藏身台北巷弄裡的居酒屋！台式創意居酒屋料理 吃過絕對會回訪

初藏久居酒屋隱身在中山區民權東路的巷弄中，主打台式創意居酒屋料理，之後也會推出桌菜的部份。有別於一般日式居酒屋提供的燒鳥、烏龍麵、沙拉、熱炒、沙瓦…等料理，初藏久居酒屋走的是比較中高價位但料理手法也較為新穎的台式創意料理路線，絕對是你在其他家居酒屋比較難吃到的料理內容，從環境到餐點口味都是上乘之選。這篇主要介紹初藏久居酒屋接下來會推出了新菜色，以及預告日後將推出的桌菜料理甜點，如果你想帶朋友去一間有面子的居酒屋，不想吃到太普通的居酒屋料理，甚至還想喝點清酒，選初藏久居酒屋就對了。

初藏久居酒屋 環境介紹

初藏久居酒屋位在民權西路靠近中山北路的巷弄中，附近的知名地標有像上海商業儲蓄銀行總行、柯達大飯店、兆豐國際商業銀行圓山分行..等，捷運的話剛好介於民權西路站跟中山國小站中間，走路約5-7分鐘左右。建議騎摩托車來比較方便，開車的話可能要找一下附近的收費停車場。

初藏久居酒屋的裝潢風格跟一般日式居酒屋很不一樣，走的是簡約黑色系高質感的路線，沒有過多華麗的裝潢，給人的的一眼也不像日式居酒屋這麼昏黃溫馨又熱鬧，但這就是初藏久居酒屋所要傳達的特色；因為他們家不是一般日式居酒屋風格，而是更為高級有質感的台式創意居酒屋，所以從裡到外都是黑白色系、高腳椅、沙發椅、質感壁畫，之後地下一樓更會設計成桌菜的包場形式，將台菜居酒屋的風格發揮到極致。

看這店內裝潢完全不像一家居酒屋，要說他是一間高級餐酒館也不為過，所以初藏久居酒屋從裝潢設計就跟你印象中的日式居酒屋非常不同，而菜色料理更是也別於一般居酒屋常吃到的大眾料理，當然最基本的燒鳥一定有，除此之外更多了許多店家自行研發的創意菜色，期望走出屬於自己的台菜居酒屋路線。

開放式的廚房完全能看見廚師料理的過程，重點是絲毫感受不到油煙味，廚房乾淨明亮，廚師們都是老闆重金禮聘高薪挖角過來，對料理有著相當經驗的大廚。店裡的許多菜色都是老闆與廚師們自己發想與研發，經過多次不斷嚐試後才放進菜單裡的，主要想做到不同於一般居酒屋的平價料理，讓顧客能在初藏久享用到中高價等級的台式居酒屋特色。

除此之外，老闆本身也是個厲害的人物，擁有唎酒師執照，對於清酒相當有研究，為此還特別訂製了一款初藏久的店酒。

初藏久的店酒選自岩手銘釀酒造銘柄，與初藏久/育子燒聯名，取名諧意，即便初次嘗試清酒，也接受度非常高的酒款。這款清酒使用奧州市產的“吟銀河”米，果香馥郁，口感純淨，有哈密瓜、麝香葡萄、熟成水果的香甜味。榮獲過2021年SFIWC銀牌、2024年IWC萬國錶銅牌，更在2024年的知名清酒大賽IWC（國際葡萄酒挑戰賽）中榮獲金獎，拿它來當作店酒真是當之無愧。(未滿18歲請勿喝酒，喝酒請勿開車)

*未滿18歲請勿喝酒，喝酒請勿開車

如果跟我一樣愛喝梅酒的，也滿推薦紅茶梅酒給女生嚐嚐，酒精濃度不算太高，喝的到茶香跟梅酒的酸甜香氣，我自己很喜歡。(未滿18歲請勿喝酒，喝酒請勿開車)

不喝酒的人也有汽水或可爾必思等飲品可以選擇，不用擔心來到居酒屋非喝酒不可的定律。

*未滿18歲請勿喝酒，喝酒請勿開車

初藏久 菜單

初藏久目前採用QR Code線上點餐，因為接下來會有一些菜單上的更動，以及加入桌菜的形式，所以菜單部份大家可以掃描QR Code進去看最詳細，日後如果桌菜的菜單出來我也會即時更新。

初藏久居酒屋 餐點介紹

柚香蘿蔔

店家自己醃製的柚香蘿蔔號稱當天開胃解膩度的一名，偏酸又爽脆的口感令人忍不住一片接一片，超開胃又下酒，絕對是必點小菜之一。

月見生牛肉

選用美國pr等級的翼板牛肉，鋪在生菜上在放上台灣長短樹的放牧蛋，將蛋液劃破後蛋黃沾附著牛肉片跟生菜，一口吃下簡直入口即化，完全沒有生腥味。

搭配洋蔥絲跟生菜讓口感更加有層次，牛肉切的厚薄度剛好，咀嚼中還帶有肉之的甜味，加上沒有蛋腥味，怕生牛肉的人一定要嚐試，絕對令你驚豔。

雞皮仙貝

大推必點的創意小菜！用整片雞皮下去炸到酥香脆，再搭配店家自製的莎莎醬，雞皮的油脂香氣在嘴裡爆開，莎莎醬的酸甜感起到調和的作用，非常解膩又適合下酒，連我這個害怕雞皮的人都吃上好幾片還欲罷不能，真心大推。

