海中飛行巨星　全台第一尾「大型鬼蝠魟」真身翱翔海科館

在一個寒流發威的冬日，為了「蝠妹」來到海科館齊聚一堂的人們，卻感到滿心溫暖。經過關懷海洋生物的海科館、海保署、鯨豚保育志工等眾人一年多來的努力，這隻在台灣沿海因延繩釣誤捕而殞落的巨星，也就是被暱稱為「蝠妹」的鬼蝠魟，終於展開五公尺多的雙翼，以空中芭蕾巨星之姿，高高飄揚在海科館挑高處，完整呈現在眾人的眼前。

雖然蝠妹擁有巨大的五公尺雙翼，以及重達1.3噸的體型，但在族群裡卻僅能算是青少年。海科館表示，鬼蝠魟是大洋型的雙吻前口蝠鱝（Manta birostris），由於體型巨大、生長緩慢且繁殖稀少，又面臨捕撈威脅，已屬保育類。鬼蝠魟（蝠鱝）體長可達9公尺，體重可達3公噸，菱形體型隨著海流在海中游動時，也彷彿像一個巨大的風箏般，慵懶地在海洋中飄逸。

以浮游生物為食的鬼蝠魟體型龐大，數量卻日漸減少，目前最大的威脅來自於人類。(圖片/Shutterstock)

遭誤捕而亡 「復活」過程充滿挑戰與機緣

海科館研究典藏組組主任施彤煒說明，海科館之所以能製作這全國第一尾大型鬼蝠魟標本，緣起於海保署的一通電話。2023年7月13日上午10時30分左右，海保署電話通知有因延繩釣誤捕而亡的鬼蝠魟，為能保有與接收這珍貴的鬼蝠魟，海科館在接到電話的12小時內快速展開一連串討論、聯繫等作業，眾人想盡辦法保有這個珍貴的鬼蝠魟物件。而過程中也充滿了挑戰、難題與機緣。

例如，因為物件太大，臨時找不到合適的吊車；也找不到容得下鬼蝠魟的冷凍廠與冷凍櫃；更找不到合適的處理場地。施主任說，每當有放棄的念頭時，在地鄉親們總是不斷地持續幫忙打電話聯繫，於是奇妙的事逐漸發生了，難題也一一克服了，終能把曝曬在烈日下的鬼蝠魟從磺港吊起，運送到冷凍廠空地，而租用的冷凍貨櫃也在傍晚及時送到冷凍廠，最後再將鬼蝠魟拖進冷凍櫃急速冷凍至負20度。

台灣首見大型魚類標本珍貴經驗

而後接手製作標本的鯨豚標本師李宗翰表示，這次的製作過程實在遇到非常多難以想像的挑戰，這隻鬼蝠魟展翼即達5公尺多，重達1.3噸，找到冷凍櫃後，還需要合適的冰存及處理場地，也非常感謝金車生技水產養殖研發中心給予協助，才能完成這項任務。他指出，光是取皮就花了團隊整整七天的時間，大家每天早上進冰櫃，一路施作到晚上十點、十一點才出來，就是為了完整保留鬼蝠魟的原貌。

經過眾人不畏艱難持續努力，終於完整取下外皮。(圖片提供/海科館)

海洋保育署科長莊士鋒指出，製作這類大型軟骨魚的標本是一般人難以想像的辛苦，除了需要在低溫下作業，魚肉腐敗時還會產生大量阿摩尼亞味。一條600克的小魚散發的味道已經很難忍受，更何況是1.3公噸的魚體，實在很難想像，還要長時間處於其間作業。

另一項困難挑戰在於將魚皮覆蓋於假體上，鬼蝠魟魚皮不僅縮水的力道非常驚人，用38釐米的不鏽鋼釘固定都會被扯掉之外，魚皮本身有倒刺、比鯊魚皮還要粗糙，「可以把它想像是揉成一團的砂紙，我們要用手一片一片的拉開壓平」，李宗翰回憶說，魚皮粗糙得就像跟砂紙一樣，在這段過程中，每個人ㄧ不小心手上就都是傷痕。為了完整呈現它原有的姿態，團隊用盡各種方式，終將整隻標本假體覆滿真皮，加上極其講究的噴裝上色，才呈現出如此靈動的姿態。

施作覆皮時魚皮收縮的力量非常強，就算打進38釐米的鋼釘，都會被拉出來。(圖片提供/海科館)

外部修整時非常需要細心與耐心，一邊平整、一邊拉伸，完成成品在最薄處甚至厚度不到1公分。(圖片提供/海科館)

海科館施主任更進一步說明，在標本處理作業上，國內從來沒有處理過大型魟魚剝製標本的實作經驗，因此在製作過程中，也必須面對許多未知的狀況與試驗。從剝皮計畫、柔劑的處理、削皮作業、軟骨的清潔與處理、假體的製作與修正、復皮作業、塗裝等等手續，都是一而再、再而三的確認，耗時一年多才完成今天的標本展示物件。這集結眾人力量讓鬼蝠魟以再度「復活」之姿，展現並懸掛於海科館讓民眾有機會認識這優雅的「海洋飛天魔毯」鬼蝠魟，未來面對常溫展示的環境，包括氣溫、濕度、光害等課題，以及日後的藏品維護技術，與相關經驗的累積而言，都是值得挑戰的課題。

耗時380天克服種種難關，台灣第一隻完整大型魚鬼蝠魟標本終於順利翱翔在海科館。(圖片提供/海科館)

380天精細處理，最終完美呈現

海科館代理館長王明源表示大型鬼蝠魟標本，專業團隊花了整整380天，從剝皮、柔劑處理、削皮作業、軟骨的清潔與處理、假體製作與修正、復皮作業、塗裝等手續，像在創作藝術品一樣，一筆一畫地讓這尾鬼蝠魟「復活」過來，製作成栩栩如生的標本，再度「復活」的鬼蝠魟懸吊展示於主題館5樓廊道上，特別以俯衝的姿態游向科學廳廊道的挑高玻璃帷幕，不但活靈活現且動感十足。除了提供民眾近距離的觀賞鬼幅魟優美的姿態外，也可認識與了解鬼蝠魟相關的生物學及生態學的知識，更讓民眾多了一處來海科館可拍照打卡的夯點。

全國第一尾大型鬼蝠魟標本15日在國立海洋科技博物館主題館5樓正式展出，開幕當日多位貴賓到場參與，左起為基隆市產業發展處副處長蔡馥嚀、海洋保育署科長莊士鋒、川欣企業負責人周美琴、海科館代理館長王明源、海洋大學莊守正教授、鯨魚龍標本師李宗翰、基隆市動物保護防疫所所長陳柏廷。(圖片提供/海科館)

全國第一尾大型鬼蝠魟標本即日起正式在海科館登場，歡迎民眾於開館時間到海科館主題館5樓一睹雙吻前口蝠鱝（鬼蝠魟）的優美姿態，了解鬼蝠魟的生物學及生態學知識。

【蝠妹小檔案】

雙翼寬度：5.45公尺

體重：1,300公斤

年齡：青少年期

性別：雌性

欣傳媒 何儀琳 https://www.xinmedia.com/article/302685