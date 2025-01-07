快訊

慈濟遭爆侵權換畫…畫家本人發聲！李健儀還原10年前始末：此生最大遺憾

三重民宅倒塌拆除暫時停工 周邊受影響住戶摸黑返家取物

邱軍現身了！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

搭車只要1元！美國運通正式支援新北捷運輕軌感應支付，搭乘淡海、安坑輕軌線享限時優惠

欣傳媒／ 欣傳媒
美國運通持續擴展包括交通等範疇的感應式支付服務，讓卡會員在更多日常場景中享受快速、安全且便利的支付體驗。圖片來源｜美國運通提供
美國運通持續擴展包括交通等範疇的感應式支付服務，讓卡會員在更多日常場景中享受快速、安全且便利的支付體驗。圖片來源｜美國運通提供

美國運通宣布，新北捷運淡海輕軌及安坑輕軌線已接受以台灣或海外的美國運通卡為支付工具，即日起民眾或遊台旅客均可使用美國運通卡輕鬆進站，前往淡水漁人碼頭、二叭子植物園等知名景點等地更暢行無阻。

美國運通宣布，新北捷運淡海輕軌及安坑輕軌線已接受以台灣或海外的美國運通卡為支付工具，即日起民眾或遊台旅客均可使用美國運通卡輕鬆進站，前往淡水漁人碼頭、二叭子植物園等知名景點等地更暢行無阻。此外，為與卡會員一同慶祝此項全新的交通支付服務，美國運通更特別推出卡會員專屬優惠，即日起至2025年6月26日期間，美國運通卡會員於進出站時以合資格美國運通卡在輕觸候車站刷卡機付款，可享全程優惠票價僅NT$1搭乘淡海輕軌或安坑輕軌線 ，使民眾有更多理由體驗智慧便捷的通勤方式。

美國運通開通新北捷運線淡海與安坑輕軌感應支付，台灣或海外的卡會員均可憑卡輕鬆搭乘。圖片來源｜美國運通提供
美國運通開通新北捷運線淡海與安坑輕軌感應支付，台灣或海外的卡會員均可憑卡輕鬆搭乘。圖片來源｜美國運通提供

台灣美國運通國際(股)公司環球商戶及網絡服務部總監林永嵐表示：「美國運通一直致力為卡會員在包括交通通勤等日常生活各個方面創造更佳支付體驗。因此，我們很高興能與新北捷運聯手，將美國運通的支付覆蓋網絡拓展至淡海輕軌及安坑輕軌線，令民眾及旅客無論是日常通勤、暢遊景點或探索在地好店時都能透過更廣泛的電子支付網絡，享受無縫的交通體驗，締造更多難忘回憶。」

此次新增的新北捷運輕軌感應式支付服務反映美國運通致力於提升卡會員便利，創造更豐富的價值與體驗。美國運通持續擴展感應支付服務的商家網絡，讓卡會員在更多日常生活各個範疇如食衣住行及娛樂當中享受快速、安全且便利的支付體驗。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/302576

美國

欣傳媒

追蹤

延伸閱讀

拜登擋下日鐵收購案：有責任維持美國本土鋼鐵業

圍繞台積電美國廠 地產商斥70億美元鳳凰城大開發

環狀線災損逾19億元 新北藍綠議員力挺求償究責

議員要求加強電梯公安 新北：提升抽查比例

相關新聞

搭車只要1元！美國運通正式支援新北捷運輕軌感應支付，搭乘淡海、安坑輕軌線享限時優惠

美國運通宣布，新北捷運淡海輕軌及安坑輕軌線已接受以台灣或海外的美國運通卡為支付工具，即日起民眾或遊台旅客均可使用美國運通卡輕鬆進站，前往淡水漁人碼頭、二叭子植物園等知名景點等地更暢行無阻。 美國運

穿浴衣泡暖湯感受古典和風　北投溫泉鄉散策

北投是台灣首座溫泉鄉，入住溫泉飯店享受療癒假期，換上優雅日式浴衣，漫步懷舊景區，在百年錢湯瀧乃湯舒泡珍稀鐳泉，地熱谷沉醉磺泉玉霧仙境，水都溫泉會館現煮溫泉蛋， 向陽心苑等景點文青散策、打卡美拍吧！

蜻蜓飛舞的秘境！內湖賞景新去處「金瑞治水園區2.0｣竣工

【旅奇傳媒/編輯部報導】假日不知去哪走走？不妨到「金瑞治水園區｣來散散步，這裡不但是守護內湖區的滯洪池，更是台北市第一座「蜻蜓主題園區」，近日設施改善工程完工後，園區更是全新蛻變，新設立的「金瑞田嬰小

帶皮羊肉塊真的超讚！台北松山區必吃平價「甩三小羊肉專賣店」 一個人也能吃羊肉爐套餐

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 搜尋台北羊肉爐推薦是不是常常都是吃過的那幾間？不外乎是車庫羊肉爐、下港吔，老東林羊肉吃到飽這幾間？那你們知道台北也有一間叫做『甩三小羊肉爐』嗎？比起上面說的知名羊

樂華夜市必吃Top5！夜市王派「這五家」一定拿冠軍

提到新北永和的夜市經典，「樂華夜市」絕對榜上有名。這裡小吃攤林立、美味選擇豐富，無論你是重口味控、甜點愛好者還是喜歡喝杯清爽紅茶解膩的人，都能在此找到滿足味蕾的最佳選項。接下來，就讓我們來盤點「樂華夜市美食」Top5，帶你一次吃遍屬於在地人的隱藏好味道！

喝一口雞白湯拉麵避寒冬！「麵屋千雲」營業到4點，還有紫蘇雞肉煎餃超涮嘴

喝一口雞白湯拉麵避寒冬！台北人氣拉麵店「麵屋千雲」以濃郁雞白湯聞名，分別坐落於忠孝新生光華商圈與中山林森街區，滿足宵夜族的味蕾需求。其中，光華店營業至凌晨3點，林森店更營業至凌晨4點，成為深夜美食的絕佳去處，店內貼心設置 QR Code 點餐系統，讓顧客輕鬆點餐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。