金沙炒麵

這是12月份才要推出的新菜色金沙炒麵，將台式油麵以燴麵方式料理，油麵完全能夠沾附醬汁，吃起來鹹香度剛剛好非常過癮。上面搭配炸過的金針菇和紫色地瓜酥很有創意，裡面還有紅囉蔔、豌豆跟香菇，重點金沙醬是店家自己調配的比例，不同於以往的金沙醬吃到鹹蛋白的鹹味，他們家的金沙炒麵更多了鹹蛋黃的香氣，我自己覺得這道也很適合用來配酒。

燒鳥盛和6本

主打300元就能吃到雞的六個部位：雞胸、雞腿、雞里肌、雞心、雞頸肉、雞翅，這道也絕對是初藏久居酒屋的招牌料理之一，畢竟來居酒屋一定要點燒鳥，而一次能吃到不同部位無疑是CP值最高的選擇。

雞頸肉也就是雞脖子的部位，帶嚼勁的口感但不會難咬斷，完全是考驗廚師的烤工。我很喜歡他的調味，吃起來Q脆Q脆的鹹度也剛好。

雞心雖然是內臟，但我覺得吃起來有點像是雞胗的口感，QQ的完全沒有內臟腥味，不說真的不覺得是在吃雞心。

明太子雞肉串有著明太子的鹹香，廚師烤功一流所以雞胸肉熟度剛剛好，吃起來完全不乾柴，厚實又濕潤多汁完全恰到好處。

越是簡單的烤串越是考驗師傅的功力，柚子胡椒本身香氣就很明顯，雞肉的熟度不能太熟否則就會像吃肉乾一樣。尤其使用的是雞里肌的部份，吃起來軟嫩度很剛好，加上柚子胡椒獨特的鹹香度，超愛這串雞里肌。

雞腿肉烤到外皮焦脆，裡面還是鮮嫩多汁，焦香味超加分，調味也非常棒，搭配大蔥一起吃多了份辛香味，到現在每一串都好吃無雷。

雞翅一樣是烤到外皮焦香，選用雞翅最多肉的那節，吃起來肉質是比較結實的但也完全不柴，吃完超想續盤。

松露茶碗蒸

超好吃必點的松露茶碗蒸，不是那種松露味很重搶味的茶碗蒸，反而是提味剛剛好。蒸蛋軟嫩香滑，入口即化，每一口都有淡淡的松露香氣，完全是現點現蒸的好味道，大推這道也是必點的醒酒菜。

莧菜吻仔魚羹

誰聽過在居酒屋有這道莧菜吻仔魚羹的！千萬別小看這碗羹，看似簡單卻一點也不簡單，是適合酒過三巡後點來醒酒暖胃的料理。雖然是清淡係代表，但喝起來蒜味很重，會讓你越喝越上癮，絕對是醒酒好朋友。

麻辣奶油蝦球

跟上黑白大廚的風潮，懂吃的人一定要點這道麻辣奶油蝦球，外酥內軟嫩還有脆度，口感層次之豐富。蝦球裡除了蝦肉蝦漿外還加入了荸薺，底下的辣奶油醬也是店家自己做的，我自己覺得有到中辣程度，不吃辣的人請酌量沾取，基本上即便單吃手工蝦球也非常好吃。

剝皮辣椒豬五花

外層的豬五花鹹香度跟油脂都很夠，裡面搭配一點點辛辣的剝皮辣椒，吃起來帶點微辣口感很特別，整體口味偏鹹，這絕對是超級下酒菜。

梅香金磚

這到也是12月份才會上的新菜色，將自製的滷三層肉裹粉油炸後，搭配自製的梅醬食用。

基本上能想到把三層肉拿去炸我就覺得超有創意了，重點是還自製了梅醬為炸三層肉起到解膩的效果，梅醬濃郁但不會過酸，肉香肉汁的油膩與酸甜梅醬兩者間取得微妙的平衡，大推給愛吃肉的人，這道創意料裡真的令人大為驚艷。

招牌胡椒蝦

胡椒蝦也是店內的招牌料理之一，一份有八隻而且都很大隻，口味鹹香蒜味十足，吃完會吮指回味的那種。愛吃蝦的人這道絕對必點，當然也是非常適合下酒的料理，初藏久居酒屋真的是走台式居酒屋路線，味道比熱炒店精緻，建議剝完蝦一定要沾湯汁一起吃才夠味。

焦糖布丁

店家自己做的焦糖布丁就是不一樣，濃郁的奶香味又不會過於甜膩，焦糖香氣縈繞不散，這我一個人可以吃掉好幾個沒問題。

拔絲香焦（桌菜限定甜點）

預告一下初藏久居酒屋之後會推出桌菜的形式，這道拔絲香焦就是桌菜才會有的甜點，有夠好吃！炸香焦外層的麵衣裹的厚薄度剛剛好，炸的熟度也剛剛好，建議一定要趁熱吃，外酥帶點黏牙的口感，搭配裡面軟Q的酸甜香蕉超級好吃。淋上巧克力醬帶點苦甜很加分，我連旁邊的拔絲糖都吃光光，就知道我有多愛這道甜點，是色香味俱全的功夫菜，不是隨便的人都做得出來的，初藏久居酒屋的廚師果然厲害。

初藏久居酒屋 好不好吃

初藏久居酒屋走的是精緻的台式居酒屋路線，料理菜色選擇多而且極具創意，跟一般日式居酒屋或台式熱炒完全不一樣，連裝潢走的都是高級餐酒館的路線。期待之後初藏久居酒屋的桌菜料理，適合朋友聚會或是家庭聚餐，絕對是吃過會回訪的台北居酒屋推薦。

電話：(02)2531-8863

營業時間：18:00~00:00

地址：台北市中山區中山北路二段115巷3弄8-8號

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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