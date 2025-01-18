走入童話故事中「台北茶花展」迎賓 8000株鬱金香與花卉增添嬌豔

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年「台北茶花展」於花卉試驗中心登場，展期即日起至01/19，敬請把握機會。花卉試驗中心搜集300多種茶花品種，是茶花愛好者的天堂，今年的茶花展以「愛與夢想的生活」為主題，將茶花的自然美感與童話的奇幻色彩結合，邀請大家重新認識這千百年來備受喜愛的花卉。在這場茶花奇緣中，每一朵茶花化身為童話角色，帶領大家進入充滿魔法與夢想的世界。

▲茶花「金花茶」以金黃色花朵喚起人們對灰姑娘南瓜馬車的聯想，象徵人生夢想的起點與轉折。 圖：臺北市政府工務局／提供

園區內最早盛開的「早春」品種形成了一條迷人的「魔法花隧道」，宛如通往童話世界的入口。園區中的茶花更被賦予不同的童話角色象徵，例如「貝拉」茶花，其深邃的花瓣彷彿《美女與野獸》中的貝拉，展現的無畏勇氣與神秘力量；有日本小公主之稱的「姬」茶花純白無瑕、香氣迷人，如童話中公主般純潔高貴，寓意希望與美好；「金花茶」則以金黃色花朵喚起人們對灰姑娘南瓜馬車的聯想，象徵人生夢想的起點與轉折。遊客在園區中徜徉，不僅能欣賞自然美景，更能感受到童話與現實交織的奇妙氛圍，無論大人還是孩子，都能找到屬於自己的夢幻故事。

▲茶花隧道。 圖：臺北市政府工務局／提供

室內展區則展示由全中華民國茶花學會、公園處及台灣茶花界達人精心雕塑的茶花盆景，每一盆都展現了茶花的細膩之美，是天然的藝術品。此外，台灣茶花育種學會所帶來新育成品種，呈現園藝技術的最新成果。展覽館中邀請藝術創作者「510藝術群」的茶花主題畫展，以藝術視角詮釋茶花的優雅與文化內涵，為展覽增添更多的想像空間。

▲台北茶花展-紅包拓印活動。 圖：臺北市政府工務局／提供

公園處處長藍舒凢表示，台北茶花展是春天的首個花展，除了目不暇給的茶花外，園區大門旁則栽植了8000株的鬱金香等溫帶花卉，每年都吸引了無數遊客駐足、拍攝。花卉試驗中心每日08:00即可入場、17:00閉園，室內展場則為09:00開放、16:00停止入場。

01/18舉辦茶花講堂，特邀專家講授茶花的栽培技術與育種方法，有興趣的朋友可至公園處官網／業務資訊／園藝小學堂報名。此外，展出期間平日10:30、假日14:00園區提供導覽服務及新年紅包拓印體驗，增添迎接新春的喜慶氛圍。

展期間，每週假日將舉辦「3張未開獎發票兌換茶花苗」活動，所有發票將捐贈公益團體，讓活動兼具賞花與公益的意義。「台北茶花展」邀請蒞臨花卉試驗中心，共享茶花與童話交織的美麗時光！

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