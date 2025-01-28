拜完月老來吃！大稻埕「貍小籠點心專門店」，港式點心、創意飲品必點
udn走跳美食／水晶
一直都很想試試這家「貍小籠點心專門店」的味道，不過人少感覺很難點，這次剛好好幾個朋友一起來大稻埕，可以多點幾道一起試試味道，整體味道不錯，點心口味中上，還有結合旁邊霞海城隍廟月老印象的奶茶以及創意調酒，用餐環境舒適有特色，帶著點小文青風格，味道不差但是麵類真心不好吃不要點。
貍小籠點心專門店 營業資訊
- 評分：4.9
- 地址：台北市大同區延平北路二段60巷21號1號2、3樓(地圖)
- 電話：02 2552 7252
- 營業時間：星期一：休息, 星期二～星期五：11:00 – 18:30, 星期六～星期日：11:00 – 20:00
貍小籠點心專門店 LI XIAO LONG
每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
貍小籠點心專門店 位置｜環境
貍小籠點心專門店生意很好，要避過餐期才比較不用等，可以線上訂位蠻方便的。貍小籠點心專門店就在永樂市場旁邊，離霞海城隍廟大概一百公尺吧，轉個彎就到，之前分享的永樂蔥油餅以及永昌傳統豆花店也都在這附近。
貍小籠點心專門店 菜單
餐點品項很多，不全部偏港式，還有泰奶、冰品、手沖豆花、蒸籠麵、滷肉飯等選項，一人低消三百元，隨隨便便就點超過。
貍小籠點心專門店 餐點
金牌蒸四品
綜合蒸餃系列，包含了大蝦魚子燒賣、金箔松露燒賣、瑤柱翡翠餃、玉米珍珠丸，點一籠就可以吃到四種點心，乾脆一人一籠剛剛好。燒賣餃類珍珠丸的味道都算不錯，味道夠，不用沾醬就好吃，口感也不差，賣相也不錯，比連鎖的港點點心好吃很多。
馬卡龍流沙包
太飽沒吃，不過熱騰騰的拉開裡頭有爆漿奶黃餡。
蜜汁叉燒包
一籠兩顆一黑一白叉燒包，味道都是一樣的，外皮稍嫌濕黏了點，內餡甜鹹甜鹹，叉燒口感不是很明顯，可能是分著一半吃分的比較不均勻些，內餡味道還不錯。
誠實蘿蔔糕
蘿蔔糕可以選擇用煎的或是蒸的，油煎比較香比較好吃，熱熱上桌馬上吃香氣足，外皮帶著酥脆感，很喜歡很喜歡他蘿蔔糕的味道。
鮮蝦醬雲吞 綠咖哩｜蒜蓉
鮮蝦醬雲吞就像是抄手一樣，只是可以搭配的醬料選擇更多，雲吞的口感很彈，搭配綠咖哩跟蒜蓉醬都算好吃，很夠味，另類抄手的味道。
干貝上湯娃娃菜
還加了奶油在裡頭，淡淡奶油香，又不像傳統奶油焗白菜那樣那麼香，味道純粹一點感覺比較好吃。
蠔汁鮮蝦腐皮卷
吃慣了一般口感酥脆的腐皮卷，吃到這種軟趴趴的蠻不習慣的，不過味道不差，就是口感不愛。
蠔油炆鳳爪｜豉汁蒸排骨｜麻辣豬血糕
味道普通，排骨比較好吃點。
麻辣三寶蒸籠麵
麵跟醬汁感覺是分開兩個不同世界的東西，醬是醬、麵是麵，麻辣也不夠麻辣，大家都不愛。
貍小籠點心專門店整體來說還是點點心類比較保險點，幾乎味道都還不錯，燒賣跟蘿蔔糕必點，用餐環境也很有特色，算是還不錯的點心店家。
貍小籠點心專門店 LI XIAO LONG
評分：4.9
地址：台北市大同區延平北路二段60巷21號 1號2、3樓(地圖)
電話：02 2552 7252
營業時間：星期一：休息,星期二～星期五：11:00 – 18:30,星期六～星期日：11:00 – 20:00
每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活
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