快訊

114學測首日登場！理組迎戰 數學A、自然科解答一次看

下周兩波東北季風先乾後濕 過年前還有一波更強冷空氣

利菁突爆料兒子父親身分 謝金燕親回應：他人的恥笑歧視我承受

3尺高財神爺許願池必拍！ 「樂高開運小鎮」進駐台北統一時代百貨 「3大闖關體驗」免費拿可愛贈禮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台灣樂高提供
圖／台灣樂高提供

信義區現推出免費玩樂高闖關活動，吸引眾多粉絲前來朝聖。這場名為「樂高開運迎新春」的活動，在台北統一時代百貨2樓夢廣場打造全新的「樂高開運小鎮」，擁有財神爺許願池巨型拍照點和3大闖關遊戲，讓大家免費玩樂高，感受新春氣息。

圖／台灣樂高提供
圖／台灣樂高提供

活動期間更推出滿額贈禮，包括超可愛的「蛇年限定積木」和「樂高招財貓」等限量好禮，讓粉絲們不容錯過。這次的新年城活動將持續至2月9日，場內除了有吸睛打卡點外，還有多項闖關體驗和樂高年貨大街等等。

圖／台灣樂高提供
圖／台灣樂高提供

樂高以「新年開運」為主題，將樂高賽車盒組打造成巨型滑梯「城市平安大道」，並設置必拍打卡點「財神爺許願池」，讓遊客可以在玩樂高的同時，滿滿拍照留念。此外，由樂高大師打造的「家運祈福居」更是吸引了眾多遊客。

圖／台灣樂高提供
圖／台灣樂高提供

不只是拍照打卡，樂高還特別設置了三大開運闖關關卡，讓大小朋友免費玩。第一關「得寶福星高照」，讓參與者操控福運列車穿梭車站；第二關「一路發財」展示最新樂高瑪利歐系列；第三關「樂高步步高升」則讓粉絲在積木池中自由拼砌，象徵新的一年更上一層樓，帶來福氣好運滿大廳的感覺。

圖／台灣樂高提供
圖／台灣樂高提供

同時，樂高推出滿額贈禮活動，完成闖關活動並憑闖關券任意消費即可獲得「經典樂高人偶盲卡包」，讓遊客在活動中也能帶回紀念品。對於樂高的粉絲來說，這絕對是一個不容錯過的新春盛事。

圖／台灣樂高提供
圖／台灣樂高提供

編輯推薦

相關新聞

3尺高財神爺許願池必拍！ 「樂高開運小鎮」進駐台北統一時代百貨 「3大闖關體驗」免費拿可愛贈禮

3尺高財神爺、許願池必拍！ 「樂高開運小鎮」進駐台北統一時代百貨 「3大闖關體驗」集福求好運

人煙稀少的祕境！ 陽明山竟然有熱帶雨林-鹿角坑生態保護區.楓林瀑布

udn走跳旅遊／布魯 在熙來攘往的陽明山風景區裡，有一個地方因為地處國家公園邊陲，交通也不方便，又必須申請才能進入，所以形成較少人前往的祕境，這是鹿角坑生態保護區的楓林瀑布。 此境雨量較多，經

2025「好年味市集」登場！60家美食攤位一次看還有霹靂布袋戲演出飆年味

2025年第2屆「好年味市集」即將於1月17日至26日熱鬧登場，地點位於台北心中山線形公園，結合超過60家精選品牌，打造台北最具年味的美食與選物聚集地。活動期間，霹靂布袋戲將帶來經典角色現場演出，並安排「獅鬥鼓」等文化表演與財神爺發糖果等互動活動，讓市民在濃厚的節慶氛圍中品味美食，迎接小蛇年的好運。

「2025台北燈節」15條推薦行程大公開！期間限定旅宿好康 到台北走春遊逛轉好運

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接新年到來，充滿濃厚節慶氛圍的「2025台北燈節」即將登場！01/24起將率先點亮城市光廊，02/02正式開展。今年燈節展區座落交通便捷的臺北西區，旅客於賞燈前後，可利用高鐵

美景冬限定！台北社子島濕地 候鳥翩然飛抵

【旅奇傳媒/編輯部報導】近期一波波的冷空氣到來，增加濃厚的冬日氣息，而許多候鳥也乘著東北季風，翩然飛抵台灣。社子島濕地正是迎接這些來自遠方的貴客的前哨站，現在來社子島濕地賞鳥剛剛好。台北市政府工務局水

以為是公仔收藏館！懷舊日式昭和風 每日手工「現沖豆花」，搭配「桂花糖水」增添獨特香氣

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 隱藏在三峽老街附近巷弄的『桂香豆花』真的超吸睛，門口擺滿懷舊日式昭和時期的擺設真的很吸引眼球。本來以為是一間咖啡店，沒想到居然是一間手工現沖豆花店，這間真的是間很

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。