搭車只要1元！美國運通正式支援新北捷運輕軌感應支付，搭乘淡海、安坑輕軌線享限時優惠

美國運通宣布，新北捷運淡海輕軌及安坑輕軌線已接受以台灣或海外的美國運通卡為支付工具，即日起民眾或遊台旅客均可使用美國運通卡輕鬆進站，前往淡水漁人碼頭、二叭子植物園等知名景點等地更暢行無阻。

美國運通宣布，新北捷運淡海輕軌及安坑輕軌線已接受以台灣或海外的美國運通卡為支付工具，即日起民眾或遊台旅客均可使用美國運通卡輕鬆進站，前往淡水漁人碼頭、二叭子植物園等知名景點等地更暢行無阻。此外，為與卡會員一同慶祝此項全新的交通支付服務，美國運通更特別推出卡會員專屬優惠，即日起至2025年6月26日期間，美國運通卡會員於進出站時以合資格美國運通卡在輕觸候車站刷卡機付款，可享全程優惠票價僅NT$1搭乘淡海輕軌或安坑輕軌線 ，使民眾有更多理由體驗智慧便捷的通勤方式。

美國運通開通新北捷運線淡海與安坑輕軌感應支付，台灣或海外的卡會員均可憑卡輕鬆搭乘。圖片來源｜美國運通提供

台灣美國運通國際(股)公司環球商戶及網絡服務部總監林永嵐表示：「美國運通一直致力為卡會員在包括交通通勤等日常生活各個方面創造更佳支付體驗。因此，我們很高興能與新北捷運聯手，將美國運通的支付覆蓋網絡拓展至淡海輕軌及安坑輕軌線，令民眾及旅客無論是日常通勤、暢遊景點或探索在地好店時都能透過更廣泛的電子支付網絡，享受無縫的交通體驗，締造更多難忘回憶。」

此次新增的新北捷運輕軌感應式支付服務反映美國運通致力於提升卡會員便利，創造更豐富的價值與體驗。美國運通持續擴展感應支付服務的商家網絡，讓卡會員在更多日常生活各個範疇如食衣住行及娛樂當中享受快速、安全且便利的支付體驗。

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