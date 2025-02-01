走前衛金屬風！北部新地標「新北市美術館」這日正式開館 開箱亮點搶先看
新北人抄筆記！位於新北鶯歌的「新北市美術館」正式開館日確定，預計於4月下旬盛大揭幕，邀請民眾一探結合文化、創意與自然的新地標。
「新北市美術館」預計於4/25正式開館！這座美術館為地上8層及地下3層的設計感建築，外型以金屬鋁管打造，與周遭自然美景碰撞出新感受。館內設有5大展場，特別是六樓展場部分挑高7米，還有無落柱設計打造寬敞與光影交錯的展示空間，各式規格的作品都不會受限。
地下一樓則設計「長盒子」、「方盒子」、「斜盒子」和「小盒子」等適合兒童、城人的活動空間，預期成為「全民美術館」推動藝術創作與交流。
屆時開館還有「4大展覽」，包含國際策劃展、典藏研究展、跨世代創作團體展和親子共創展，從新北城市歷史、當代藝術與產業對話到科技x藝術、互動裝置體驗統統集結。
新北市美術館
開館日：2025/4/25
地址：新北市鶯歌區館前路300號
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