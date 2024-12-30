入住與自然和諧共生的藝文居所　探索山海秘境

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聯合新聞網／ 行遍天下
▲倉箱蜜境文旅建築是由建築設計師簡學義主持的竹間聯合建築師事務所設計，曾榮獲綠建築標章。
▲倉箱蜜境文旅建築是由建築設計師簡學義主持的竹間聯合建築師事務所設計，曾榮獲綠建築標章。

【圖／文：行遍天下】

HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅位於海科館旁，鄰近基隆八斗子漁港，步行可抵容軒步道、極北車站海科館站、望海巷景觀橋、深澳鐵道自行車等知名景點。飯店設計理念以「自然療癒」與「生態融合」為核心，打造既現代又與自然和諧共生的空間，讓旅人得以靜享森林療癒與親水太平洋。

▲從飯店步行即可抵達極北車站海科館站。
▲從飯店步行即可抵達極北車站海科館站。

BEGINS董事長王重凱將台北信義區NEO19與新店裕隆城經營商場與飯店的成功經歷，帶回故鄉基隆，提供高品質且適合當地的住宿設施，定位為專為運動與冒險族群所設計，「飯店的名字叫做BEGINS，是希望成為每一位旅客冒險的起點。」

▲陽光自然灑落的房間讓人擁有一整天的好心情。（圖片提供：倉箱蜜境文旅）
▲陽光自然灑落的房間讓人擁有一整天的好心情。（圖片提供：倉箱蜜境文旅）

倉箱蜜境文旅規劃有39間客房，提供寬敞舒適的雙人房、四人和洋式客房、陽台套房、無障礙愛心房等房型。提供氣泡水機，取代一次性寶特瓶裝水，推動環保減塑。值得一提的是，飯店也與在地品牌合作，展售基隆小吃店常見的馬露醬、馬記的香油、幸福牌的的烏醋等，讓你能把屬於基隆的味道買回家回味。

▲飯店提供氣泡水機，取代一次性寶特瓶裝水。
▲飯店提供氣泡水機，取代一次性寶特瓶裝水。

▲大廳的販賣部可以購買基隆在地特色伴手：馬露醬、幸福牌烏醋、馬記特級小磨香油等。
▲大廳的販賣部可以購買基隆在地特色伴手：馬露醬、幸福牌烏醋、馬記特級小磨香油等。

想要品嘗美食也可以到飯店附設的Rain Dance雨舞無國界料理餐廳，用餐空間以大片落地窗引進天光，綠意環伺。嚴選當地新鮮食材，並在菜單上強調可持續性，減少食物碳足跡。早餐、午餐和下午茶亦對外經營，喜迎金蛇年，春節套餐特將招牌餐點如：北海岸海鮮盤、海港小卷墨魚麵、紅醬白帶魚捲燉飯、黑糖紅蜜石花凍列入菜單，滿足饕客的味蕾。

▲雨舞無國界料理餐廳嚴選基隆新鮮食材製作特色美食。
▲雨舞無國界料理餐廳嚴選基隆新鮮食材製作特色美食。

 

　

旅宿資訊

倉箱蜜境文旅

地址：基隆市中正區北寧路446巷51號

電話：02-2469-6777

網址：www.hotelbegins.com.tw

　

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