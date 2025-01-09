快訊

川普來真的！外交優先清單列「買下格陵蘭」 消息人士揭背後目的

應曉薇今晚提抗告！京華城案3人不服羈押禁見 剩柯文哲沒動作

傳醫院輸液又缺「這半年已快崩潰」 衛福部否認：夠用到年後

「草莓鮮奶泡芙」只要35元！台北超夯泡芙專賣店 10多種口味「任選3個100元」內行的都瘋搶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖（網友Fanny分享）、諾緯手工鮮奶泡芙粉專
圖／摘自Google地圖（網友Fanny分享）、諾緯手工鮮奶泡芙粉專

草莓泡芙只要35元！台北行天宮附近一間人氣「泡芙專賣店」是甜點控的心頭好，超多種平價泡芙各個餡料飽滿，冬季必買「草莓鮮奶泡芙」一顆只要銅板價，許多網友看到都驚呼「好便宜喔」、「CP值超高」。

圖／諾緯手工鮮奶泡芙粉專
圖／諾緯手工鮮奶泡芙粉專

圖／摘自Google地圖（網友Fanny分享）
圖／摘自Google地圖（網友Fanny分享）

草莓泡芙開賣啦！台北人銅板價甜點清單「諾緯手工鮮奶泡芙專賣店」的人氣品項「草莓鮮奶泡芙」再度被網友推薦分享，酥脆泡芙搭配濃郁鮮奶油與酸甜草莓，冷冷的天就為吃這一口。店家還有販售抹茶、香芋布蕾、紅豆等超過10種口味，均一價只要35元，還有任選3個特價100元的優惠，難怪多數人都是以3個為單位在點。

圖／諾緯手工鮮奶泡芙粉專
圖／諾緯手工鮮奶泡芙粉專

內行人分享，想買泡芙建議先電話預訂，假日營業如欲現場購買最好提前到，因為太夯了很容易就被秒殺，喜歡泡芙的朋友先抄筆記才不會撲空喔。

圖／摘自Google地圖（網友mu mu分享）
圖／摘自Google地圖（網友mu mu分享）

諾緯手工鮮奶泡芙專賣店

地址：台北市中山區民權東路二段92巷1弄1號

營業時間：週六12:00–18:00（週一至五採預訂制；週日公休）

電話：02 2531 7568

編輯推薦

CP值 大台北美食 抹茶 泡芙 甜點 行天宮站 銅板美食

相關新聞

上百種日料吃到飽！超巨大的生蠔太邪惡　晚餐時段可爽吃150分鐘

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 村日式料理，是位在三峽的日式料理吃到飽餐廳，品項多達上百種，主打生魚片、握壽司吃到飽，還有限定款海膽鮭魚卵、加拿大生蠔、生食級干貝，鮮到不要不要，夏天吃很過癮吶

「草莓鮮奶泡芙」只要35元！台北超夯泡芙專賣店 10多種口味「任選3個100元」內行的都瘋搶

草莓泡芙只要35元！台北行天宮附近一間人氣「泡芙專賣店」是甜點控的心頭好，超多種平價泡芙各個餡料飽滿，冬季必買「草莓鮮奶泡芙」...

「彩色浪花海」來襲！2025三層崎花海 絢麗浪漫登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025「三層崎花海」將於01/17（五）盛大開幕！今年有別以往，以公園層疊起伏、宛如浪濤的山坡地形為靈感，結合壯麗花海景觀，以「彩色浪花海」為題布置三層崎，並推出一系列精彩活

藏身台北巷弄裡的居酒屋！台式創意居酒屋料理 吃過絕對會回訪

udn走跳美食／小佳 初藏久居酒屋隱身在中山區民權東路的巷弄中，主打台式創意居酒屋料理，之後也會推出桌菜的部份。有別於一般日式居酒屋提供的燒鳥、烏龍麵、沙拉、熱炒、沙瓦…等料理，初藏久居酒屋走的

搭車只要1元！美國運通正式支援新北捷運輕軌感應支付，搭乘淡海、安坑輕軌線享限時優惠

美國運通宣布，新北捷運淡海輕軌及安坑輕軌線已接受以台灣或海外的美國運通卡為支付工具，即日起民眾或遊台旅客均可使用美國運通卡輕鬆進站，前往淡水漁人碼頭、二叭子植物園等知名景點等地更暢行無阻。 美國運

穿浴衣泡暖湯感受古典和風　北投溫泉鄉散策

北投是台灣首座溫泉鄉，入住溫泉飯店享受療癒假期，換上優雅日式浴衣，漫步懷舊景區，在百年錢湯瀧乃湯舒泡珍稀鐳泉，地熱谷沉醉磺泉玉霧仙境，水都溫泉會館現煮溫泉蛋， 向陽心苑等景點文青散策、打卡美拍吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。