以為是公仔收藏館！懷舊日式昭和風 每日手工「現沖豆花」，搭配「桂花糖水」增添獨特香氣

隱藏在三峽老街附近巷弄的『桂香豆花』真的超吸睛，門口擺滿懷舊日式昭和時期的擺設真的很吸引眼球。本來以為是一間咖啡店，沒想到居然是一間手工現沖豆花店，這間真的是間很罕見沒啥人推薦的隱藏豆花店。

今天我就要把它大辣辣的曝光出來！！這間說是豆花店，不如說是一間公仔收藏館，老闆特愛哥吉拉擺飾，哥吉拉控來這絕對會超爽！！每日手做豆花鬆軟綿厚，豆花配料也是每日現煮，還有特別的哥吉拉恐龍美祿豆花，真的是哥吉拉控ㄟ。

店家資訊

店名：桂香豆花

地址：237新北市三峽區國光街171號

電話：02 2673 9321

營業時間：平日13:30-21:30、週六 11:30-21:30 、週日 13:30-21:30

【售完就打烊】

桂香豆花｜如何抵達

桂香豆花位於三峽老街開車4分鐘，距離恩主公醫院大概是開車4分鐘左右，目前可能比較適合開車或騎車前來，記得之後附近會有捷運，屆時就能方便過來了。店家後方有一個偌大的停車場，真的是很方便停車。

桂香豆花｜店內環境介紹

真的不能不說來這邊根本就是來欣賞公仔的阿，店內滿滿老闆的收藏，喜愛公仔的朋友應該會喜歡這間店。裡面除了動漫公仔外，也有擺日本小象公仔，但我不知道他的名字，但很常看到他，也有日式裝飾品作為畫龍點睛的作用，讓鄭個店內的氛圍很日式，這讓我想到永和浪花丸刨冰，店內也是擺設相當多日式小物，真的非常好拍照。

櫃台上方還有可愛的消防隊小小兵，這個真的是很吸引眼球捏。

如果是哥吉拉迷真，看到這個超大顆哥吉拉的頭應該會超興奮，整個桌子都是滿滿哥吉拉的公仔及擺設滿滿的公仔應該進來的人都會一直用手機拍個不停，沒錯!就是說我本人～

在哥吉拉的擺設中居然被我發現尼克福瑞跟黑寡婦，這是來亂的嗎？

桂香豆花｜菜單

桂香豆花有招牌昭和四大天王，裡面有當紅的草仔粿口味珍珠耶。裡面的糖水黑糖水內加入桂花蜜，所以糖水味道稍微特殊了一點，糖水的甜度也可以調整哦。除了豆花外也有熱壓吐司、日式糰子可以選擇哦！

桂香豆花介紹

桂香豆花的甜湯誠如之前說的都有加入桂花釀，所以除了食材本來的原味外，還有一股桂花的香氣。每一碗的用料都非常的多，真的吃一碗就會很飽ㄟ，相較於傳統豆花，桂香豆花提供蠻多種少見的口味，你有吃過炙燒森永牛奶糖口味的豆花嗎？沒吃過的話，來三峽推薦甜品桂香豆花就能品嘗的到。

*因為我們這次都是用外帶的，原本美美的擺設都不見了拉，所以就用店家的照片來代替一下

還是擺上外帶後的實物，真的是走路用力過猛，晃到不要不要的啦。

我們這次也有買店家獨特的口味-哥吉拉恐龍美祿豆花。裡面有添加芝麻珍珠、美祿球跟美祿粉，美祿粉是要吃的時候再撒上，口味吃起來真的超美祿，搭配手沖豆花口味蠻搭的，裡面還有美祿球跟珍珠，多層次口感也讓人印象深刻。

三峽北大豆花店桂香豆花真的是算是相當不傳統，誰會想到可以把美祿粉加上豆花一起吃，加上老闆精心收藏的公仔，讓人進入豆花店彷彿像是進入玩具博物館內，吃膩傳統口味豆花的人，真的可以來桂香豆花品嘗不同的滋味哦。

桂香豆花

所在地址：237臺灣新北市三峽區國光街171號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 13:30-21:30

店家電話：02 2673 9321

備註資訊：

公休日請參閱店家臉書

商品受完會提早關門

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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