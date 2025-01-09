上百種日料吃到飽！超巨大的生蠔太邪惡 晚餐時段可爽吃150分鐘
udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐
村日式料理，是位在三峽的日式料理吃到飽餐廳，品項多達上百種，主打生魚片、握壽司吃到飽，還有限定款海膽鮭魚卵、加拿大生蠔、生食級干貝，鮮到不要不要，夏天吃很過癮吶！
村日式料理建議3-4人以上一起去吃，品項可以吃比較多～當日壽星再招待頂級食材，當月壽星免服務費唷！還有！還有！偷偷跟你說，晚餐時段可吃足2.5小時，CP值超高呀！
村日式料理 位置
村日式料理位在三峽老街附近，開車前往附近有停車場，在三峽文化路65巷（三峽農會停車場，文化麥當勞斜對面巷子）。搭乘公車的話至三峽老街站（民生街）。
村日式料理
新北市三峽區民生街108號2樓
營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:00 星期三 休息
電話號碼：02 2671 5488
村日式料理 用餐環境
上2樓先看到的是候位區，有酒樽擺飾，一進門就濃濃日式氛圍。
日本櫻花，富士山的造景，很有氣氛吔！在這裡拍照打卡偽裝一下，一秒飛日本啦～～
村日式料理跟一般吃到飽餐廳的環境比起來真的小很多，走得是樸實路線。這邊是4人座區，另一邊則是有圓桌，提供團體聚餐，當天還有看到有人叫桌菜，感覺好像也不錯！因為座位不多，建議電話或是粉專事先訂位比較保險唷！現場候位的話，就得要開店10分鐘前抵達。
除了單點吃到飽是服務人員送到桌邊，味噌湯及熱茶，是自助式的。
吃到飽請量力而為，不要浪費食材，剩太多的話會酌收100元。
村日式料理 吃到飽價格
平日週一至週五，一人1198元＋10%
六日、國定假日，一人1398元＋10%
100-120公分499元（免服務費）
121-140公分699元（免服務費）
中午吃到飽 11:30 開始進場，最後入場時間為12：30
最後出餐時間為 13：50， 可以吃到 14：30
晚上吃到飽 17:00 進場，最後入場時間為 19：00
最後出餐時間為 20：40，可以用餐到 21:00
晚餐吃到飽用餐時間為2.5小時
村日式料理 菜單
吃到飽菜單，除了刺身、握壽司，還有手捲、烤物、壽司、小菜、沙拉、炸物、串燒、丼飯、鐵板料理、甜點，飲料則有無酒精系列、酒精系列。
貼心提醒：【禁止酒駕 喝酒不開車 安全有保障】
村日式料理除了吃到飽用餐方式，也有單點的選擇，適合喜歡日料卻是小鳥胃的族群。
生日壽星還有免費招待的好康唷！
村日式料理 菜色
如果點的數量夠多，師傅會直接以造型擺盤霸氣上桌，是不是很狂！！一PO上網，大家都跑來問我店在哪裡，笑）））
每一貫握壽司都很有份量，刺身也超厚的，老闆根本就不怕你吃，所以在劃單的時候要小心斟酌，不然吃不完要加收100元唷！
雖然是吃到飽，但看得出來擺盤相當用心，有花、有葉，還有步步高升的階梯，很討喜超加分的呀！
花枝刺身
炸蝦花壽司
甜蝦握壽司
鮭魚握壽司
星鰻握壽司
玉子燒握壽司
旗魚刺身
刺身一份都是五片，而且相當厚實，沒在客氣的啦！
海鱺刺身
明太子鮭魚握壽司
炙燒鮭魚肚握壽司
紅甘握壽司
炙燒干貝握壽司
生食蝦去尾，一份5尾，真的超鮮甜的，我們點了2份，這10尾單點的話就要290元，當然必點呀！
限定菜單，每人限點一種，我們三個人，各點一種。
海膽鮭魚卵
這道在日本料理店可不便宜吔，毫不猶豫就點下去了！
香煎生食級干貝，鮮甜厚實口感超享受，一份有6顆，CP值也很高。
加拿大生蠔
生蠔碩大肥美，單點的話一份就要290元，超巨尺寸跟我老公的手掌一般大，淋上五味醬直接送進口中，清甜爆汁滿滿海味呀！
日本五味生蠔
不敢吃大生蠔，吃日本生蠔也不錯呀！鮮甜又有奶味，只有非常新鮮的生蠔才能這麼好吃啊！
大小生蠔比一比！大概差3倍。
吃了這麼生食食物，喝點熱湯暖暖胃，自助的味噌湯，用料也很大方，滿滿的都是料呀！
第二次加點
刺身附上的是現磨芥末，不是化學合成那種唷！
明太子雞肉串
整塊的雞肉厚實，烤得焦酥脆口，鹹香的明太子炙燒入味，超愛的！
鹽烤骰子牛&醬燒骰子牛
骰子牛表現一般般，可以不用點。
孜然羊肉串我覺得很可以，入口軟嫩無羊膻味，意外地好吃！
鹽烤松阪豬，Q脆彈牙還不錯，只是油花比較多的地方吃起來比較膩。
鹽烤下巴，烤得還不錯，油嫩細緻，沾著胡椒鹽吃，越吃越順口！
野菜胡麻沙拉
本來以為頂多是只幾片生菜拌入胡麻調味，沒想到還有蝦肉、鮭魚卵、蝦卵，真的很有誠意吔！
很假掰的點了冰清酒，只是覺得不點白不點而已，哈！
貼心提醒：【禁止酒駕 喝酒不開車 安全有保障】
雖然還有甜點沒吃到，但我們已經舉白旗了！三個人的戰績，好像挺弱的，笑
在網路上看風評，大多都是說送餐太慢，但至於餐點大家都是覺得挺優秀的！但我們今天一進場，可能大家都是第一輪的關係，上菜是還蠻快的。第二次加點就有慢一點，就當是中場休息一下。服務人員也很客氣，第一次用餐整體的表現，除了環境普普，餐點方面我覺得很OK！只是接下來這一個月應該不會再想吃生食食物了，哈！
村日式料理
新北市三峽區民生街108號2樓
營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:00 星期三 休息
電話號碼：02 2671 5488
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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