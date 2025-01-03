樂華夜市必吃Top5！夜市王派「這五家」一定拿冠軍
提到新北永和的夜市經典，「樂華夜市」絕對榜上有名。這裡小吃攤林立、美味選擇豐富，無論你是重口味控、甜點愛好者還是喜歡喝杯清爽紅茶解膩的人，都能在此找到滿足味蕾的最佳選項。接下來，就讓我們來盤點「樂華夜市美食」Top5，帶你一次吃遍屬於在地人的隱藏好味道！
台北美食｜No.1 官記純檸檬泰式涼拌木瓜
喜歡酸辣香氣的你，絕不能錯過這道超人氣泰式涼拌青木瓜！一份 純檸檬泰式涼拌木瓜 ($85)，以新鮮青木瓜絲搭配蝦米、花生、魚露以及番茄組成的清爽派對。每口酸、辣、甜、鹹層次分明，宛如舌尖上的一場小型派對。老闆堅持全程手工製作，排隊雖長卻值得等待。想重溫泰國街頭酸辣風情，這裡是絕佳去處！
店家資訊
地址：234新北市永和區永平路180巷1號
營業時間：
星期一～六：17:00–23:30
星期日：休息（不定期休息，建議早點到以免大排長龍）
台北美食｜No.2 小島湖 · 一口酥臭豆腐
臭豆腐在夜市從不缺席，但小島湖·一口酥臭豆腐有別於一般做法。這裡主打小塊酥脆外皮，小份$60 / 大份$80，一口一塊，外酥內嫩，搭配台式泡菜增添豐富口感。醬料不多，卻能品味豆腐的獨特香氣。排隊雖然常見，翻桌速度快，5～10 分鐘就能吃到，難怪在地人也熱愛不已！
店家資訊
地址：234新北市永和區永平路81巷2號
電話：0939-951-992
營業時間：
星期三、四、日：17:00–00:00
星期五、六：17:00–00:30
星期二公休
台北美食｜No.3 下港排骨酥湯
逛夜市想吃點暖呼呼的？下港排骨酥湯絕對是好選擇。排骨酥湯 ($55) 湯頭金黃透明，加上冬瓜與藥膳提味，入口有濃郁胡椒香。排骨酥軟嫩又帶中藥氣息，傳統技藝的細膩一嚐便知。再搭配 筒仔米糕 ($30) 是老饕必備套餐，一碗暖湯療癒身心。
店家資訊
地址：234新北市永和區保平路14號
電話：02-2232-5739
營業時間：
週日公休
週一～週六：1:00–13:55、17:00–20:25
台北美食｜No.4 阿爸的芋圓 樂華店
甜點時間到！芋頭控務必試試招牌芋見泥蔗片冰 ($135)，蔗片冰清甜爽口、芋泥濃厚綿密，芋圓Q彈度媲美九份名店。整碗份量十足，兩人分食剛好。若不愛太甜，可選豆漿豆花或無糖豆漿，清爽不膩。店內牆上滿是塗鴉簽名，充滿各式回憶與故事；不只味蕾滿足，也能感受到濃厚人情味。
店家資訊
地址：234新北市永和區保平路18巷1號
電話：02-2924-7461
營業時間：每日 15:30–23:00
台北美食｜No.5 樂華天下紅茶店
逛夜市怎能少了飲料？樂華天下紅茶店的日月潭紅茶 ($35) 喝來甘醇不苦澀，半糖剛好、清爽順口。若時間充裕，不妨嘗試蜂蜜珍珠鮮奶紅茶，茶香與蜂蜜甜味絕配。排隊不算誇張，店員動作俐落又貼心，為夜市之旅劃下完美句點。
店家資訊
地址：234新北市永和區永平路171號
電話：0903-199-857
營業時間：每日 15:30–00:30
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