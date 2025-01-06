蜻蜓飛舞的秘境！內湖賞景新去處「金瑞治水園區2.0｣竣工

【旅奇傳媒/編輯部報導】假日不知去哪走走？不妨到「金瑞治水園區｣來散散步，這裡不但是守護內湖區的滯洪池，更是台北市第一座「蜻蜓主題園區」，近日設施改善工程完工後，園區更是全新蛻變，新設立的「金瑞田嬰小屋｣（「田嬰」在台語中意指蜻蜓）也將成為休憩的好去處。

台北市政府工務局水利工程處（簡稱水利處）表示，「金瑞治水園區｣面積僅為大安森林公園的7%而以，卻已記錄到超過全台三分之一的蜻蜓種類；因此水利處以蜻蜓為發想，在此設立「金瑞田嬰小屋｣及蜻蜓涼亭，整體工程以保留最大面積的生物棲息環境及節能減碳為原則，並考量整體景觀視野及友善的使用空間。

▲「金瑞田嬰小屋」以100% MIT 的疏伐木為主要結構。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

坐落在水岸旁的「金瑞田嬰小屋｣，擁有絕佳的眺望視野，在點位選擇上，盡可能減少對環境的干擾。在建材的選用上，則以100% MIT 的疏伐木為主要結構，採用會隨著時間融入環境色調的紅銅屋瓦，手工玻璃剪黏出蜻蜓的七彩羽翼等，而選用在地素材不僅能降低長途運輸的碳足跡，這些溫暖的自然色調也將隨著時間與空間的醞釀，和周邊環境揉合為一體。

▲「金瑞治水園區」是內湖區的第二座滯洪池，於2015年完工。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

水利處這次重新打造了入口廣場，除了能欣賞匠人們一斧一鑿的疊砌工法，也能處處看到園區既有設施再利用的身影，像是原階梯石材再利用、金瑞入口區的手打原石、堤頂涼亭上的牌匾等，也都藉由設計小巧細膩的手法，重新整理再回到入口區執勤，注入嶄新的氣象。

▲「金瑞田嬰小屋」擁有絕佳的眺望視野。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

水利處工務科表示，此次工程還改善入口與堤頂空間，打開了既有的水泥護欄，讓人輕鬆地倚著水岸的坐階，眺望與呼吸來自里山的空氣與放鬆的氛圍，可以觀察池邊飛舞的蜻蜓，也可以看到不時在天空盤旋的大冠鷲。

▲水利處以蜻蜓為發想，設立蜻蜓涼亭。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

走進「金瑞治水園區｣，能嗅吸到清新的森林氣息，也能聆聽滯洪池疊水的淙淙流水聲；水利處表示，期望金瑞2.0的改造工程是人與環境尊重共享的場域，藉由優良的使用環境，打造可供市民朋友親近自然、觀察學習與生物環境的相互尊重，未來也將規劃生態導覽及工作假期等相關活動，讓更多市民能多了解台北優質的自然環境，共同維持、守護與共享這樣美好的空間。

「金瑞治水園區｣是內湖區的第二座滯洪池，於2015年完工，位於內湖區金瑞里內湖路3段348巷底，是利用天然谷地築堤成的滯洪池。附近的景點包含碧山巖和金面山步道，由捷運內湖2號出口搭乘公車222、247、521、551、552、553、679、藍27在「金龍寺站」下車，步行約500公尺即可抵達。周邊設有 YouBike 2.0 租還車點（內湖路三段326巷口） ，步行至園區皆僅需5分鐘之步行時間 。

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