喝一口雞白湯拉麵避寒冬！「麵屋千雲」營業到4點，還有紫蘇雞肉煎餃超涮嘴

喝一口雞白湯拉麵避寒冬！台北人氣拉麵店「麵屋千雲」以濃郁雞白湯聞名，

分別坐落於忠孝新生光華商圈與中山林森街區，滿足宵夜族的味蕾需求。其中，光華店營業至凌晨3點，林森店更營業至凌晨4點，成為深夜美食的絕佳去處，店內貼心設置 QR Code 點餐系統，讓顧客輕鬆點餐。

圖／取自臉書粉專

主打「濃厚雞白湯拉麵」與「魚介雞白湯沾麵」，「麵屋千雲」的湯頭採用超過8小時精心熬製的雞白湯，搭配三河屋製麵所特製麵條，口感彈牙又細膩。經典的「濃厚雞白湯拉麵」配料豐富，包括溫泉蛋、雞叉燒、豬叉燒、雞肉丸子與海苔，讓人每一口都回味無窮。

圖／取自臉書粉專

如果喜歡清爽風味，小編私心推薦不妨試試「柚香鹽味雞湯拉麵」，湯頭以柚子香氣打底，輕盈清爽卻不失層次感。豐富配料如雞肉丸子、舒肥雞肉、叉燒及溫泉蛋，搭配恰到好處的麵條硬度，每一口都能感受到滿滿幸福感。湯麵上桌時淡雅的柚香令人食慾大開，是冬日不可錯過的溫暖選擇。

圖／取自Google 評論

此外，還提供煎餃、炸餃等多款日式小點，為味蕾增添驚喜，像是帶有紫蘇香氣的雞肉煎餃，外皮酥脆、內餡鮮嫩，不少顧客還推薦加入店家自製辣油增添風味，暖胃又過癮。「麵屋千雲」不僅料理出色，用餐環境也溫馨舒適，是寒流來襲時最佳的暖心美食選擇，趕快揪團一起驅寒！

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