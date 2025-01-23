除舊佈新迎吉兆　過年戰服、掃除幫手、守歲零嘴一站購足

【圖／文：行遍天下】

新的一年意味著嶄新開始，大掃除與添購年貨成為重頭戲，走訪新北最大購物商城裕隆城，添購新裝、升級家電、備齊零食，也讓自己從裡到外煥發好氣色，讓居家與心情都有新氣象！

YES!LIFE裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號

電話：02-2910-0667

網址：www.facebook.com/yuloncity

時間：週日∼週四11:00-21:30，週五、週六11:00-22:00





添購喜氣穿搭 QUEEN SHOP

新年添購新衣不僅是傳統習俗，更是展現個人新魅力的重要方式。位在裕隆城6F專為年輕女性打造變化風格、主打日系多次穿搭的「QUEEN SHOP」，針對過年也提供實用搭配靈感的幾套穿搭，融入不同彩度的紅色元素增添喜氣，加上多層次穿著，因應在冬季時頻繁出入戶外室內的溫差變化，小配件又能展現自己的獨特個性，年節走春拜訪親友絕對讓人眼睛一亮！

▲LOOK 1：紅色木耳邊加上花花傘擺背心，層次又可愛的黑紅穿搭，讓妳過年聚會、走春都亮眼。

▲LOOK2：白色毛絨感的溫暖搭配，內搭酒紅色高領做點綴，加一件蛋糕紗裙，營造日系優雅氛圍。

▲LOOK 3：全白洋裝烘托紅色背心與帽子的亮點，加上亮面鋪棉外套更可愛。

DATA

電話：02-2914-9999

網址：www.queenshop.com.tw





採辦台灣味年貨 MUJI無印良品

過年親友相聚怎能少了澎湃的零食？來到裕隆城5F的MUJI無印良品門市，在良品市場中可一次挑選許多與台灣在地物產結合，簡約包裝的自有品牌零食，例如嘉義的霜鹽奶油豆渣米酥餅、麻豆的文旦柚皮果乾巧克力、產銷履歷大豆製作的國產豆奶，不僅適合供奉祖先，招待親友也很體面。此外，享用豐盛年菜後，品飲一壺溫熱清香的決明子紅茶或茉莉烏龍茶，亦是解膩優選。

DATA

電話：02-2911-8851

網址：shop.muji.tw





掃除好幫手 Beutti

大掃除是過年前重頭戲，選對打掃家電，有效提升家居清潔便利性。以「質感款待生活」為選品主軸的Beutti位在裕隆城4F，一站式比較各品牌的智能清潔家電，在體驗區還能感受不同機種的特點，例如「正負零」三合一無線洗地機，其吸、拖、洗三合一功能與3.6公斤的輕量設計讓清潔毫不費力，可平躺180度深入家具底部。此外，全台首創家電體驗廚房「Beutii Kitchen」服務，鬆餅與現煮咖啡都以現場販售的廚電製作，甚至有來自日本的TESCOM DC馬達極鮮真空調理機打的新鮮蔬果汁，賣的不僅是家電，更提供智能家居的新選擇。

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電話：02-2910-6058

網址：www.beutii.com.tw

IG：@beutii

備註：行遍天下讀者限定優惠，2025/2/28前至新店裕隆城門市購買三合一洗地機($7,990)，加碼贈滾刷耗材(原價$599)。Beutii保留隨時修改、終止變更本活動之權利。





POYA Beauty寶雅美妝生活店

除了清潔居家空間，讓自己從內到外煥然一新同樣重要。位於裕隆城5F的寶雅生活館販售多款好物，讓人以最佳狀態迎接新年。推薦兩款獨家洗沐商品，11 cm大面板、提供快適水感的「樂品極淨水負離子蓮蓬頭」，及去垢力大提升的「樂品雙層沐浴球」，搭配使用，在家就能享受SPA 級的沐浴體驗！出門拜年走春，寶雅也有韓國美妝好物助攻！

像是「Parnell 帕奈兒積雪草霧面氣墊」，這款集遮瑕與保養於一體的氣墊粉底，能輕鬆打造韓星般的柔霧妝感；加強保濕滋潤、能舒緩肌膚乾燥泛紅的「PSK凝時緊緻駐顏霜」，則是對抗冬季肌膚乾燥的最佳選擇。

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電話：02-8911-5557

網址：www.poyabuy.com.tw





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