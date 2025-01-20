「浪漫白梅」免門票拍到飽！台北人福音 賞梅勝地滿開了 走「這路線」直達絕美梅景
台北人賞梅勝地！不用大老遠跑到梅園，搭捷運就能步行欣賞「中正紀念堂」盛開的雪白梅花，不論是白天還是傍晚都別有一番風味，不少人朝聖後都大讚「好美喔」、「真的好浪漫」。
最佳賞梅夯點免門票！位於「中正紀念堂」雲漢池旁的白梅已滿開，滿滿當當的雪白梅花簇擁，有如雪花般降落枝頭，與中正紀念堂的經典中式建築、陽光相映好比畫一般，傍晚取景搭配光影抓拍也美到令人驚嘆「美爆了」。內行人建議想追花要盡早，為白梅而去可由愛國東路大孝門進入，左轉直走即可發現自然美景。
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