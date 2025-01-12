春節出遊的視覺饗宴！北市河濱粉色浪漫來襲 古亭花海仙氣爆棚

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以數十萬盆粉、淺紫、白色系草花營造而成的粉色浪漫。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
以數十萬盆粉、淺紫、白色系草花營造而成的粉色浪漫。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】農曆年必訪花海景點就在古亭河濱公園，今年台北市政府工務局水利工程處（簡稱水利處）以數十萬盆粉、淺紫、白色系草花營造粉色浪漫，大型的船型瞭望台再現古亭河濱拍照亮點，船身以粉色醉蝶花瓣搭配藍色波浪進行彩繪，彷彿在花浪間行駛更顯花海特色；預估賞花期將持續至2月下旬。

▲花海選用粉色系草花鋪排出波浪形狀。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲花海選用粉色系草花鋪排出波浪形狀。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

水利處表示，本次花海選用粉色系草花鋪排出波浪形狀，為河濱鋪上一片粉色地毯，同時使用了顏色鮮豔明亮的黃色系火焰雞冠花，似一道金色波浪貫穿花田，並以藍、紫等色系花卉點綴其間，讓花海色調更鮮明、活潑；花海中央設置了船型眺望台，登上眺望台，能夠一覽整片花海全景，提供絕佳拍照角度。

▲醉蝶花海。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲醉蝶花海。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

延續白天賞花，夜晚賞燈的構思，花海邊的草地上鋪設藍白網狀燈飾，燈光隨著夜間微風起伏，展現如同星河般的璀璨景緻；白天宛如置身於「花海中的帆船」，夜晚在燈光映襯下更顯夢幻，還有大型球燈藏在花叢間，當夕陽落下燈光亮起時，浪漫指數爆表，期待大家來古亭河濱公園留下美照！

▲顏色鮮豔明亮的黃色系火焰雞冠花海。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲顏色鮮豔明亮的黃色系火焰雞冠花海。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

古亭河濱公園距捷運站及公館商圈步行約10分鐘即可抵達，遼闊的河濱綠地、艷麗的河濱花海在這裡等著大家，悠閒漫步或騎乘自行車享受河濱的恣意快活，賞完花海、燈海的絕美景色後，再逛逛公館商圈、品嘗在地美食，或是到寶藏巖藝術村，體驗舊時光的凝滯，渡過慢活、放鬆的愉悅時光。

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