快閃倒數！「JOGUMAN」主題展登陸北市中山 恐龍與狗狗帶美味下午茶療癒大家

帶著狗狗在繁忙的都市裡討生活的「BRACHIO」要跟眾多粉絲見面囉!由「Joguman Studio」打造的角色品牌「JOGUMAN」,從12/18到明年1/5於北市中山區PPP藝文空間快閃,不只揭露全角色的內心世界,更帶來一系列療癒週邊,要帶著大家在冷冷的冬日裡讓自己放鬆、喘口氣!

擁有許多粉絲、JOGUMAN舉辦的主題展「HAVE YOU SEEN MY DOG?」,以恐龍「BRACHIO」和牠的寵物狗狗「WOODY」之間的相處作為故事主軸,以及其他個性各有特色的角色們,這次全都一起現身,要帶大家融入牠們的世界裡。看完展覽,也別忘了現場最新的「PARADOX」官方商品,不只有造型原子筆、便條貼等在辦公室陪著你努力工作,回到家還有冬日應景的、實用度滿的絨毛拖鞋、小夜燈等居家用品,全方位療癒粉絲。

這次現場還有獨家的「JOGUMAN」拍貼機,可以與喜歡的角色拍貼留念,創造自己與角色們獨一無二的回憶;另外,人氣咖啡廳「咖啡井」也在展覽中推出期間限定的飲料和鬆餅,逛展拍照拍累了,還能悠悠閒閒享受下午茶,讓自己身心都好好放鬆,粉絲們準備好出門朝聖了嗎?

【HAVE YOU SEEN MY DOG?】JOGUMAN主題展

展覽時間:2024/12/18~2025/1/5

日~四:12:00~20:00 五、六:12:00~21:00

※12/31(二)12:00~21:00

展覽地點:PPP藝文空間,台北市中山區中山北路二段26巷2號1樓