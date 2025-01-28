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拜完月老來吃！大稻埕「貍小籠點心專門店」，港式點心、創意飲品必點

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

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一直都很想試試這家「貍小籠點心專門店」的味道，不過人少感覺很難點，這次剛好好幾個朋友一起來大稻埕，可以多點幾道一起試試味道，整體味道不錯，點心口味中上，還有結合旁邊霞海城隍廟月老印象的奶茶以及創意調酒，用餐環境舒適有特色，帶著點小文青風格，味道不差但是麵類真心不好吃不要點。

貍小籠點心專門店 營業資訊

    貍小籠點心專門店 LI XIAO LONG

  • 評分：4.9

  • 地址：台北市大同區延平北路二段60巷21號1號2、3樓(地圖)

  • 電話：02 2552 7252

  • 營業時間：星期一：休息, 星期二～星期五：11:00 – 18:30, 星期六～星期日：11:00 – 20:00

    • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

貍小籠點心專門店 位置｜環境

貍小籠點心專門店生意很好，要避過餐期才比較不用等，可以線上訂位蠻方便的。貍小籠點心專門店就在永樂市場旁邊，離霞海城隍廟大概一百公尺吧，轉個彎就到，之前分享的永樂蔥油餅以及永昌傳統豆花店也都在這附近。

貍小籠點心專門店 菜單

餐點品項很多，不全部偏港式，還有泰奶、冰品、手沖豆花、蒸籠麵、滷肉飯等選項，一人低消三百元，隨隨便便就點超過。

貍小籠點心專門店 餐點

金牌蒸四品

綜合蒸餃系列，包含了大蝦魚子燒賣、金箔松露燒賣、瑤柱翡翠餃、玉米珍珠丸，點一籠就可以吃到四種點心，乾脆一人一籠剛剛好。燒賣餃類珍珠丸的味道都算不錯，味道夠，不用沾醬就好吃，口感也不差，賣相也不錯，比連鎖的港點點心好吃很多。

馬卡龍流沙包

太飽沒吃，不過熱騰騰的拉開裡頭有爆漿奶黃餡。

蜜汁叉燒包

一籠兩顆一黑一白叉燒包，味道都是一樣的，外皮稍嫌濕黏了點，內餡甜鹹甜鹹，叉燒口感不是很明顯，可能是分著一半吃分的比較不均勻些，內餡味道還不錯。

誠實蘿蔔糕

蘿蔔糕可以選擇用煎的或是蒸的，油煎比較香比較好吃，熱熱上桌馬上吃香氣足，外皮帶著酥脆感，很喜歡很喜歡他蘿蔔糕的味道。

鮮蝦醬雲吞 綠咖哩｜蒜蓉

鮮蝦醬雲吞就像是抄手一樣，只是可以搭配的醬料選擇更多，雲吞的口感很彈，搭配綠咖哩跟蒜蓉醬都算好吃，很夠味，另類抄手的味道。

干貝上湯娃娃菜

還加了奶油在裡頭，淡淡奶油香，又不像傳統奶油焗白菜那樣那麼香，味道純粹一點感覺比較好吃。

蠔汁鮮蝦腐皮卷

吃慣了一般口感酥脆的腐皮卷，吃到這種軟趴趴的蠻不習慣的，不過味道不差，就是口感不愛。

蠔油炆鳳爪｜豉汁蒸排骨｜麻辣豬血糕

味道普通，排骨比較好吃點。

麻辣三寶蒸籠麵

麵跟醬汁感覺是分開兩個不同世界的東西，醬是醬、麵是麵，麻辣也不夠麻辣，大家都不愛。

貍小籠點心專門店整體來說還是點點心類比較保險點，幾乎味道都還不錯，燒賣跟蘿蔔糕必點，用餐環境也很有特色，算是還不錯的點心店家。

貍小籠點心專門店 LI XIAO LONG

評分：4.9

地址：台北市大同區延平北路二段60巷21號 1號2、3樓(地圖)

電話：02 2552 7252

營業時間：星期一：休息,星期二～星期五：11:00 – 18:30,星期六～星期日：11:00 – 20:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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