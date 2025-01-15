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美景冬限定！台北社子島濕地 候鳥翩然飛抵

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同時名列 IUCN 稀有物種紅皮書瀕危等級及國內第一級保育類的黑面琵鷺，是在社子島濕地觀鳥時的頭號大獎。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
同時名列 IUCN 稀有物種紅皮書瀕危等級及國內第一級保育類的黑面琵鷺，是在社子島濕地觀鳥時的頭號大獎。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】近期一波波的冷空氣到來，增加濃厚的冬日氣息，而許多候鳥也乘著東北季風，翩然飛抵台灣。社子島濕地正是迎接這些來自遠方的貴客的前哨站，現在來社子島濕地賞鳥剛剛好。台北市政府工務局水利工程處（簡稱水利處）表示，自2017年起啟動長期生態監測後，透過調查資料了解生物相的組成及變化，藉此調整棲地維護管理工作。也在近兩年進行大規模的濕地浚深及多樣化棲地營造，使得社子島濕地成為這些國際旅客（候鳥）及在地居民（留鳥）們的良好棲息環境。

▲過往多在過境期才出現的赤足鷸，今年有個體停留在社子島濕地度冬。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲過往多在過境期才出現的赤足鷸，今年有個體停留在社子島濕地度冬。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

在2024年11、12月，社子島濕地就多次觀察到稀有物種黑面琵鷺造訪，特別是退潮時段，當池水限縮在潮溝及潮池時，就是觀察黑面琵鷺覓食的最佳時機；如果運氣好，也有機會觀察到體型略大、臉上沒有黑面罩的白琵鷺與黑面琵鷺一起混群覓食。不只台灣西南沿海濕地有成百上千的龐大度冬族群，貫穿台北盆地的淡水河沿岸中下游濕地每年也有少量但穩定的黑面琵鷺在此度冬。黑面琵鷺屬於 IUCN 稀有物種紅皮書瀕危等級（EN），可說是全球候鳥物種保育最著名的成功案例之一，其族群在全球普查初始的1992年僅有294隻，透過國際間的合作保育，到了2024年的全球普查已回升到將近七千隻。一直以來，台灣都是此種大型候鳥最重要的度冬區，數量佔比都穩定地維持在50-60%。

▲冬候鳥小水鴨（雌鳥）。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲冬候鳥小水鴨（雌鳥）。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

小水鴨是社子島濕地冬季候鳥的另一要角，生態監測資料顯示，社子島濕地已成為小水鴨穩定的度冬地，每年10月下旬起至翌年3月上旬，在潮水高漲時，成群的小水鴨會浮游在水面或蘆葦邊緣休息、理羽，待潮水漸退，牠們就會在灘地上搖搖晃晃地邊走邊覓食。

▲秋冬時節蘆葦及芒草結籽時，總能吸引斑文鳥成群結隊前來覓食。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲秋冬時節蘆葦及芒草結籽時，總能吸引斑文鳥成群結隊前來覓食。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

秋冬時節，社子島濕地的植物物候與鳥類群聚也是季節限定的景觀。隨著蘆葦結籽、苦楝進入果熟期，季節性的盛宴吸引一眾留鳥、候鳥前來大快朵頤。蘆葦的褐色穎果、滿樹橙黃的苦楝，以及在低溫下逐漸由滿樹綠葉變換為黃、橙、紅交錯的烏桕，也為冬日的社子島濕地妝點繽紛色彩。

▲苦楝果實是許多鳥類在秋冬季節穩定的食物來源（圖為白頭翁）。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲苦楝果實是許多鳥類在秋冬季節穩定的食物來源（圖為白頭翁）。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

社子島舊堤不僅是眺望觀音山夕照的好地點，堤外生長茂密的蘆葦及苦林盤，也是冬候鳥灰喉黑臉鵐群聚夜棲的大本營，每屆黃昏時段，白天四散覓食的個體紛紛歸返，與其他小型鳥類如白頭翁、粉紅鸚嘴以及斑文鳥組成數以百計的喧鬧鳥群，似乎是在交換著白天尋覓到的美食情報。吱喳的鳥鳴隨著暮色漸暗，直至悄然無聲。每週六、日，位在堤防上的「社子島濕地解說小築」都會有駐點的解說志工，介紹社子島的在地故事，也透過望遠鏡帶領您一探濕地及周邊環境的繽紛飛羽。

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