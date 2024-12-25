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從東京到台北！「金魚藝術展」首次璀璨登台 展出資訊一次看

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結合金魚與藝術的世界級展覽 Art Aquarium®，12/23於台北「ATT 4 FUN」登場。　圖：Art Aquarium® 金魚藝術展／提供
結合金魚與藝術的世界級展覽 Art Aquarium®，12/23於台北「ATT 4 FUN」登場。　圖：Art Aquarium® 金魚藝術展／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】自2007年於東京首次展出以來，結合金魚與藝術的世界級展覽「Art Aquarium® 」已成為備受矚目的藝術盛事，迄今吸引超過1,200萬人次參觀。今年冬季，這場以「金魚水族館」為核心，融合現代藝術的視覺盛宴首度來到台北，將於2024/12/23在信義區「ATT 4 FUN」7樓盛大揭幕，展期預計持續至2025年5月，將民眾帶來無與倫比的感官饗宴。

▲以金魚優雅的游姿融入燈光、音樂、香氣與藝術設計之中，打造出如夢似幻的藝術空間 。　圖：Art Aquarium® 金魚藝術展／提供
▲以金魚優雅的游姿融入燈光、音樂、香氣與藝術設計之中，打造出如夢似幻的藝術空間 。　圖：Art Aquarium® 金魚藝術展／提供

金魚與藝術的全新詮釋，打造完美視覺體驗

「Art Aquarium® 」將金魚優雅的游姿融入燈光、音樂、香氣與藝術設計之中，打造出如夢似幻的藝術空間。展覽由 Amuseum Parks 精心設計以新穎的視角詮釋金魚文化，將江戶時代流傳至今的金魚觀賞文化結合現代科技，呈現出極具震撼力的藝術作品。

▲展覽採用了多項先進的養殖技術，讓金魚的姿態更加優雅動人。　圖：Art Aquarium® 金魚藝術展／提供
▲展覽採用了多項先進的養殖技術，讓金魚的姿態更加優雅動人。　圖：Art Aquarium® 金魚藝術展／提供

這次台北展覽不僅重現了全球經典作品，展覽的專業養護規劃也委由多位專家共同協力完成，確保金魚能在最佳狀態下呈現。其中，台灣養殖界第一學府的魚病專家學者李柏蒼副教授表示：「這場展覽不僅展現金魚的美麗，更融合了科學養殖技術與環境福祉，為傳統文化注入現代化價值。」在他的指導下，展覽採用了多項先進的養殖技術，讓金魚的姿態更加優雅動人。

此外，台灣首位觀賞魚產業顧問王茂麟特別強調：「金魚文化的傳承與創新是展覽的核心。透過結合高效的飼養管理與新媒體藝術，我們將帶給觀眾一場前所未有的視覺與情感體驗。」他的參與進一步強化了展覽的整體藝術性與技術性。

而從動物健康的角度出發，台灣第一個非犬貓獸醫師邱新育院長也指出：「展覽中的金魚養護是我們重點關注的環節，作為動物福祉的重要推動者，我們希望藉此提升大眾對於水族生物健康的認識。」三位專家的通力合作，為展覽帶來了前所未有的專業深度與文化內涵。

▲「Art Aquarium® 」讓金魚與花藝、光影結合，成為奇幻藝術主角。　圖：Art Aquarium® 金魚藝術展／提供
▲「Art Aquarium® 」讓金魚與花藝、光影結合，成為奇幻藝術主角。　圖：Art Aquarium® 金魚藝術展／提供

展覽亮點提前揭曉

展場中央將展出以日本夏日花卉「蓮」為主題的代表作 Rotasrium，其周圍的作品群營造出夢幻的藝術氛圍，成為本次「Art Aquarium® Taipei」的最大亮點。此外，整個展館鑲嵌著日本傳統主題，水槽作品均結合燈光、音樂與香氣，營造出金魚游泳的迷人畫面，讓觀眾彷彿置身於夢幻的藝術仙境，沉浸於極具視覺與聽覺衝擊的世界中。

在台北首次亮相的「Art Aquarium® 」展覽包括多項令人驚艷的展區「金魚之舞」，結合燈光與動態投影的藝術魚缸，隨著背景音樂變化展現出多種迷人畫面，金魚宛如舞者般在光影間翩翩起舞；「花金魚共生」是金魚與花藝交相輝映的展區，展現自然與藝術的完美共存，令人流連忘返。「幻境迷宮」則利用鏡面與燈光效果打造出多維空間，讓觀眾彷彿置身奇幻仙境，感受無限的可能性。

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