快訊

柯文哲背後金主群曝光！供柯選總統 高虹安與賴香伶選縣市長

盧秀芳辭中天主播拋震撼彈！接下中視董事長兼總經理

4大超商「2025過年新春福袋」總盤點！ 最大獎抽TESLA、台積電股票、黃金

快閃倒數！「JOGUMAN」主題展登陸北市中山 恐龍與狗狗帶美味下午茶療癒大家

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／ LINE FRIENDS臉書
圖／ LINE FRIENDS臉書

帶著狗狗在繁忙的都市裡討生活的「BRACHIO」要跟眾多粉絲見面囉！由「Joguman Studio」打造的角色品牌「JOGUMAN」，從12/18到明年1/5於北市中山區PPP藝文空間快閃，不只揭露全角色的內心世界，更帶來一系列療癒週邊，要帶著大家在冷冷的冬日裡讓自己放鬆、喘口氣！

圖／ LINE FRIENDS臉書
圖／ LINE FRIENDS臉書

擁有許多粉絲、JOGUMAN舉辦的主題展「HAVE YOU SEEN MY DOG？」，以恐龍「BRACHIO」和牠的寵物狗狗「WOODY」之間的相處作為故事主軸，以及其他個性各有特色的角色們，這次全都一起現身，要帶大家融入牠們的世界裡。看完展覽，也別忘了現場最新的「PARADOX」官方商品，不只有造型原子筆、便條貼等在辦公室陪著你努力工作，回到家還有冬日應景的、實用度滿的絨毛拖鞋、小夜燈等居家用品，全方位療癒粉絲。

圖／ LINE FRIENDS臉書
圖／ LINE FRIENDS臉書

這次現場還有獨家的「JOGUMAN」拍貼機，可以與喜歡的角色拍貼留念，創造自己與角色們獨一無二的回憶；另外，人氣咖啡廳「咖啡井」也在展覽中推出期間限定的飲料和鬆餅，逛展拍照拍累了，還能悠悠閒閒享受下午茶，讓自己身心都好好放鬆，粉絲們準備好出門朝聖了嗎？

圖／ LINE FRIENDS臉書
圖／ LINE FRIENDS臉書

【HAVE YOU SEEN MY DOG？】JOGUMAN主題展

展覽時間：2024/12/18～2025/1/5

日～四：12：00～20：00 五、六：12：00～21：00

※12/31（二）12:00～21:00

展覽地點：PPP藝文空間，台北市中山區中山北路二段26巷2號1樓

圖／ LINE FRIENDS臉書
圖／ LINE FRIENDS臉書

編輯推薦

下午茶 咖啡廳 展覽 鬆餅

相關新聞

快閃倒數！「JOGUMAN」主題展登陸北市中山 恐龍與狗狗帶美味下午茶療癒大家

帶著狗狗在繁忙的都市裡討生活的「BRACHIO」要跟眾多粉絲見面囉！由「Joguman Studio」打造的角色品牌「JOGUMAN」，從12/18到明年1/5於北市中山區PPP藝文空間快閃，不只揭露全角色的內心世界，更帶來一系列療癒週邊，要帶著大家在冷冷的冬日裡讓自己放鬆、喘口氣！

北投「三層崎花海」蓄勢待發！地景藝術換裝迎新年

【旅奇傳媒/編輯部報導】被譽為是「台版富良野」的三層崎花海，進入換裝再現地景藝術！來到北投三層崎公園，眼前除了美麗的時令花卉及翠綠的山景致，更是一下就被兩座美麗的地景藝術所吸引。 這兩座地景藝術是

從東京到台北！「金魚藝術展」首次璀璨登台 展出資訊一次看

【旅奇傳媒/編輯部報導】自2007年於東京首次展出以來，結合金魚與藝術的世界級展覽「Art Aquarium 」已成為備受矚目的藝術盛事，迄今吸引超過1,200萬人次參觀。今年冬季，這場以「金魚水族館

中山甜點新地標！全台首家「果醬餅乾」專門店Jamikuki正式開幕，6款口味一次看

以「果醬餅乾」為主題的全台首家專門店「Jamikuki」，正式進駐中山赤峰商圈，瞬間成為甜點迷的新寵。店面設計融入鮮紅與科技銀的主色調，充滿未來感與可愛元素，不僅是美食，更是視覺與味覺的雙重饗宴。這間由旅歐甜點師創立的品牌，靈感源自歐洲經典果醬餅乾，經過數十次實驗改良，成功打造出濕潤而不膩的「果醬心」，將餅乾與果醬完美結合，呈現純粹食材的極致美味。

來自紐約的鳥人拉麵進駐東湖啦！超夯雞白湯拉麵，還有期間限定的軟殼蟹拉麵

台北的拉麵迷注意啦！來自紐約的鳥人拉麵終於進駐東湖，不用飛出國也能品嚐到濃郁的雞白湯拉麵！鳥人拉麵以濃厚順口的雞白湯聞名，搭配創意十足的配料，從湯頭到麵條，甚至是配菜，每一口都充滿心意與驚喜。不僅如此，這次東湖店更帶來期間限定的「軟殼蟹拉麵」，整隻金黃酥脆的軟殼蟹配上鮮香湯頭，絕對是海陸愛好者的夢幻組合！

「8米金黃聖誕樹」搶拍！新北河廊浪漫LED燈海點亮，還有黃金小熊燈飾超萌

8米金黃聖誕樹搶拍！新北市新莊中港大排與蘆洲鴨母港溝點亮繽紛燈海，為今年耶誕節增添浪漫氛圍。而中港廣場設置了一棵高達8米的金黃耶誕樹，耀眼奪目，鴨母港溝的萬福廣場與文化廣場則推出黃金小熊與巨型雪人裝飾，適合親朋好友一同打卡拍照，留下難忘的節慶回憶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。