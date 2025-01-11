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對證件送30週年發財金！ 「2025台北年貨大街」連17天4大特色登場 首推無菸迪化街、5組特色巨偶、串連十大年味商圈

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台北年貨大街官網
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不要等到人擠人才採買！ 「2025台北年貨大街」今(11日)正式登場，迪化街是全世界最有年味的一條街，今年首創全面禁菸，更有藝術家打造的5組大稻埕造型巨偶，更串連十大年味商圈規劃遊程，快來看看營業時間、接駁資訊等重點一次看！

圖／台北年貨大街官網
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台北年貨大街至今邁入第30年了，今年設計了「走春三十」、「Buy 年三十」、「暢行三十」等三大亮點，邀請民眾一起參與，其中南北貨集中點「迪化街商圈」即日起連續17天，自中午開始營業至半夜12點，讓即使是晚下班的民眾也能便利採買。

圖／翻攝台北市商業處-我是商Ya人FB
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人氣藝術家吳騏聯手打造巨型氣偶！以大稻埕的4大產業：茶業、布疋、南北乾貨、糕餅伴手禮為意象，設計出位於永樂廣場「月下談心」及「布花蛇」、迪化街南京西路口 「元寶菇」、迪化街涼州街路口「糕餅花」、十連棟打卡點「來杯茶」等5大吸睛打卡點，更加碼合影5大妝點完成指定留言，有機會帶走藝術家設計的限量鑰匙圈與貼紙組！

圖／翻攝台北市商業處-我是商Ya人FB
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圖／翻攝台北市商業處-我是商Ya人FB
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首度打造全天候24小時「無菸年貨大街」，於迪化街、民生西路、歸綏街、永樂廣場劃設禁菸範圍，吸菸最高罰1萬元，亂丟菸蒂最高罰6千元，由台北市政府相關局處共同執行稽查取締，讓大家舒適採買年貨迎新年。

圖／台北年貨大街官網
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更浩大推出「十大商圈、百家特色店家」限定優惠，串連迪化街、榮濱商店街、東門永康商圈、後站商圈、華陰街北車商圈、台北地下街、四平陽光商圈、沅陵街、艋舺夜市、寧夏夜市，快來年味小旅行！

圖／翻攝台北市商業處-我是商Ya人FB
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今年延續迪化街年貨大街免費接駁車服務，從捷運北門站1號出口附近發車，每日13:20到20:20，3條路線帶您暢遊商圈。此外，適逢三十週年，只要身分證字號有「3、0」兩個數字，搭接駁車還有機會獲得「限定發財金」，千萬別錯過！更多活動優惠詳情可鎖定「台北市商業處-我是商Ya人」粉專。

圖／台北年貨大街官網
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台北迪化街年貨大街

．活動日期：1月11日（六）～1月27日（日）

．營業時間：12:00～24:00（1/27提前至22:30結束）

．活動地點：台北市大同區迪化街一段

．台北年貨大街官網：https://www.2025taipeilunarnewyear.taipei/

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