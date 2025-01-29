搬家後依舊好喝！台北最愛「四神湯」 清爽甘甜，有多種部位可選

原本在南昌路夜市的「劉記四神湯」搬家了，搬家後座位變得更好，不過環境更好，味道一樣好，多種豬內臟們可選，而且口感嫩度新鮮度無法挑惕，台北最愛四神湯依舊是這家！

劉記四神湯 營業時間

劉記四神湯 評分：4.5

地址：100台北市中正區和平西路一段83號(地圖)

電話：0935 682 933

營業時間：星期一、星期日：休息；星期二～星期六：15:30 – 20:30

每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

劉記四神湯 位置｜環境

劉記四神湯離原本的攤位其實不會太遠，新店面後方有停車場，半小時25元，路邊停車格比較難找些，這次內用速速喝完剛好半小時，下午三點半開始營業，這次一開門就去吃，門口已經有人排隊，要內用的話跟老闆娘講，老闆娘會安排位子，只有四個位子，會稍微等待一下，外帶的客人比較多。

老闆依舊是在攤位上一直剪剪剪，數量看起來沒有以前多，以前舊攤位時是一大鍋超迅速的剪剪剪，視覺效果比較強，哈哈！

劉記四神湯 菜單

店裡賣的只有四神湯一種，第一次看的可以選部位的四神湯，豬肚、生腸、粉腸、小肚、小腸，小碗六十、大碗一百元，以配料來算其實價格相當合理，滿滿的料！

劉記四神湯 餐點

綜合 小 NT.60

劉記四神湯的湯頭是偏清淡的，可以再請老闆娘多加一點藥酒味道會更好喝，綜合口味就是豬肚、生腸、粉腸、小肚、小腸什麼都有，內臟們的口感都非常嫩而且新鮮，腸子不會乾乾癟癟也沒有任何油腥味，湯頭清淡順口，個人是不愛薏仁啦，覺得還是配甜品比較好，不過湯都會喝光光，滿足！

劉記四神湯搬家後味道還是很好，平時其實不太愛喝四神湯，因為很容易點到配料非常虛、味道非常淡的四神湯，不過劉記四神湯就是會專程來喝的，推推！

劉記四神湯

評分：4.5

地址：100台北市中正區和平西路一段83號(地圖)

電話：0935 682 933

營業時間：星期一、星期日：休息；星期二～星期六：15:30 – 20:30

每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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