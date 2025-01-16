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2025「好年味市集」登場！60家美食攤位一次看還有霹靂布袋戲演出飆年味

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／有趣市集臉書粉專
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2025年第2屆「好年味市集」即將於1月17日至26日熱鬧登場，地點位於台北心中山線形公園，結合超過60家精選品牌，打造台北最具年味的美食與選物聚集地。活動期間，霹靂布袋戲將帶來經典角色現場演出，並安排「獅鬥鼓」等文化表演與財神爺發糖果等互動活動，讓市民在濃厚的節慶氛圍中品味美食，迎接小蛇年的好運。

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市集中匯聚人氣餐飲，包括「週末炸雞俱樂部」推出市集限定的「小青龍極嫩啤酒炸雞」，口感酥脆又嫩滑，是炸雞迷不可錯過的選擇。來自高雄的「明宏拔絲地瓜」則帶來全新「芋頭酥餅」及特製拔絲地瓜系列，以鹹甜交織的口感征服味蕾。另有「Her 呷雞蛋糕」的冬季限定「爆漿花生湯圓」和多款湯種奶酥厚片，讓甜點控大呼過癮！

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市集還特別引進韓國經典品牌「本家長壽村」，以濃郁的人蔘雞鍋粑粥溫暖寒冬，另有造型繽紛的「彩虹串煎」，象徵五福臨門，寓意吉祥。不僅如此，現場還有DIY紅包袋創作活動，專業老師帶領參與者親手設計專屬紅包，讓祝福更具溫度，為年節增添趣味與心意。

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「好年味市集」於平日下午2點至晚間8點免費入場開放，週末延長至晚上9點，活動地點鄰近捷運中山站至雙連站線形公園。美食、文化與互動活動一次滿足，快與家人朋友相約來市集感受滿滿新春氣息！活動詳情請留意現場公告。

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