快閃倒數！「JOGUMAN」主題展登陸北市中山 恐龍與狗狗帶美味下午茶療癒大家

帶著狗狗在繁忙的都市裡討生活的「BRACHIO」要跟眾多粉絲見面囉！由「Joguman Studio」打造的角色品牌「JOGUMAN」，從12/18到明年1/5於北市中山區PPP藝文空間快閃，不只揭露全角色的內心世界，更帶來一系列療癒週邊，要帶著大家在冷冷的冬日裡讓自己放鬆、喘口氣！

圖／ LINE FRIENDS臉書

擁有許多粉絲、JOGUMAN舉辦的主題展「HAVE YOU SEEN MY DOG？」，以恐龍「BRACHIO」和牠的寵物狗狗「WOODY」之間的相處作為故事主軸，以及其他個性各有特色的角色們，這次全都一起現身，要帶大家融入牠們的世界裡。看完展覽，也別忘了現場最新的「PARADOX」官方商品，不只有造型原子筆、便條貼等在辦公室陪著你努力工作，回到家還有冬日應景的、實用度滿的絨毛拖鞋、小夜燈等居家用品，全方位療癒粉絲。

圖／ LINE FRIENDS臉書

這次現場還有獨家的「JOGUMAN」拍貼機，可以與喜歡的角色拍貼留念，創造自己與角色們獨一無二的回憶；另外，人氣咖啡廳「咖啡井」也在展覽中推出期間限定的飲料和鬆餅，逛展拍照拍累了，還能悠悠閒閒享受下午茶，讓自己身心都好好放鬆，粉絲們準備好出門朝聖了嗎？

圖／ LINE FRIENDS臉書

【HAVE YOU SEEN MY DOG？】JOGUMAN主題展

展覽時間：2024/12/18～2025/1/5

日～四：12：00～20：00 五、六：12：00～21：00

※12/31（二）12:00～21:00

展覽地點：PPP藝文空間，台北市中山區中山北路二段26巷2號1樓