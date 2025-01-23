快訊

國際級現象！「逛寶雅想大便」國外也同感 澳洲醫生解釋原因

除舊佈新迎吉兆　過年戰服、掃除幫手、守歲零嘴一站購足

聯合新聞網／ 行遍天下
裕隆城為地方帶來龐大商機與人潮。記者張曼蘋／攝影
裕隆城為地方帶來龐大商機與人潮。記者張曼蘋／攝影

【圖／文：行遍天下】

新的一年意味著嶄新開始，大掃除與添購年貨成為重頭戲，走訪新北最大購物商城裕隆城，添購新裝、升級家電、備齊零食，也讓自己從裡到外煥發好氣色，讓居家與心情都有新氣象！

YES!LIFE裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號

電話：02-2910-0667

網址：www.facebook.com/yuloncity

時間：週日∼週四11:00-21:30，週五、週六11:00-22:00

　

添購喜氣穿搭 QUEEN SHOP

新年添購新衣不僅是傳統習俗，更是展現個人新魅力的重要方式。位在裕隆城6F專為年輕女性打造變化風格、主打日系多次穿搭的「QUEEN SHOP」，針對過年也提供實用搭配靈感的幾套穿搭，融入不同彩度的紅色元素增添喜氣，加上多層次穿著，因應在冬季時頻繁出入戶外室內的溫差變化，小配件又能展現自己的獨特個性，年節走春拜訪親友絕對讓人眼睛一亮！

▲LOOK 1：紅色木耳邊加上花花傘擺背心，層次又可愛的黑紅穿搭，讓妳過年聚會、走春都亮眼。
▲LOOK 1：紅色木耳邊加上花花傘擺背心，層次又可愛的黑紅穿搭，讓妳過年聚會、走春都亮眼。

▲LOOK2：白色毛絨感的溫暖搭配，內搭酒紅色高領做點綴，加一件蛋糕紗裙，營造日系優雅氛圍。
▲LOOK2：白色毛絨感的溫暖搭配，內搭酒紅色高領做點綴，加一件蛋糕紗裙，營造日系優雅氛圍。

▲LOOK 3：全白洋裝烘托紅色背心與帽子的亮點，加上亮面鋪棉外套更可愛。
▲LOOK 3：全白洋裝烘托紅色背心與帽子的亮點，加上亮面鋪棉外套更可愛。

DATA

電話：02-2914-9999

網址：www.queenshop.com.tw

　

採辦台灣味年貨 MUJI無印良品

過年親友相聚怎能少了澎湃的零食？來到裕隆城5F的MUJI無印良品門市，在良品市場中可一次挑選許多與台灣在地物產結合，簡約包裝的自有品牌零食，例如嘉義的霜鹽奶油豆渣米酥餅、麻豆的文旦柚皮果乾巧克力、產銷履歷大豆製作的國產豆奶，不僅適合供奉祖先，招待親友也很體面。此外，享用豐盛年菜後，品飲一壺溫熱清香的決明子紅茶或茉莉烏龍茶，亦是解膩優選。

DATA

電話：02-2911-8851

網址：shop.muji.tw

　

掃除好幫手 Beutti

大掃除是過年前重頭戲，選對打掃家電，有效提升家居清潔便利性。以「質感款待生活」為選品主軸的Beutti位在裕隆城4F，一站式比較各品牌的智能清潔家電，在體驗區還能感受不同機種的特點，例如「正負零」三合一無線洗地機，其吸、拖、洗三合一功能與3.6公斤的輕量設計讓清潔毫不費力，可平躺180度深入家具底部。此外，全台首創家電體驗廚房「Beutii Kitchen」服務，鬆餅與現煮咖啡都以現場販售的廚電製作，甚至有來自日本的TESCOM DC馬達極鮮真空調理機打的新鮮蔬果汁，賣的不僅是家電，更提供智能家居的新選擇。

DATA

電話：02-2910-6058

網址：www.beutii.com.tw

IG：@beutii

備註：行遍天下讀者限定優惠，2025/2/28前至新店裕隆城門市購買三合一洗地機($7,990)，加碼贈滾刷耗材(原價$599)。Beutii保留隨時修改、終止變更本活動之權利。

