誰說過年就要人擠人！台北「這5個地方」有自己的味道　主打復古老台北的慢旅路線

台北人春節去這裡！沒下中南部也能擁有不一般的新春體驗，udn小編特搜「5個台北春節景點」，從濃厚年味、復古老台北到味蕾饗宴都能滿足，熱門夯點與小眾景點一次逛起來！

⬤ 大稻埕碼頭

在迪化街辦年貨後，不妨到大稻埕碼頭走走，淡水河景與繽紛的貨櫃市集相映，異國美食、賞夜景小酌都十分愜意。春節限定「貨櫃市集」以2025蛇來運轉迎新春為主題，1/23至3/2期間，還能看到與關渡宮合作的「7米高巨型媽祖氣偶」，以及開運紅包大放送的應景活動。春節營業時間與活動詳情可見官網。

圖／台北市觀傳局提供

鄰近台北101的「四四南村」為繁華地段增添老台北的味道，復古的紅磚眷村建築與高樓建築相襯，帶有穿越時空的衝突美感，喜歡老氛圍的朋友記得加到行程裡。

台北市老房子影象徵件活動參獎為蔡文君的作品〈四四南村〉。圖／台北市文化局提供、蔡文君攝影

⬤ 少帥禪園

位於北投的百年日式建築「少帥禪園」為張學良幽禁舊居，現已成為可以品好茶、體驗泡湯與遠眺觀音山、關渡平原美景的好地方，絕對是北部人遠離都市塵囂的最佳秘境。

圖／少帥禪園提供

⬤ 故宮博物院

擁有無數珍貴館藏的台北故宮，不光有中式的古典建築外型，古樸氛圍也十分濃厚，1/25至2/2春節期間皆有對外開放參觀，1/28除夕開放時間則至16:00。

圖／聯合報系資料照片

被不少名人帶紅的「寧夏夜市」人氣日漸積累，不僅有各式令人垂涎的小吃與夜市美食，還能感受到濃濃的人情味，值得來趟接氣地的味蕾之旅。

寧夏夜市。圖／台北旅遊網