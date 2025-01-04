擁抱冬日寂美 來士林官邸追落羽松美景

【旅奇傳媒/編輯部報導】時序入冬，寒風簌簌，士林官邸公園內的落羽松悄然換上金紅色的華麗衣裳，樹梢隨著季節轉換，由翠綠逐漸變成金黃、橙紅，甚至帶點深褐色，層層疊疊的色彩在陽光照射下熠熠生輝，形成一條充滿詩意的林蔭大道，樹影倒映在池水中，水面泛起波光，映襯出如畫的雙重美景，無論是漫步其中還是駐足觀賞，都能感受到心靈的平靜與愉悅，是臺北冬日裡最具詩意的景點之一。

▲在剛轉色落羽松樹下，欣賞呼吸根，暢快感受悠閒自在美景。 圖：臺北市政府工務局／提供

公園處處長藍舒凢表示，士林官邸內的落羽松主要分布於福林路沿福德洋圳邊與中山北路五段460巷福德洋圳支線親水區兩側，這些來自北美的高聳柏科落羽杉屬植物，每到冬天隨著氣溫下降，細長呈現羽毛狀葉片由淺綠漸變至金黃與紅褐的美麗景緻。其羽狀葉片如羽毛般輕盈，隨風搖曳落下，為地面鋪上一層柔軟的天然地毯，因其具有特殊的「膝狀呼吸根」，能夠在積水環境中幫助樹木吸收氧氣，這種特性使落羽松成為濕地治理與景觀生態復育的理想樹種，也常見他們生長於溼地、河岸或低窪地帶，枝葉在湖水倒影中形成如夢似幻的景象，此處彷彿隱藏的童話世界，等著各路旅人前來探尋大自然的繽紛畫作。

▲前往穹頂的小徑，散發玫瑰幽香。 圖：臺北市政府工務局／提供

園藝管理所吳旻靜主任補充，士林官邸公園除了有迷人的落羽松美景，位於中山北路五段460巷旁的「花之穹頂」亦是熱門打卡景點之一，結合藝術、花卉與自然之美，通往穹頂的小徑兩旁栽種著努賽特玫瑰與肯特夫人玫瑰，隨風搖曳散發出陣陣幽香，鍛造圓形拱門和6公尺高的穹頂矗立花叢中，兩旁搭配流線延展的醉蝶花及粉、白、紅的四季秋海棠花海，與不遠處的紅銅色落羽松林相互呼應，展現冬日的自然生命力，在藍天襯托下散發濃厚的浪漫氣息，這片遠離喧囂的靜謐角落，是攝影與散步愛好者的天堂。

▲以落羽松為背景，醉蝶花與手工彩色蝴蝶呈現相映之美。 圖：臺北市政府工務局／提供

士林官邸公園除了有豐富的自然美景，更有豐富的文化、歷史內涵，週末假日來士林官邸公園感受冬日專屬的寂美畫面，徜徉於自然的美景與文化的薰陶中，為這一年寫下最美好的序章。

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