/15，並以「櫻花樹下的幸福」為主題，推出迪士尼公主花卉造景（圖為2024樂活夜櫻季）　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲「2025樂活夜櫻季」於1/24展至2/15，並以「櫻花樹下的幸福」為主題，推出迪士尼公主花卉造景（圖為2024樂活夜櫻季）　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局指出，01/24同步登場的還有陽明山花季及樂活夜櫻季，今年陽明山花季以「讓愛在心中綻放」為主題，並首次與迪士尼公主聯名合作，推出四大主題造景，為大小朋友帶來獨有的幸福體驗，展期將一路延續至03/16。而「2025樂活夜櫻季」則在01/24-02/15登場，寒櫻沿內湖樂活公園內溝溪河岸步道盛開，更特別引進迪士尼公主花卉造景，透過裝置藝術結合夜櫻燈光設計，白天、夜晚皆帶來豐富視覺饗宴，邀請民眾與家人朋友漫步櫻花樹下，共賞美麗景致。

▲春節期間白天賞花、夜晚賞燈，為9天連假放鬆好去處。　圖：松山慈惠堂／提供
▲春節期間白天賞花、夜晚賞燈，為9天連假放鬆好去處。　圖：松山慈惠堂／提供

觀傳局進一步說，在01/24-02/16「台北燈節」活動期間，臺北市商業處與台北市北門相機商圈發展協會攜手合作「2025台北燈節趣味創意攝影比賽」活動，邀請一同捕捉燈節中的獨特光影與蛇年氛圍，透過鏡頭記錄屬於你眼中的燈節印象，參賽者還有機會獲得豐富的大獎及於臺北捷運燈箱刊登展出，詳情請見「台北相機街」官方網站。

此外，「2025點亮沅陵彩燈節」將02/10-02/16封街舉辦，活動期間將推出「好物市集」與手作彩繪燈籠、猜燈謎等活動，更多資訊請參閱「沅陵商圈」臉書粉絲專頁：連結。觀傳局表示，從「年貨大街」的熱鬧氛圍到「台北燈節」的璀璨燈景，再到「陽明山花季」的浪漫花海，臺北以一系列豐富多彩的活動接力登場，為市民與旅客帶來難忘的新春回憶。

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