新北最浪漫河畔櫻花！「2025汐止康誥坑溪櫻花季」 白天夜晚皆動人

在這個北台灣梅花季即將步入尾聲之際，新北汐止的康誥坑溪也悄悄披上桃紅盛裝！這裡的櫻花已緩緩盛開，不僅染紅了河畔，也點燃了整座城市的浪漫氣息。

▲圖片來源：汐止區公所-水返腳大小事

隨著春天的腳步臨近，櫻花也悄悄綻放出令人驚艷的美麗。在汐止康誥坑溪，一條百花盛放的櫻花大道正迎來屬於它的高光時刻。今年的【2025康誥坑溪文化櫻花季】將於1/18至2/16隆重登場，為你帶來春天的第一道桃紅絢麗。無論白天或夜晚，康誥坑溪都將以動人美景和豐富活動迎接每位旅人。

▲圖片來源：汐止區公所-水返腳大小事

▲圖片來源：新北市政府

康誥坑溪兩岸栽種了超過兩百株櫻花，是汐止地區春季的一大亮點。作為離市區最近的櫻花景點，這裡的櫻花不僅方便抵達，更因其沿溪而植的特別地勢，構成一幅自然天成的桃紅花海畫卷。花季期間，桃紅色的櫻花與清澈溪水相映成趣，讓人彷彿置身世外桃源。在陽光下，櫻花每一片花瓣都折射出春天的活力，吸引遊人流連忘返。

▲圖片來源：我的台北市粉專

如果說白天的櫻花令人心曠神怡，那麼夜晚的「溪澗夜櫻」則是另一種極致浪漫。每天傍晚5點30分開始，整條櫻花步道的燈飾會依次亮起，點點星光與桃紅花瓣交相輝映。特別設置的球形燈飾漂浮於溪流間，與步道旁的櫻花造型燈條相輝映，構成一幅如夢似幻的夜櫻奇景。置身其間，每一步都彷彿走進一場燈影交織的童話。

▲圖片來源：汐止區公所-水返腳大小事

【2025康誥坑溪文化櫻花季】不僅是一場視覺饗宴，更是一次心靈的舒展。白天的春光，夜晚的燈影，每一個瞬間都在講述屬於康誥坑溪的浪漫故事。不妨約上親友，來這裡尋找春日的溫柔與美好，讓櫻花季成為你新年的一段幸福回憶！

▲圖片來源：汐止區公所-水返腳大小事

【汐止康誥坑溪文化櫻花季】

活動時間：2025/1/18-2025/2/16

活動地點：康誥坑溪櫻花大道





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