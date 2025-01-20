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夜市王效應超夯！精選「14家樂華夜市美食」 吃貨必收懶人包

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey　
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伴隨著「夜市王」節目效應，【樂華夜市】人氣正夯！提到新北的夜市，樂華夜市絕對榜上有名。這裡以「攤位無雷」聞名，無論你是小吃愛好者還是甜點控，總能找到符合口味的美食。今天精選了14家人氣熱門攤位，從經典小吃到創意料理，一次滿足你的味蕾。逛樂華夜市不再迷茫，帶上這份懶人包，美味不漏接！


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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方家園臭豆腐


網友一致推薦！在地人吃過都蠻喜歡的臭豆腐名店，不論排多長都要試試！有大份和小份兩種選擇，方家園臭豆腐的香酥臭豆腐一吃就會愛上，皮酥內嫰且爆汁，邊吃湯汁邊流相當過癮！


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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店家的臭豆腐相當大塊，中心挖好的洞可塞入蒜泥、搭配醬汁及辣醬。剛上桌熱騰騰的時候吃最對味！搭配泡菜塞入口，相當飽嘴，臭豆腐不會太臭，吃起來順口，相當美味。（辣醬非常辣，可先加一點點嘗試。）


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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莊家班麻油雞


這個冷冷的天，一定要吃上一碗麻油雞補一下！而位於樂華夜市入口不遠的莊家班麻油雞，是受到在地人與網友一致好評的美食店家，還沒看到招牌就會遠遠的被這股獨家的麻油香引來！


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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相當推薦點碗麻油綜合，滿滿的料超級豐盛。不只有內臟類，還會放上幾片里肌肉片，重點是店家知道料放比較多，會影響湯的量，還特別告知能免費續湯！


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顏家深海旗魚串


顏記深海旗魚串是夜市相當熱門的美食其一，從樂華夜市大門走進來第一攤，這樣的平實銅板價相當的受歡迎，吃過一次就會愛上，每次經過總是大排長龍！是許多在地人來逛夜市必買的！


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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從冰箱撈出新鮮的旗魚漿，再將白煮蛋切片之後，用熟捻的手法及速度包覆，接著推入鍋中油炸，油會不會換新，相當乾淨，吃起來也非常爽口美味，幾乎沒什麼膩味。而且價格上一串20元，買6支送一支 120元、買10隻更是只要170元，實打實的買多更便宜！


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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小鹿梅花糕


自從在節目＂夜市王＂播出後，瞬間吸引各大自媒體版面的小鹿梅花糕，是最近很夯的甜點美食之一。


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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一顆50元，共有三種口味可挑選，芋頭、紅豆、芝麻，口感很Q很讚，熱熱吃很好吃。一人分的分量很剛好，吃到內餡熱騰騰的感覺很飽滿。


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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高記潤餅捲


有原味、芥末、黑胡椒、肉鬆、辣味、鮪魚、起司、綜合、素食九種口味，每次去都排隊人潮滿滿，但因為製作速度不慢，所以排起隊來不會太久。


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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吃起來的內餡超豐富！料多很實在，價位來說CP值剛剛好，相當有飽足感！


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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施記無骨豆乳雞


被評為夜市裡最好吃的施記無骨豆乳雞，品項有雞翅、無骨雞塊、雞軟骨、雞屁股、花枝丸、三角骨等等，雞翅與無骨雞塊是許多人來樂華夜市必買的小吃。


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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吃起來不會有過多的油耗味，非常香！外酥內嫩、帶點胡椒的香氣，真的會吃到停不下來！


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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郭記臭豆腐


嗜辣的人一定會很喜歡這家的麻辣風味，湯頭喝起來不死鹹，另外加鴨血味道更提升，臭豆腐味道臭的恰恰好，給的份量也相當大塊，保證吃過一次就上癮！


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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最受歡迎的便是搭配他們家軟糯不會油膩的油飯，幾乎是在地人的標配。


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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阿國蝦仁羹


魠魚羹、肉羹、蝦仁羹、綜合羹都均一價60元。蝦仁羹的湯頭口味偏甜有南部味，勾芡方面不會過於濃郁，吃起來口感很滑順，相當好入口。


▲滿滿的排隊人潮，足以顯示他們家的高人氣，冷冷的天裡來上一碗，再合適不過！(圖片來源：IG@dust._journey　)
▲滿滿的排隊人潮，足以顯示他們家的高人氣，冷冷的天裡來上一碗，再合適不過！(圖片來源：IG@dust._journey　)


樂華三鮮羹


店家提供的餐點主軸與阿國家的類似，土魠魚羹、魷魚羹、蝦仁羹都有，就是多了主打的三鮮羹。若單純吃羹吃不飽，也可以搭配點些麵、米粉、冬粉、飯，通通只需加價10元。


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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另外也有在地人推薦的可以加點台南米糕，算是當地人的私房配套，或是再來份小菜，炸蝦捲、乾炸土魠魚、炸天婦羅，讓整桌菜色更豐富，與朋友一同享用時更能增進感情。


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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白雪公豬刈包


店名相當容易吸引人為之停留！經過時容易被散發出來的肉香吸引。刈包的肉可以選擇要肥或瘦，也可半肥半瘦。


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一份60元，價格雖然不是過於親民，但肉很大塊，配料也給的適量，特別添加的醬汁香氣更是讓刈包香氣層次上升一個檔次！


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吉立現烤串燒


現點現烤的串燒美味，選擇相當豐富，主打經濟實惠！一串只要15元，除了部分高級食材價位不同之外，CP值不低，許多客人來都是一大包一大包的帶走！


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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店家的串烤醬汁風味屬於經典的鹹香風格，火侯掌控的恰到好處，不會過鹹過膩，能充分將食材味道展現出來。


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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豪吃轟炸大魷魚


也是位在夜市入口處不遠的人氣店家！餐點選項有特製招牌、原味椒鹽、檸檬椒鹽、泰式酸辣、海苔美乃滋等各式各樣的口味。最後歡迎的便是一起點特製招牌與原味椒鹽，口味相當有層次感。


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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除了招牌的大魷魚之外，還有各式口味與分量的炸雞餐可供挑選。


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家鄉炭烤雞排


在士林夜市享有超高人氣的家鄉炭烤雞排，在樂華的人氣依然不減！還沒走靠近店家，就能看到滿滿的排隊人潮，可謂是樂華夜市必買宵夜之一！


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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店家提供的雞排餐點，均會先炸過，接著沾特製醬料後，放上炭烤架進行一些時間烤製，讓雞排的肉香完美鎖住，品嘗的時候，結合醬料的香氣，堪稱一絕！


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啾吉丸


逛夜市不來點飲料點綴一下怎麼行！這家距離幾間高人氣名店附近的黑糖珍珠鮮奶專賣店，飲品的種類共有珍珠系列、鮮奶系列、黑糖系列、仙草系列、愛玉系列。


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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最推薦的當然是招牌的黑糖珍珠鮮奶，店家的珍珠真的Ｑ到不行！黑糖的風味很足，與鮮奶搭配起來甜味滿點！


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【樂華夜市】的多元美食令人垂涎欲滴，這14家推薦攤位從經典小吃到創意甜點，應有盡有。下次造訪時，記得帶著這份懶人包，保證吃得滿足又開心！


▲圖片來源：IG@dust._journey　
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【樂華夜市】

夜市地點：新北市永和區永平路

營業時間：16:00–00:00


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樂華夜市 臭豆腐 雞排

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