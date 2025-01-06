穿浴衣泡暖湯感受古典和風　北投溫泉鄉散策

【圖／文：行遍天下】

北投是台灣首座溫泉鄉，入住溫泉飯店享受療癒假期，換上優雅日式浴衣，漫步懷舊景區，在百年錢湯瀧乃湯舒泡珍稀鐳泉，地熱谷沉醉磺泉玉霧仙境，水都溫泉會館現煮溫泉蛋， 向陽心苑等景點文青散策、打卡美拍吧！





瀧乃湯 百年錢湯舒泡珍稀鐳泉

位於北投光明路的百年錢湯(公眾浴場)「瀧乃湯」是台灣現存最古浴場之一，約在日治時期1907年創業，為含放射性物質「鐳」的青磺泉，日本人譽為療癒系的珍稀泉質。坐擁歷史悠久的男湯，就連當今日本也看不到的明治錢湯，石造浴池質樸懷舊，日式庭園中保有紀念日治時期日本皇太子裕仁親王(即昭和天皇)探訪北投而設的「皇太子殿下御渡涉紀念碑」。浴場設有男、女大眾裸湯及湯屋，目前傳承至第三代，歷經大整修，並於2021年規劃足湯區、飲品小食。

DATA

地址：台北市北投區光明路244號

網址：www.longnice.com.tw

電話：大眾湯/湯屋02-2891-2236，瀧萱坊/足湯02-2898-8680、02-2892-2121

時間：每週四至隔週二，週三休。大眾裸湯每日分3場次入場，早場上午06:30開始，晚場21:00結束。湯屋12:00-18:00，僅限當日電話或到場預約。

消費：大眾裸湯150元/人，雙人湯屋400元/2人，家庭湯屋600元/2人





水都溫泉會館 地熱谷旁DIY現煮溫泉蛋

來到溫泉區除了泡湯，當然還要DIY煮個溫泉蛋才過癮啊！北投溫泉區必遊的地熱谷禁止遊客煮溫泉蛋之後，讓大小朋友充滿遺憾！原來，地熱谷入口旁的「水都溫泉會館」就有提供DIY溫泉煮蛋，非入住房客也可以體驗唷！位於溫泉會館1樓咖啡館外、大門右側設有溫泉煮蛋區，和櫃檯購買雞蛋，將雞蛋放入竹籃，打開溫泉水蓋，置入溫泉水中輕晃，蓋上木蓋後，要吃不熟、半熟、全熟的溫泉蛋，依照告示牌寫的溫泉煮蛋須知來操作即可，簡單有趣！

DATA

地址：台北市北投區光明路283號

網址：www.spaspringresort.com.tw

電話：02-2897-9060

消費：雞蛋2顆50元





地熱谷 磺泉玉霧夢幻似仙境

地熱谷坐落於大屯火山群地熱帶的西南端，是北投溫泉的源頭之一，因終年瀰漫著硫磺煙霧，又稱「地獄谷」、「鬼湖」。汨汨湧出的溫泉水溫高達60∼98℃，泉水呈清澈微綠色，佐以水煙裊裊，美若仙境，日據時期名列台灣八景十二勝，享有「磺泉玉霧」美稱。地熱谷坐擁世界唯二的珍稀含鐳青磺泉，具有放射性元素「鐳」的石頭被稱作「北投石」。經改造後的地熱谷建置有完善的環湖步道、入口淨手礦泉湯、大斜面設計的愛情座椅、忘憂小溪休憩區，地熱谷小舖可選購伴手禮和飲料。

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地址：台北市北投區中山路

電話：02-2891-2105

時間：09:00-17:00(週一休)





前衛戍醫院北投分院-向陽心苑 隱身半山懷舊美拍景點

2023年開幕的「前衛戍醫院北投分院-向陽心苑」隱身於北投清幽的半山腰，建於日治時期，百多年前曾是日軍療養所，於1998年被指定為台北市定古蹟。園區內的「滌心池」接引硫磺谷的白磺泉，設有4個泡腳溫泉池。向陽心苑為身心障礙者庇護工場，規劃有院區導覽、溫泉足湯、浴衣體驗、親子手作、寫祈福繪馬等活動，提供文創商店和飲料。典雅懷舊的木造建築，懸山式屋頂、綠意長廊、百年老樹、古意紅磚牆，不但是電視劇《一把青》的拍攝景點，也是美拍絕讚景點。

DATA

地址：台北市北投區中心街1號

電話：02-2895-9808

FB：前衛戍醫院北投分院-向陽心苑

時間：09:30-16:30(週一及國定假日休)

票價：一般全票150元(現優惠買一送一)，團體票120元，學生票、身心障礙

票及陪同、軍眷、警消、65歲以上100元(門票可抵向陽心苑50元商品，並於地熱谷小舖折抵25元)





柚の館 新北投日式浴衣租借 百款成人兒童浴衣優雅變身

「柚の館」新北投日式浴衣租借工作室鄰近新北投捷運站1號出口及公車站牌，步行僅1、2分鐘可抵。主人余麗霞學習日本舞多年，曾赴淺草深造，長年往返於北投、日本兩地，身為日本舞老師的她，特別引進日本浴衣體驗，希望遊客能夠穿上雅緻優美的浴衣，在充滿自然氛圍、日式懷舊建築、濃郁季節感的百年北投溫泉鄉，盡情美拍，留下美好紀念。「柚の館」精選約50套男女成人浴衣、50套男女童浴衣，繽紛多變的款式在新北投很少見，亦可搭配頭花、巾著(和風小提袋)，提升氣質與氛圍。由於浴衣款式、數量豐富，除了自由行遊客，亦吸引不少團體客租借浴衣美拍、辦活動。像是一年一度的北投三層崎花海活動，柚の館亦為特約店家。

余老師總是熱心建議大家悠閒漫步於北投火車站、北投公園、北投圖書館、溫泉博物館、梅園、地熱谷，這條步行路線景點密集，輕鬆好走，無論是一個人、閨蜜、好朋友、情侶或家族，都可以盡情體驗穿浴衣的樂趣。

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地址：台北市北投區光明路

電話：0910-205-295(余小姐)

IG：lisayu0513

FB：柚の館 新北投日式浴衣租借

消費：採預約制。浴衣含浴衣1件、浴衣腰帶 1組、綁繩2條。大人、男、女生同價，浴衣租借：浴衣、腰帶、木屐，外拍2小時750元，每超過30分鐘加50元，外拍2小時押金2,000元。(團體另議)

備註：髮妝請自理，請先穿好小可愛或薄的吸汗低領上衣、貼身短褲或薄長褲，以便著裝。





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