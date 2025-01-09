「彩色浪花海」來襲！2025三層崎花海 絢麗浪漫登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025「三層崎花海」將於01/17（五）盛大開幕！今年有別以往，以公園層疊起伏、宛如浪濤的山坡地形為靈感，結合壯麗花海景觀，以「彩色浪花海」為題布置三層崎，並推出一系列精彩活動。花展將持續至03/31，邀請一同乘著這片彩色浪花海，感受三層崎和北投的花漾魅力。

▲花海美景、多樣精采活動都在三層崎。 圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

坐落於北投大屯山系下的三層崎公園，有著「台版富良野」的美稱，是一處融合文化與生態、歷史與創新的共好之地。公園的展區運用 GPS 定位放樣技術，將常見於三層崎且象徵守護的「大冠鷲」的模樣，巧妙地刻畫於花海展區中，再以薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠、銀葉菊、孔雀草、大理花等多種特色花卉，交織出色彩繽紛的大冠鷲圖騰花海。從高空俯瞰，如大冠鷲展翅，守護著這片土地的自然與文化，充分展現了三層崎對環境保護和文化傳承的用心。

▲最美高中生 KOL 許悅來到三層崎花海，帶領遊客順遊周邊景點。 圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

2025三層崎彩色浪花海不僅專注於花海之美，更放眼當地發展，期待藉由花展推動北投周邊的旅遊與經濟，為區域注入全新活力。花展期間，串聯老爺酒店等多個在地品牌，推出花展順遊路線，讓遊客在賞花之餘，能多層次的深入體驗北投的人文之美與自然景緻。此外，更是邀請到知名旅遊 KOL 許悅，擔任一日導遊，捕捉順遊景點、特色店家以及花海美照，透過旅遊達人的視角，帶領大家暢遊北投，一覽當地與三層崎花海之美。

▲俯瞰大冠鷲地景示意圖。 圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

今年花展亮點十足！以三層崎地名為靈感，融合「海浪」造型，打造出高180公分、寬250公分的木製打卡裝置「三層祈」祈願架，層層堆疊出浪花海的特色風情。一旁設有花朵形狀的「祈願小花卡」，民眾可在花卡上寫下心願，掛於裝置，將願望寄託於山景花海。隨風搖曳的千張小花卡，共同成就了前所未見的三層崎花海景緻！

此外，花展開幕隔日（01/18），將舉辦「花彩調色盤：寫生競賽」，邀請北投社大及其他學校的美術專科學生，以三層崎自然景觀與花海為題進行創作。多元活動將為民眾帶來更豐富的花展體驗！

另外，也為了讓賞花民眾更有參與感，今年花展特別新增「探花集章之旅」電子集章抽獎活動，凡參加「花 IN 台北」相關活動，即可蒐集電子章並參加抽獎，讓賞花之旅增添更多驚喜。無論是想欣賞壯麗的花海、參與互動體驗，或是探索北投的在地風情，2025三層崎彩色浪花海都將帶來一場難忘的體驗。邀請大家前來，乘著彩色浪花海，暢遊北投，感受在地獨特魅力！更多三層崎彩色浪花海花展詳情，可參閱「公園新花樣」官方臉書粉絲專頁。

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