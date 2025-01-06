快訊

金蟾蜍助攻！情侶刮「超級紅包」幸運中百萬 抱一起嗨喊：有了

中職／大巨蛋新球季各隊場次落差大 蔡其昌解釋原因

蛇年6款刮刮樂中獎率曝！2000元改變玩法更易拿百萬 這張100%有獎

蜻蜓飛舞的秘境！內湖賞景新去處「金瑞治水園區2.0｣竣工

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「金瑞田嬰小屋」在點位選擇上盡可能減少對環境的干擾。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
「金瑞田嬰小屋」在點位選擇上盡可能減少對環境的干擾。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】假日不知去哪走走？不妨到「金瑞治水園區｣來散散步，這裡不但是守護內湖區的滯洪池，更是台北市第一座「蜻蜓主題園區」，近日設施改善工程完工後，園區更是全新蛻變，新設立的「金瑞田嬰小屋｣（「田嬰」在台語中意指蜻蜓）也將成為休憩的好去處。

台北市政府工務局水利工程處（簡稱水利處）表示，「金瑞治水園區｣面積僅為大安森林公園的7%而以，卻已記錄到超過全台三分之一的蜻蜓種類；因此水利處以蜻蜓為發想，在此設立「金瑞田嬰小屋｣及蜻蜓涼亭，整體工程以保留最大面積的生物棲息環境及節能減碳為原則，並考量整體景觀視野及友善的使用空間。 

▲「金瑞田嬰小屋」以100% MIT 的疏伐木為主要結構。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲「金瑞田嬰小屋」以100% MIT 的疏伐木為主要結構。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

坐落在水岸旁的「金瑞田嬰小屋｣，擁有絕佳的眺望視野，在點位選擇上，盡可能減少對環境的干擾。在建材的選用上，則以100% MIT 的疏伐木為主要結構，採用會隨著時間融入環境色調的紅銅屋瓦，手工玻璃剪黏出蜻蜓的七彩羽翼等，而選用在地素材不僅能降低長途運輸的碳足跡，這些溫暖的自然色調也將隨著時間與空間的醞釀，和周邊環境揉合為一體。

▲「金瑞治水園區」是內湖區的第二座滯洪池，於2015年完工。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲「金瑞治水園區」是內湖區的第二座滯洪池，於2015年完工。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

水利處這次重新打造了入口廣場，除了能欣賞匠人們一斧一鑿的疊砌工法，也能處處看到園區既有設施再利用的身影，像是原階梯石材再利用、金瑞入口區的手打原石、堤頂涼亭上的牌匾等，也都藉由設計小巧細膩的手法，重新整理再回到入口區執勤，注入嶄新的氣象。

▲「金瑞田嬰小屋」擁有絕佳的眺望視野。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲「金瑞田嬰小屋」擁有絕佳的眺望視野。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

水利處工務科表示，此次工程還改善入口與堤頂空間，打開了既有的水泥護欄，讓人輕鬆地倚著水岸的坐階，眺望與呼吸來自里山的空氣與放鬆的氛圍，可以觀察池邊飛舞的蜻蜓，也可以看到不時在天空盤旋的大冠鷲。

▲水利處以蜻蜓為發想，設立蜻蜓涼亭。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲水利處以蜻蜓為發想，設立蜻蜓涼亭。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

走進「金瑞治水園區｣，能嗅吸到清新的森林氣息，也能聆聽滯洪池疊水的淙淙流水聲；水利處表示，期望金瑞2.0的改造工程是人與環境尊重共享的場域，藉由優良的使用環境，打造可供市民朋友親近自然、觀察學習與生物環境的相互尊重，未來也將規劃生態導覽及工作假期等相關活動，讓更多市民能多了解台北優質的自然環境，共同維持、守護與共享這樣美好的空間。

「金瑞治水園區｣是內湖區的第二座滯洪池，於2015年完工，位於內湖區金瑞里內湖路3段348巷底，是利用天然谷地築堤成的滯洪池。附近的景點包含碧山巖和金面山步道，由捷運內湖2號出口搭乘公車222、247、521、551、552、553、679、藍27在「金龍寺站」下車，步行約500公尺即可抵達。周邊設有 YouBike 2.0 租還車點（內湖路三段326巷口） ，步行至園區皆僅需5分鐘之步行時間 。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大安森林公園 步道 碧山巖

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

國1林口交流道改善進度超前 拚116年1月完工

上任2年東環段動工 蔣萬安：環狀線是內湖交通真正解方

內湖塞車地獄有解？捷運東環段全線10站有一半都在內科

林口交流道改善工程進度超前1% 侯友宜：盼趕在2026年底完工

相關新聞

穿浴衣泡暖湯感受古典和風　北投溫泉鄉散策

北投是台灣首座溫泉鄉，入住溫泉飯店享受療癒假期，換上優雅日式浴衣，漫步懷舊景區，在百年錢湯瀧乃湯舒泡珍稀鐳泉，地熱谷沉醉磺泉玉霧仙境，水都溫泉會館現煮溫泉蛋， 向陽心苑等景點文青散策、打卡美拍吧！

蜻蜓飛舞的秘境！內湖賞景新去處「金瑞治水園區2.0｣竣工

【旅奇傳媒/編輯部報導】假日不知去哪走走？不妨到「金瑞治水園區｣來散散步，這裡不但是守護內湖區的滯洪池，更是台北市第一座「蜻蜓主題園區」，近日設施改善工程完工後，園區更是全新蛻變，新設立的「金瑞田嬰小

帶皮羊肉塊真的超讚！台北松山區必吃平價「甩三小羊肉專賣店」 一個人也能吃羊肉爐套餐

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 搜尋台北羊肉爐推薦是不是常常都是吃過的那幾間？不外乎是車庫羊肉爐、下港吔，老東林羊肉吃到飽這幾間？那你們知道台北也有一間叫做『甩三小羊肉爐』嗎？比起上面說的知名羊

樂華夜市必吃Top5！夜市王派「這五家」一定拿冠軍

提到新北永和的夜市經典，「樂華夜市」絕對榜上有名。這裡小吃攤林立、美味選擇豐富，無論你是重口味控、甜點愛好者還是喜歡喝杯清爽紅茶解膩的人，都能在此找到滿足味蕾的最佳選項。接下來，就讓我們來盤點「樂華夜市美食」Top5，帶你一次吃遍屬於在地人的隱藏好味道！

喝一口雞白湯拉麵避寒冬！「麵屋千雲」營業到4點，還有紫蘇雞肉煎餃超涮嘴

喝一口雞白湯拉麵避寒冬！台北人氣拉麵店「麵屋千雲」以濃郁雞白湯聞名，分別坐落於忠孝新生光華商圈與中山林森街區，滿足宵夜族的味蕾需求。其中，光華店營業至凌晨3點，林森店更營業至凌晨4點，成為深夜美食的絕佳去處，店內貼心設置 QR Code 點餐系統，讓顧客輕鬆點餐。

2025台北燈節「蛇來運轉」2月2日登場 打造元宵光影盛會

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年恰逢蛇年，台北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）日前公布「2025台北燈節」主題為「蛇來運轉」，取其「時來運轉」之寓意，象徵新的一年充滿希望與轉機，為台北注入活力，邁向繁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。