冬天吃鍋就吃它！「無雙號麻辣火鍋」插旗台北中山區成麻辣火鍋新地標

冬天吃鍋就吃它！位於台北市中山區的「無雙號麻辣火鍋」，以濃厚的懷舊風情和精緻料理，吸引眾多饕客慕名而來。餐廳設計靈感源自1970年代的西餐廳與大飯店，營造出台式浪漫氛圍。創辦人林丸迪親自挑選古董裝飾，從插座、燈具到細節配件，完美呈現對台灣文化的深厚情感，讓每位顧客宛如穿越時空，沉浸在過去的美好時光中。

圖／無雙號麻辣火鍋提供

「無雙號」的招牌麻辣湯頭，採用古法長時間熬煮，溫潤不嗆喉，香氣層次豐富，搭配入口即化的鴨血，被譽為全台最軟嫩，深受食客推崇。餐廳另提供超過六十種豐富配料，從頂級海鮮到新鮮蔬菜，無論是麻辣愛好者還是清淡口味的顧客，都能找到心儀的選擇，滿足各種味蕾需求。

圖／無雙號麻辣火鍋提供

特別的是，「無雙號」還推出了專屬吉祥物——十八銅人造型的火鍋服務員「丸迪」。這位趣味十足的服務員，以滑稽生動的動作與表情迎接顧客，為用餐過程增添不少笑聲與樂趣，成為店內一道特殊風景。

圖／無雙號麻辣火鍋提供

「無雙號麻辣火鍋」位於台北市中山區南京東路二段76號，鄰近捷運松江南京站1號出口，交通便利。餐廳每日營業時間為12:00至24:00，無論是午餐、晚餐或宵夜，都能在此享受一場味蕾與視覺的雙重饗宴。