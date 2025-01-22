爆吃5家基隆廟口美食！號稱廟口最強滷肉飯、8元一口香腸、酒釀湯圓

提到基隆廟口夜市，不僅是台灣人數一數二喜歡的夜市，更是觀光客必訪的夜市之一。這次RG特派員要帶大家一次爆吃基隆廟口的5家超人氣美食，從鹹到甜通通有，保證讓你看完口水直流，迫不及待衝一波！超豐富的小吃讓你從街頭吃到巷尾，讓人每次來都能發現新驚喜。不管是號稱廟口最強的滷肉飯、超人氣一口香腸，還是甜到心坎裡的酒釀湯圓，每一口都是經典。基隆的美食不僅便宜又大碗，還帶著濃濃的人情味，每道料理背後都有老闆的堅持與故事，快跟著我們一起用味蕾探索基隆廟口吧！

基隆美食：天一香肉焿順｜號稱廟口最強滷肉飯

如果來到基隆夜市，不試試「天一香肉焿順」絕對會後悔！這家高人氣的天一香，不論平日或週末都座無虛席。令人驚喜的是，價格卻相當親民：滷肉飯只要 25 元、油豆腐只要 10 元，CP 值爆表！

滷肉飯是他們的招牌，飯粒飽滿，搭配香氣十足的滷肉，肥瘦比例剛剛好，不油膩也不乾柴，每一口都能感受到濃郁醬香。再來一碗肉羹湯，肉塊鮮嫩，湯頭清甜又不死鹹，暖胃又滿足。配菜如滷蛋、高麗菜等，份量足、價格實惠，讓人吃得心滿意足。

圖 / ReadyGo

店家資訊

地址：基隆市仁愛區仁三路27-1號

時間：11:00–23:30

電話：02-2428-3027

基隆美食：紀家豬腳原汁專家｜在地人必吃 Q 彈豬腳

創立超過 60 年的老字號豬腳專賣店，豬腳湯頭「白湯」濃郁又清甜，堪比日本豚骨湯的層次感。湯裡的豬腳 Q 彈有嚼勁，搭配蒜香醬油或麵線更是絕配！店家還有各式小菜如空心菜、雞絲麵等，一口接一口停不下來。

湯可免費續，冬天暖身、夏天消暑都很適合。店面提供路邊和樓上兩處座位，內有冷氣，就算客滿也不用等太久。還有宅配服務，讓你在家也能享受這份經典。豬腳毛處理得很乾淨，湯頭帶淡淡中藥香，骨髓輕鬆剖開，好吃又方便。來基隆夜市別忘了點一碗熱騰騰的紀家豬腳湯，保證回味無窮！

圖 / ReadyGo

店家資訊

地址：基隆市仁愛區愛四路29號2樓

時間：週一～五16:00–01:00、六日15:30–01:00

電話：0905-829-713

基隆美食：陳記泡泡冰｜激推雞蛋牛奶口味

四季皆宜的陳記手工泡泡冰，以獨特口感和多元口味聞名在地及觀光客。泡泡冰口感介於冰沙與冰淇淋之間，綿密又滑順，口味多達 18 種。花生口味採台灣花生醬製成，濃郁不掺粉；雞蛋牛奶則帶濃厚奶香，簡單卻超級療癒。若愛清爽風，可嘗鳳梨與情人果，酸甜滋味在夏天更解暑。

點餐時店員會將削下來的冰與配料充分攪拌，呈現綿密的泡泡冰。一杯只要 50 元，份量足、口味佳，物超所值。無論你是首次嘗鮮或回味經典，陳記泡泡冰都能帶給你甜蜜享受。下次到基隆廟口，別忘了帶一杯回家！

圖 / ReadyGo

店家資訊

地址：基隆市仁愛區仁三路25號（廟口第41號攤）

時間：週一～五11:00–23:00（週三休）

電話：0979-686-113

基隆美食：世盛一口吃香腸｜烤到來不及賣的香腸

廟口人氣香腸「一口吃香腸」小巧又香氣十足，攤位前常大排長龍，老闆總是烤到來不及。每天銷量超過 3000 條，堪稱基隆夜市傳奇！

香腸售價 8 元/條，尺寸迷你，肥瘦比例剛好，炭烤焦香外皮搭配多汁口感。一條香腸配半顆大蒜的黃金組合，解膩且風味提升。建議中午來買可避開人潮；攤位有標示價格，購買方便。這一口大小的香腸還申請了專利，走到哪吃到哪超方便，快來排隊品嚐這股炭烤香吧！

圖 / ReadyGo

店家資訊

地址：基隆市仁愛區仁三路25號（廟口第41號攤 / 攤位43-1）

時間：週一～五11:00–23:00（週三休）

電話：02-2422-6064

基隆美食：全家福元宵｜獨特酒釀芝麻湯圓

超過 50 年歷史的經典湯圓老店「全家福元宵」，提供熱騰騰的芝麻湯圓與冰涼的酒釀湯圓，滿足你對傳統甜品的所有想像。芝麻湯圓皮薄餡香，搭配桂花蜜或酒釀湯頭更顯滋味；酒釀湯圓的微酒香融合桂花甜味，一口下肚溫暖幸福。且酒釀不含酒精，開車族也能放心享用。

冬天來碗熱湯圓最暖胃，夏天可試試冰湯圓，搭配碎冰與甜湯，清涼又消暑。推薦初次嘗鮮選擇經典芝麻或香甜微酸的酒釀口味。店家也提供冷凍湯圓和桂花蜜外帶，好吃又能帶回家。全家福元宵不只是在地人回憶，更是遊客必訪的美食之一。下次來基隆，記得點一碗暖心湯圓吧！

圖 / ReadyGo

店家資訊

地址：基隆市仁愛區愛四路52號門前號

時間：週二～五16:00–23:30（週一休）

電話：02-2425-0784

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