「草莓鮮奶泡芙」只要35元！台北超夯泡芙專賣店 10多種口味「任選3個100元」內行的都瘋搶

草莓泡芙只要35元！台北行天宮附近一間人氣「泡芙專賣店」是甜點控的心頭好，超多種平價泡芙各個餡料飽滿，冬季必買「草莓鮮奶泡芙」一顆只要銅板價，許多網友看到都驚呼「好便宜喔」、「CP值超高」。

圖／諾緯手工鮮奶泡芙粉專

圖／摘自Google地圖（網友Fanny分享）

草莓泡芙開賣啦！台北人銅板價甜點清單「諾緯手工鮮奶泡芙專賣店」的人氣品項「草莓鮮奶泡芙」再度被網友推薦分享，酥脆泡芙搭配濃郁鮮奶油與酸甜草莓，冷冷的天就為吃這一口。店家還有販售抹茶、香芋布蕾、紅豆等超過10種口味，均一價只要35元，還有任選3個特價100元的優惠，難怪多數人都是以3個為單位在點。

圖／諾緯手工鮮奶泡芙粉專

內行人分享，想買泡芙建議先電話預訂，假日營業如欲現場購買最好提前到，因為太夯了很容易就被秒殺，喜歡泡芙的朋友先抄筆記才不會撲空喔。

圖／摘自Google地圖（網友mu mu分享）

諾緯手工鮮奶泡芙專賣店

地址：台北市中山區民權東路二段92巷1弄1號

營業時間：週六12:00–18:00（週一至五採預訂制；週日公休）

電話：02 2531 7568