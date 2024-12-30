入住與自然和諧共生的藝文居所 探索山海秘境
【圖／文：行遍天下】
HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅位於海科館旁，鄰近基隆八斗子漁港，步行可抵容軒步道、極北車站海科館站、望海巷景觀橋、深澳鐵道自行車等知名景點。飯店設計理念以「自然療癒」與「生態融合」為核心，打造既現代又與自然和諧共生的空間，讓旅人得以靜享森林療癒與親水太平洋。
BEGINS董事長王重凱將台北信義區NEO19與新店裕隆城經營商場與飯店的成功經歷，帶回故鄉基隆，提供高品質且適合當地的住宿設施，定位為專為運動與冒險族群所設計，「飯店的名字叫做BEGINS，是希望成為每一位旅客冒險的起點。」
倉箱蜜境文旅規劃有39間客房，提供寬敞舒適的雙人房、四人和洋式客房、陽台套房、無障礙愛心房等房型。提供氣泡水機，取代一次性寶特瓶裝水，推動環保減塑。值得一提的是，飯店也與在地品牌合作，展售基隆小吃店常見的馬露醬、馬記的香油、幸福牌的的烏醋等，讓你能把屬於基隆的味道買回家回味。
想要品嘗美食也可以到飯店附設的Rain Dance雨舞無國界料理餐廳，用餐空間以大片落地窗引進天光，綠意環伺。嚴選當地新鮮食材，並在菜單上強調可持續性，減少食物碳足跡。早餐、午餐和下午茶亦對外經營，喜迎金蛇年，春節套餐特將招牌餐點如：北海岸海鮮盤、海港小卷墨魚麵、紅醬白帶魚捲燉飯、黑糖紅蜜石花凍列入菜單，滿足饕客的味蕾。
旅宿資訊
倉箱蜜境文旅
地址：基隆市中正區北寧路446巷51號
電話：02-2469-6777
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