　

POYA Beauty寶雅美妝生活店

除了清潔居家空間，讓自己從內到外煥然一新同樣重要。位於裕隆城5F的寶雅生活館販售多款好物，讓人以最佳狀態迎接新年。推薦兩款獨家洗沐商品，11 cm大面板、提供快適水感的「樂品極淨水負離子蓮蓬頭」，及去垢力大提升的「樂品雙層沐浴球」，搭配使用，在家就能享受SPA 級的沐浴體驗！出門拜年走春，寶雅也有韓國美妝好物助攻！

像是「Parnell 帕奈兒積雪草霧面氣墊」，這款集遮瑕與保養於一體的氣墊粉底，能輕鬆打造韓星般的柔霧妝感；加強保濕滋潤、能舒緩肌膚乾燥泛紅的「PSK凝時緊緻駐顏霜」，則是對抗冬季肌膚乾燥的最佳選擇。

DATA

電話：02-8911-5557

網址：www.poyabuy.com.tw

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

果汁 裕隆城 走春

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

韓星都愛！南韓人來台指名買義美小泡芙 網揭真相：沒替代品

南韓遊客在上海最愛買的伴手禮 是這款老牌大陸零食

想瘦但又嘴饞！好市多人氣低熱量零食推薦

貓咪都不理人？鏟屎官只要喊「4個最強關鍵字」喵星人聽到秒回頭

相關新聞

拍爆新春最萌「超巨史努比+主題造景」！史努比「75週年新春快閃店」免費逛 主打亮點、限定周邊一次看

這裡更好買！「史努比75週年新春快閃店」登陸台北SOGO忠孝館，除在會場有各式史努比造景打卡點與多款必收周邊外，一樓戶外區就有「超巨史努比氣偶」療癒曬日光浴，...

「Pokémon GO」新北官方路線 開啟探索自然與文化的冒險之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】散布在新北市10個行政區的「Pokémon GO」官方路線即日起正式上線，新年走春遊覽新北市的同時，不妨打開「Pokémon GO」順道完成新北市十條官方路線吧！不論是親子同遊

除舊佈新迎吉兆　過年戰服、掃除幫手、守歲零嘴一站購足

新的一年意味著嶄新開始，大掃除與添購年貨成為重頭戲，走訪新北最大購物商城裕隆城，添購新裝、升級家電、備齊零食，也讓自己從裡到外煥發好氣色，讓居家與心情都有新氣象！

「ABOUT H Coffee」熱賣「草莓千層蛋糕」吃起來！還有貓咪作陪超萌

草莓千層吃起來！位於台北市中正區的「ABOUT H Coffee」是一家深受甜點愛好者喜愛的咖啡廳，特別以其精緻的千層蛋糕和巴斯克蛋糕而聞名。店內環境以純白色系為主，搭配綠意盎然的植栽點綴，營造出簡約且溫馨的氛圍。此外，店內有多隻可愛的貓咪與顧客互動，為用餐體驗增添樂趣。

爆吃5家基隆廟口美食！號稱廟口最強滷肉飯、8元一口香腸、酒釀湯圓

提到基隆廟口夜市，不僅是台灣人數一數二喜歡的夜市，更是觀光客必訪的夜市之一。這次RG特派員要帶大家一次爆吃基隆廟口的5家超人氣美食，從鹹到甜通通有，保證讓你看完口水直流，迫不及待衝一波！超豐富的小吃讓你從街頭吃到巷尾，讓人每次來都能發現新驚喜。不管是號稱廟口最強的滷肉飯、超人氣一口香腸，還是甜到心坎裡的酒釀湯圓，每一口都是經典。基隆的美食不僅便宜又大碗，還帶著濃濃的人情味，每道料理背後都有老闆的堅持與故事，快跟著我們一起用味蕾探索基隆廟口吧！

迪士尼公主也來了！2025「樂活夜櫻季」華麗登場 全新亮點「3大迪士尼造景」必打卡 「展期縮短」台北人手刀衝

年度櫻花盛宴「樂活夜櫻季」即將於1/24華麗揭幕，除開幕當日有「花之樂宴-音樂會」外，今年更取得授權打造「迪士尼公主花卉造景」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。