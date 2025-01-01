快訊

波多黎各大停電！130萬人摸黑跨年 料需至少24小時才復電

扯！ 國道監視器「直播」台北101跨年煙火 高公局道歉：檢討確有不當

陳文茜罹癌在醫院跨年 「天堂太狹窄，容不下我這個死者」

2025台北燈節「蛇來運轉」2月2日登場 打造元宵光影盛會

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2025/02/02-02/16充滿元宵節慶的燈籠將在台北市西區亮相（圖為2024台北燈節照片）。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
2025/02/02-02/16充滿元宵節慶的燈籠將在台北市西區亮相（圖為2024台北燈節照片）。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年恰逢蛇年，台北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）日前公布「2025台北燈節」主題為「蛇來運轉」，取其「時來運轉」之寓意，象徵新的一年充滿希望與轉機，為台北注入活力，邁向繁榮與卓越。主視覺設計則以多彩祥雲環繞福蛇為核心，象徵順利與圓滿，展現傳統文化與現代美學的結合。

▲「2025台北燈節」展區由捷運北門站延伸至西本願寺的中華路一段（圖為2024台北燈節照片）。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲「2025台北燈節」展區由捷運北門站延伸至西本願寺的中華路一段（圖為2024台北燈節照片）。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

回顧「2024台北燈節」展期長達31天，不僅攜手各領域藝術家、在地團體及宮廟，更有多達16個友好城市參展，成功與國際接軌，吸引逾574萬人賞燈，為民眾留下美好元宵回憶。「2025台北燈節」將在2025年02/02於台北西區登場，邀請民眾與親朋好友一起到台北賞燈。

▲此次主燈區位於中山堂廣場，屆時將有主燈秀及豐富舞台表演（圖為台北市中山堂管理所提供） 。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲此次主燈區位於中山堂廣場，屆時將有主燈秀及豐富舞台表演（圖為台北市中山堂管理所提供） 。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局介紹，「2025台北燈節」即將於02/02至02/16盛大舉行，活動場域選擇於交通便利、兼具潮流與傳統的台北西區，範圍自捷運北門站至西本願寺之中華路一段兩側，涵蓋北門站1號出口廣場、北門廣場，中山堂廣場、西門紅樓廣場及捷運西門站周邊等地，主燈則位於中山堂廣場，這場結合藝術與文化的盛會，展示各式具創意與精緻的燈組，預期為市民及國內外遊客帶來難忘的元宵光影饗宴。

▲「2025台北燈節」主視覺搶先曝光，圓滾滾的蛇身象徵著順利、圓滿。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲「2025台北燈節」主視覺搶先曝光，圓滾滾的蛇身象徵著順利、圓滿。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局預告，充滿節慶氣氛的「城市光廊」，將於2025/01/24提前點亮，不僅為台北城市的過年增添喜氣，更吸引民眾走春並帶動商圈人潮。「2025台北燈節」相關活動資訊將陸續公布，請至「台北旅遊網」官網與栓粉絲專頁查詢，掌握最新消息。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

西門站 觀光 走春

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

年齡加總超過140歲…台中兩老翁行車糾紛 街頭扭打民眾急報警

NBA／「禿曼巴」身價三級跳 4年合約續留雷霆賺26億

多元信仰！台灣曾有人信奉「麵粉教」

2025小提燈回來了！蔣萬安取消柯文哲政策 明年燈節恢復發放

相關新聞

2025台北燈節「蛇來運轉」2月2日登場 打造元宵光影盛會

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年恰逢蛇年，台北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）日前公布「2025台北燈節」主題為「蛇來運轉」，取其「時來運轉」之寓意，象徵新的一年充滿希望與轉機，為台北注入活力，邁向繁

2024「優良旅宿」名單揭曉！新北住宿首選推薦

【旅奇傳媒/編輯部整理】新北市觀光旅遊局（簡稱觀旅局）於12/18公布今年度獲選的39家優質「新北市優良旅館及魅力民宿」名單！這些獲獎的旅館民宿不僅在硬體設施上不斷提升，更在服務品質上精益求精，為旅客

東北角秘境咖啡館！龍洞灣海景第一排貨櫃屋　山海美景盡收眼底超Chill

udn走跳美食／大海愛上藍天 是什麼樣的咖啡廳路邊連招牌都沒有，Google評論居然4.8顆星，若不是網友介紹，真的很難發現這間隱藏版東北角好喝又有溫度的秘境海景咖啡，沒想到就在我們常經過龍洞灣

入住與自然和諧共生的藝文居所　探索山海秘境

HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅位於海科館旁，鄰近基隆八斗子漁港，步行可抵容軒步道、極北車站海科館站、望海巷景觀橋、深澳鐵道自行車等知名景點。飯店設計理念以「自然療癒」與「生態融合」為核心，打造既現代又與自然和諧共生的空間，讓旅人得以靜享森林療癒與親水太平洋。

130元就能吃到美味丼飯！ 台北士林捷運站「熊吞日式炭火燒肉丼飯」 現點現做、內用飲品免費喝

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 台北士林美食「熊吞日式炭火燒肉丼飯」，是一間靠近士林捷運站的平價燒肉丼飯專賣店，最便宜的餐點只要130元就可以吃到，內用還有免費的飲品可以暢飲，是間還不錯的隱

冬天吃鍋就吃它！「無雙號麻辣火鍋」插旗台北中山區成麻辣火鍋新地標

冬天吃鍋就吃它！位於台北市中山區的「無雙號麻辣火鍋」，以濃厚的懷舊風情和精緻料理，吸引眾多饕客慕名而來。餐廳設計靈感源自1970年代的西餐廳與大飯店，營造出台式浪漫氛圍。創辦人林丸迪親自挑選古董裝飾，從插座、燈具到細節配件，完美呈現對台灣文化的深厚情感，讓每位顧客宛如穿越時空，沉浸在過去的美好時光中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。