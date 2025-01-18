3尺高財神爺許願池必拍！ 「樂高開運小鎮」進駐台北統一時代百貨 「3大闖關體驗」免費拿可愛贈禮

信義區現推出免費玩樂高闖關活動，吸引眾多粉絲前來朝聖。這場名為「樂高開運迎新春」的活動，在台北統一時代百貨2樓夢廣場打造全新的「樂高開運小鎮」，擁有財神爺許願池巨型拍照點和3大闖關遊戲，讓大家免費玩樂高，感受新春氣息。

圖／台灣樂高提供

活動期間更推出滿額贈禮，包括超可愛的「蛇年限定積木」和「樂高招財貓」等限量好禮，讓粉絲們不容錯過。這次的新年城活動將持續至2月9日，場內除了有吸睛打卡點外，還有多項闖關體驗和樂高年貨大街等等。

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樂高以「新年開運」為主題，將樂高賽車盒組打造成巨型滑梯「城市平安大道」，並設置必拍打卡點「財神爺許願池」，讓遊客可以在玩樂高的同時，滿滿拍照留念。此外，由樂高大師打造的「家運祈福居」更是吸引了眾多遊客。

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不只是拍照打卡，樂高還特別設置了三大開運闖關關卡，讓大小朋友免費玩。第一關「得寶福星高照」，讓參與者操控福運列車穿梭車站；第二關「一路發財」展示最新樂高瑪利歐系列；第三關「樂高步步高升」則讓粉絲在積木池中自由拼砌，象徵新的一年更上一層樓，帶來福氣好運滿大廳的感覺。

圖／台灣樂高提供

同時，樂高推出滿額贈禮活動，完成闖關活動並憑闖關券任意消費即可獲得「經典樂高人偶盲卡包」，讓遊客在活動中也能帶回紀念品。對於樂高的粉絲來說，這絕對是一個不容錯過的新春盛事。