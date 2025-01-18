人煙稀少的祕境！ 陽明山竟然有熱帶雨林-鹿角坑生態保護區.楓林瀑布

在熙來攘往的陽明山風景區裡，有一個地方因為地處國家公園邊陲，交通也不方便，又必須申請才能進入，所以形成較少人前往的祕境，這是鹿角坑生態保護區的楓林瀑布。

此境雨量較多，經常潮濕，雖然緯度在亞熱帶，卻有熱帶雨林的氛圍，生態也十分豐富。布魯對祕境一向較沒有抵抗力，於是在今年五月前往一探，果然空山不見人，但聞水潺潺，芬多精、負離子吸到飽，走完更加神清氣爽，是台北市不可多得的翡翠綠境。

布魯便利貼

鹿角坑楓林瀑布

路線資訊：管制站--魚梯--楓林瀑布(原路來回)。來回合計4.7K，累計爬升及下降250公尺，含休息拍照迷路找路約需2.5~3.5小時。

交通資訊：自行開車導航"鹿角坑生態保護區管制站"，管制站前路邊可停車，有移動式廁所。若搭乘1717路線公車需於"下七股"站下車，再步行2.5K才可至管制站。

申請入園：需於前往前3~30至陽明山國家公園入園系統申請入園。平時開放60人，假日開放100人。楓林瀑布屬鹿角坑生態保護區。

注意事項：楓林瀑布區由魚梯至瀑布，完全沒有指標，路徑原始，必須下載離線地圖不斷參考並修正行進路線。沿途路徑濕滑，務必小心。因為沿途要多次渡越鹿角坑溪，大雨後不宜前往。

※此路線沿線因颱風有多處大規模坍方致路徑阻斷或消失，陽管處暫時關閉此路線。

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9:40布魯由鹿角坑管制站進入，管制站鐵門有號碼鎖，向陽明山管理處申請入園成功後，會得到解鎖的號碼。

由管制站到魚梯的前半步道十分平緩好走，沿途雨林的林相就十分優美。

魚梯是鹿角坑溪攔沙壩旁供魚群溯溪回上游的通道。

魚梯旁的淨水廠的景色也頗優美，親子共遊散步至此即可。

經過淨水廠後必須第一次渡溪，此處也是最不易找到路徑的迷路點，布魯就在這裡找了一陣子的路，找到路後疊石作記號，但不知可維持多久。

鹿角坑步道沿途綠意爆表，有些容易迷失的點，有前人的疊石記號。

乍看這樣的景象，完全看不出路徑在哪。

全線共要度溪４次，溪石十分濕滑，務必小心。

鹿角坑溪水質清澈，沿途可看到多處小瀑布。

鹿角坑保護區的生態十分豐富，到處長滿山蘇、蕨類。

至瀑布前10分鐘的溪谷，遇到一群學校的活動隊，這也是全程唯一遇到的人群。

10:55到達楓林瀑布，瀑布約20公尺高，雖然沒有磅礡的氣勢，卻俊秀而有逸氣。

楓林瀑布下負離子爆表，站在瀑布下一陣子，整個人超級舒爽。

布魯在瀑布下待了20分，神清氣爽之下，循原路返回，12:15回到管制站，結束這次的雨林探索。

鹿角坑楓林瀑布

路線資訊：管制站--魚梯--楓林瀑布(原路來回)。來回合計4.7K，累計爬升及下降250公尺，含休息拍照迷路找路約需2.5~3.5小時。

交通資訊：自行開車導航"鹿角坑生態保護區管制站"，管制站前路邊可停車，有移動式廁所。若搭乘1717路線公車需於"下七股"站下車，再步行2.5K才可至管制站。

申請入園：需於前往前3~30至陽明山國家公園入園系統申請入園。平時開放60人，假日開放100人。楓林瀑布屬鹿角坑生態保護區。

注意事項：楓林瀑布區由魚梯至瀑布，完全沒有指標，路徑原始，必須下載離線地圖不斷參考並修正行進路線。沿途路徑濕滑，務必小心。因為沿途要多次渡越鹿角坑溪，大雨後不宜前往。

※此路線沿線因颱風有多處大規模坍方致路徑阻斷或消失，陽管處暫時關閉此路線。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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