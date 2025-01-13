浪漫星空約定！2025「新北平溪天燈節」攜手點亮幸福未來

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▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局（往年照片）　
▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局（往年照片）　


時逢元宵節來臨之際，平溪小鎮的夜空都化為一片星光點點的夢幻畫布，數千盞天燈冉冉升空，攜帶著人們滿滿的祝福與願望，照亮整片寧靜的天際。【2025新北市平溪天燈節】將再度登場，這不僅是一場視覺與心靈的雙重盛宴，更是臺灣在國際舞台上獨樹一幟的文化象徵。這場傳統與現代交織的節慶，吸引著全球遊客爭相前來，親眼見證這令人動容的時刻。


▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局
▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局


穿越時空的文化記憶——天燈的歷史與傳承

天燈，亦稱「孔明燈」，據傳起源於三國時代，由諸葛亮所發明，最初用於戰場上的傳遞訊息，後來演變為節慶祈福的象徵。如今，平溪天燈節將這項古老傳統融入現代，賦予它全新的生命與意義。人們將願望寫在天燈上，伴隨著微風和火光，將祝福送往天空，讓這一瞬間成為永恆的記憶。每一盞天燈都是一個故事，每一次升空都是一段真摯的期盼。


▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局（往年照片）　
▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局（往年照片）　


國際盛名，榮耀加冕——全球旅遊清單上的必訪節慶

【平溪天燈節】早已不僅僅是台灣的地方節慶，更是國際知名的文化品牌。活動曾獲美國CNN電視網評選為「世界上52件最值得參與的年度新鮮事」、Discovery旅遊頻道票選為「世界第二大節慶嘉年華」，並被《國家地理雜誌》推薦為「全球十大冬季最佳旅遊首選」。每年都有無數國際遊客湧入平溪，見證這片燈海交織的奇蹟，將這份美好故事帶回世界各個角落。


▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局（往年照片）　
▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局（往年照片）　


▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局（往年照片）　
▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局（往年照片）　


漫步平溪，感受人文與自然之美

除了天燈節的壯麗景象，平溪還擁有濃厚的人文底蘊與自然美景。穿梭在平溪老街上，品嚐地道小吃，聆聽老街的歲月故事，或是漫步於鐵道旁，感受小鎮獨特的靜謐氛圍。這裡不只是天燈節的舞台，更是一座充滿溫度的山城，等待每位旅人駐足停留，細細品味。


▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局（往年照片）　
▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局（往年照片）　


【2025新北市平溪天燈節】不只是一次節慶活動，更是一場心靈的洗滌和希望的傳遞。當每一盞天燈緩緩升空，那是人們對未來的期盼與祝福，也是傳統文化持續閃耀的象徵。無論你是初次造訪，還是每年都前來共襄盛舉，這片星光交織的天燈海，總能帶給你無法言喻的感動。


▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局（往年照片）　
▲圖片來源：新北市政府觀光旅遊局（往年照片）　


【2025新北市平溪天燈節】

活動日期：

2025/2/8─平溪國中(新北市平溪區靜安路二段295號)

2025/2/12─十分遊客中心(新北市平溪區南山坪136號)

活動時間：18:00-20:30


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