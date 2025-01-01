2025台北燈節「蛇來運轉」2月2日登場 打造元宵光影盛會

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年恰逢蛇年，台北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）日前公布「2025台北燈節」主題為「蛇來運轉」，取其「時來運轉」之寓意，象徵新的一年充滿希望與轉機，為台北注入活力，邁向繁榮與卓越。主視覺設計則以多彩祥雲環繞福蛇為核心，象徵順利與圓滿，展現傳統文化與現代美學的結合。

▲「2025台北燈節」展區由捷運北門站延伸至西本願寺的中華路一段（圖為2024台北燈節照片）。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

回顧「2024台北燈節」展期長達31天，不僅攜手各領域藝術家、在地團體及宮廟，更有多達16個友好城市參展，成功與國際接軌，吸引逾574萬人賞燈，為民眾留下美好元宵回憶。「2025台北燈節」將在2025年02/02於台北西區登場，邀請民眾與親朋好友一起到台北賞燈。

▲此次主燈區位於中山堂廣場，屆時將有主燈秀及豐富舞台表演（圖為台北市中山堂管理所提供） 。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局介紹，「2025台北燈節」即將於02/02至02/16盛大舉行，活動場域選擇於交通便利、兼具潮流與傳統的台北西區，範圍自捷運北門站至西本願寺之中華路一段兩側，涵蓋北門站1號出口廣場、北門廣場，中山堂廣場、西門紅樓廣場及捷運西門站周邊等地，主燈則位於中山堂廣場，這場結合藝術與文化的盛會，展示各式具創意與精緻的燈組，預期為市民及國內外遊客帶來難忘的元宵光影饗宴。

▲「2025台北燈節」主視覺搶先曝光，圓滾滾的蛇身象徵著順利、圓滿。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局預告，充滿節慶氣氛的「城市光廊」，將於2025/01/24提前點亮，不僅為台北城市的過年增添喜氣，更吸引民眾走春並帶動商圈人潮。「2025台北燈節」相關活動資訊將陸續公布，請至「台北旅遊網」官網與栓粉絲專頁查詢，掌握最新消息。

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