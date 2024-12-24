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中山甜點新地標！全台首家「果醬餅乾」專門店Jamikuki正式開幕，6款口味一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自Jamikuki官網
圖／取自Jamikuki官網

以「果醬餅乾」為主題的全台首家專門店「Jamikuki」，正式進駐中山赤峰商圈，瞬間成為甜點迷的新寵。店面設計融入鮮紅與科技銀的主色調，充滿未來感與可愛元素，不僅是美食，更是視覺與味覺的雙重饗宴。這間由旅歐甜點師創立的品牌，靈感源自歐洲經典果醬餅乾，經過數十次實驗改良，成功打造出濕潤而不膩的「果醬心」，將餅乾與果醬完美結合，呈現純粹食材的極致美味。

圖／取自Jamikuki官網
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Jamikuki 推出首波６款招牌果醬餅乾口味，包括覆盆子、柑橘抹茶、紅醋栗巧克力、黑醋栗、草莓及獨家「酸櫻桃」。餅乾採用法國總統牌天然發酵奶油、日本昭和麵粉，再搭配法國頂級果泥果醬精心製作，每款餅乾都以酸甜不膩的層次感取勝，特別適合搭配咖啡、茶或微醺酒類，是下午茶時光的最佳伴侶。

圖／取自Jamikuki官網
圖／取自Jamikuki官網

店內產品價格親民，果醬餅乾６入組僅售290元，12入組則為560元，適合與朋友分享或作為精緻禮盒。除了美味，Jamikuki 也注重健康，全系列產品不添加防腐劑，讓每一口都能吃得安心。冬季更攜手新銳插畫家 Beryl Wu 跨界合作，推出可愛吸睛的限量包裝，讓顧客拍照上傳社群的同時，也能感受到滿滿的溫暖心意。

圖／取自Jamikuki官網
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圖／取自Jamikuki官網
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圖／取自Jamikuki官網
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Jamikuki特別推出果醬餅乾新年禮盒，以濃烈紅色的果醬象徵福氣滿滿與紅運當頭，每一口都是對來年的甜蜜祝福。這款高顏值伴手禮不僅大人小孩都愛吃，保證輕鬆成為拍照打卡的話題王。值得一提的是，針對企業客戶推出大宗訂購優惠，即日起至2025年1月13日，訂購滿30盒以上可享92折優惠，趕快把握時間訂起來。

圖／取自Jamikuki官網
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果醬 甜點 禮盒 餅乾

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