探索山海與自然和諧共生　基隆邂逅晨曦微旅行

【圖／文：行遍天下】

鄰近跨年，新希望正如外木山曙光冉冉升起，不妨駕駛純電車進行一場綠色之旅，環保復育的潮境公園繼叁肆行鯨鯊共游後，恐龍AR實境體驗登場。造訪和平島地質公園以行動愛地球，靜享森林親水療癒假期。





情人湖濱海大道 外木山海岸拍攝神桌日出

這處全長約5公里的天然海岸，背山面海，視野開闊，這條外木山步道又名情人湖濱海大道，沿途還有270度無敵海景觀景平台、室內海景餐廳、海鮮餐廳、海景行動咖啡、外木山漁港。整條海岸沿線，除了可以遠眺望基隆嶼，還可以看見貨輪或郵輪駛入基隆港，海岸邊有許多奇特造型的礁岩，而攝影愛好者都知道這裡有一塊神桌石，通常拍攝者會準備水瓢將水灑在奇特造型像桌子的石頭上，因為石頭上倒映著日出絢麗的景有如魔鏡，將周邊的礁岩地形樣貌一同加入構圖，更是光彩奪目。

▲圖片提供：心星

▲圖片提供：心星

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位置：定位座標25.165415, 121.716673

備註：由於海岸週邊道路都是紅線，建議可將車輛停放在外木山濱海大道停車場。





基隆港東3東4旅客服務中心（叁肆行） 同框郵輪打卡一站吃喝玩樂

2024基隆新地標基隆港東3東4旅客服務中心「叁肆行x好食城」於年初開幕，集郵輪旅運中心、美食賣場、活動空間於一身，一站吃喝玩樂。位於3樓頂層的露天海景空中花園「麗都蝶客花園」可以用最佳角度、視野，輕鬆同框KEELUNG巨型字牌地標和郵輪大船入港美景！與鯨鯊共游等多項AR互動科技更成為基隆旅遊一大亮點，叁肆行還不時推出表演、市集等活動，吸引無數國內外遊客駐足。

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地址：基隆市中正區中正路3號

時間：麗都蝶客花園10:00-22:00

FB：基隆港東3東4旅客服務中心（叁肆行）





潮境公園 探索海洋文化沉浸AR實境

基隆海科館旁的潮境公園為北海岸知名的環保復育公園，從昔日的八斗子垃圾掩埋場華麗變身綠意海灣，園區面積約3.7公頃，坐擁基隆嶼、海門天險、九份及基隆山遼闊美景。飛天掃帚、鸚鵡螺溜滑梯等裝置藝術成為年輕人、親子美拍打卡熱點！繼叁肆行鯨鯊共游後，基隆AR實境體驗又一最新力作，「基隆恐龍AR生態園區」於11月20日正式開放全區體驗，引爆2024基隆旅遊新亮點！現場設有真實恐龍模型，結合10組史前AR生態探索區，帶領遊客進入不可思議的恐龍世界。

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地址：基隆市中正區長潭里北寧路369巷底

網址：keelungdino.com

時間：潮境公園全日開放，基隆恐龍AR生態園區10:00-18:00(週一休園)

票價：一般體驗票平日400元、假日450元，學生票/敬老票平日300元、假日320元





司令大院子 軍事古蹟轉型藝文美食場域

「基隆司令大院子」前身為嚴肅神秘的軍事營區「基隆要塞司令部」，2023年轉型為文化創意景點，成為基隆沙灣歷史文化園區最新亮點。1896年日軍在大沙灣設立「基隆要塞指揮所」，1909年更名為「基隆要塞司令部」，日治時期為北台灣最高軍事指揮中心。古蹟建築採Ｔ字型配置，裡裡外外呈現一派典雅。基隆要塞司令部為沙灣文化地景聚落裡面積最大且最完整的場域，古蹟主建物為藝文展館，軍補庫房為多功能展演空間，光復樓則提供輕食、港點、下午茶及桌菜服務。

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地址：基隆市中正區祥豐街46號

電話：02-2462-1139

FB：司令大院子

時間：光復樓（餐廳）10:00-20:00，要塞司令部展場10:00-18:00





和平島地質公園 禾口丘咖啡守護棲地愛地球

和平島地質公園為國際永續旅遊島，亞洲第一個獲得國際永續活動認證景點。園區內秘境山丘上坐擁270度無敵海景的「禾口丘咖啡」，被環境部選為北部減碳餐廳示範場域之一，負責人蔡秋晨秉持永續經營ESG三大面向，關注當地自然生態，將外來種植物巧妙地融入甜點，新推出的GOODGOOD雞蛋糕也傳遞著環保愛地球理念。繼日前募集給寄居蟹的家園，uCup共享杯租借計畫，目前推出禾口丘777棲地守護計畫，致力推動70%永續或在地原物料採購、70%外來入侵種移除、70%塑膠廢棄物減少，用行動愛地球。

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地址：基隆市中正區平一路360號

電話：02-2463-5452

網址：www.hpigeopark.org

時間：和平島5-10月08:00-19:00、11-4月08:00-18:00，禾口丘10:00-18:00(週二、三休)

消費：雞蛋糕150元，拍照打卡上傳130元





行遍天下 走訪台灣美景

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