帶皮羊肉塊真的超讚！台北松山區必吃平價「甩三小羊肉專賣店」 一個人也能吃羊肉爐套餐

搜尋台北羊肉爐推薦是不是常常都是吃過的那幾間？不外乎是車庫羊肉爐、下港吔，老東林羊肉吃到飽這幾間？那你們知道台北也有一間叫做『甩三小羊肉爐』嗎？比起上面說的知名羊肉爐來說，最屌的就是他有個人羊肉爐耶。以往想吃羊肉都得找朋友湊一鍋，有時候真的麻煩，來甩三小羊肉爐就沒這個煩惱，邊緣人的好朋友。

甩三小專業羊肉爐-敦北店｜店家資訊

地址：105台北市松山區敦化北路222巷35號

電話號碼：02 2712 0252

營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:00(周日公休)

甩三小專業羊肉爐-敦北店｜如何抵達？

甩三小羊肉爐有兩個分店，一間位在捷運信義安和附近，一間位於捷運中山國中站附近。今天介紹的這間敦北店從中山國中站走路約3-5分鐘即可抵達，在全聯的附近，之前甩人巴掌又重開的花敦道鍋物也在旁邊⋯⋯

甩三小專業羊肉爐-敦北店｜品牌介紹

所以為何要叫甩三小？因為老闆甩掉加盟、甩掉冷漠、甩掉殘渣，只剩精華，原來是沒有加盟，難怪店面不多，而且兩間味道也都一樣，不過店內的甩麵三式搭上這些口號，個人覺得有點有趣。

甩三小專業羊肉爐-敦北店｜菜單

台北個人羊肉爐首推這間!因為我真的很少看到有個人羊肉爐可以吃，而且口味還相當多可以選擇，像是當歸羊排鍋、當歸羊大骨鍋、紅燒羊肉鍋⋯⋯比想像中還多可以選擇。

除此之外也能點熱炒類像是沙茶羊肉、蔥爆羊肉或者是點一些冬令進補要喝的羊排湯、大骨湯，湯類，我推帶皮三層肉湯，口感相當不錯！加20元還可以加入麵線、油麵⋯⋯等麵條。

甩三小專業羊肉爐-敦北店｜帶皮三層羊肉湯

這碗帶皮羊肉湯真的很適合天冷的時候食用耶，裡面加了大量的薑絲，喝完後身體真的會有暖呼呼的感覺，今天有加20元把麵線加進去，份量真的也不算少。

甩三小羊肉爐的帶皮羊肉口感QQ，羊肉略帶一點羊騷味，但還可以接受的程度，可能不太適合喜愛羊騷味重的人，但對於吃羊肉新手來說，算處裡的相當好。羊肉湯喝起來鮮甜不嘴乾，帶皮整塊羊肉一起吃，多層次口感讓人想當喜愛。

可以搭配店家特製的豆瓣醬來吃，羊肉更加鮮甜美味。

甩三小專業羊肉爐-敦北店｜沙茶羊肉

這份沙茶羊肉我也很喜歡，每一塊羊肉都有把醬料吸進去，口味有點略鹹，建議要搭配白飯吃會很舒服，點一份沙茶羊肉加一碗白飯也剛好200元，這樣吃一餐也能吃飽又吃巧，羊肉片份量挺多的，搭配空心菜很絕配。

甩三小的炒羊肉炒完後不乾柴，肉質鮮嫩多汁，也能吃出羊肉獨有的香氣，加辣會更好吃。

甩三小專業羊肉爐-敦北店｜必點!個人羊肉爐

我們這次點的是當歸羊排湯，鍋內的羊排真的有夠大塊！！細數好像至少超過5塊，是連皮帶骨直接送上桌。

這羊排啃起來真的是超爽！！肉質軟嫩不說，鮮甜美味的肉汁一咬就噴汁！

如果一時嘴饞想吃羊肉爐在也不用屈就自己，現在想吃就能吃！

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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