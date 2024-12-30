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2024「優良旅宿」名單揭曉！新北住宿首選推薦

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113年新北市優良旅館金獎業者－八里福朋喜來登酒店。　圖：八里福朋喜來登酒店／提供
113年新北市優良旅館金獎業者－八里福朋喜來登酒店。　圖：八里福朋喜來登酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】新北市觀光旅遊局（簡稱觀旅局）於12/18公布今年度獲選的39家優質「新北市優良旅館及魅力民宿」名單！這些獲獎的旅館民宿不僅在硬體設施上不斷提升，更在服務品質上精益求精，為旅客帶來更優質的住宿體驗。

▲113年新北市魅力民宿業者－文坊。　圖：文坊／提供
▲113年新北市魅力民宿業者－文坊。　圖：文坊／提供

今年得獎名單包含：馥都飯店、板橋凱撒大飯店、台北新板希爾頓酒店、陽明山天籟渡假酒店、八里福朋喜來登酒店、私客創旅、白宮行館、歐遊國際連鎖精品旅館、九閣商旅、庭有名旅居文旅、富悅渡假休閒旅館、樂頤飯店、TS MOTEL（鼎帥温泉汽車旅館)、旅行邦尼、金漫金水、金漫民宿、一畝田民宿、文坊、嶼民宿、眷村1954、暮光民宿、月光石民宿、濦崌四季、樹之城、美好時光民宿、海霞您的家、美人山、酒內民宿、山城逸境、山明水舍民宿、沐石原宿、淡水嶘民宿、虹橋民宿、金山金色陽光民宿、月牙桐海景民宿、神隱之森民宿、神隱國度民宿、逸閒居民宿多家旅宿業。無論是擁有絕美山海景觀的民宿，還是提供親子同樂設施的飯店，都能在新北找到。

▲113年新北市魅力民宿業者－暮光民宿。　圖：暮光民宿／提供
▲113年新北市魅力民宿業者－暮光民宿。　圖：暮光民宿／提供

觀旅局長楊宗珉表示，今年獲選的新北市優良旅館及魅力民宿，皆經過專家學者組成的專業評鑑團隊，從硬體設備、服務品質等方面進行嚴格評比。這些獲獎的旅宿不僅擁有優質的硬體設施，更提供細心周到的服務，絕對能讓旅客擁有美好的住宿體驗。透過評選提升新北市旅宿產業的整體品質，並為民眾提供更多優質的住宿選擇。誠摯邀請大家來新北市，親自感受這些獲獎旅宿的獨特魅力，創造美好回憶！更多更完整的優良旅館及魅力民宿名單可至「新北市觀光旅遊網」及新北優質旅宿電子書 《Check in 第二個家 新北優質旅宿+》查詢。

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