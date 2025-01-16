「2025台北燈節」15條推薦行程大公開！期間限定旅宿好康 到台北走春遊逛轉好運

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圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接新年到來，充滿濃厚節慶氛圍的「2025台北燈節」即將登場！01/24起將率先點亮城市光廊，02/02正式開展。今年燈節展區座落交通便捷的臺北西區，旅客於賞燈前後，可利用高鐵、台鐵、捷運及機場捷運等大眾運輸輕鬆順遊臺北，臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）推出15條「臺北悠遊行」行程，推薦國內外旅客探訪安排，與親朋好友共創美好豐富的新春回憶。

士林夜市匯集各式美食與店家，為台北經典夜市之一。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
士林夜市匯集各式美食與店家，為台北經典夜市之一。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲2025台北燈節將在西區璀璨登場，帶來豐富多元的賞燈體驗（圖為2024台北燈節）。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲2025台北燈節將在西區璀璨登場，帶來豐富多元的賞燈體驗（圖為2024台北燈節）。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

本次燈節活動範圍涵蓋捷運北門站至西門站之中華路一段，向南延伸至西本願寺，觀傳局結合賞燈及臺北各大熱門景點規劃15條「臺北悠遊行」行程，包含半日遊、一日遊及二日遊路線。

「半日遊」以燈節展區為中心，串聯北門、迪化街、中山堂及台北當代藝術館等鄰近場館及商圈，旅客賞燈之餘可探索多元文化內涵；「一日遊」則主要結合美食與人文歷史風情，走訪包含萬華、信義、中山、北投周邊的熱門景點。而「二日遊」路線，除市區景點、商圈及夜市外，更延伸至陽明山、象山、貓空等自然景點，適合深度體驗臺北的旅客。

▲大稻埕結合時髦與傳統的元素，深獲國內外遊客喜愛。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲大稻埕結合時髦與傳統的元素，深獲國內外遊客喜愛。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲搭乘貓空纜車到貓空品茗走春，還可品嚐特別的茶料理。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲搭乘貓空纜車到貓空品茗走春，還可品嚐特別的茶料理。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲信義區素有「臺北曼哈頓」之稱，百貨飯店林立。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲信義區素有「臺北曼哈頓」之稱，百貨飯店林立。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局表示，為便利旅客住宿，也攜手旅宿業者推出燈節期間限定優惠，包括住宿折扣或升等房型、延後退房及贈送早餐等，歡迎旅客規劃一日、二日甚至三日的臺北小旅行，欣賞來自國內外藝術家創作的各式絢麗燈組之外，也順遊體驗臺北兼具傳統、潮流、自然的城市氛圍，留下與家人朋友的美好節慶回憶。

更多有關「2025台北燈節」的活動資訊、「臺北悠遊行」詳細行程及旅宿優惠，請參考「台北燈節」官方網站：https://2025lanternfestival.travel.taipei/

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